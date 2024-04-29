Тур: 6. Стадион: Страндваллен.
0'
10' Желтая карточкаJakob Kiilerich Rask
1:0
18' ГолРёйкьер Никлас
1:1
22' ГолЙенсен Кевин
1:2
34' ГолТренсков Якоб
2:2
43' ГолSeedy Jagne
64' Желтая карточкаРомариньо Перейра
Ход матча
18'
1:0
22'
34'
1:2
43'
2:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
11
Штоль
Адам
39
Саетра
Ларс
25
Янссон
Рони
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Leon Isa
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Мьельбю
Кальмар
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
30 матчей
40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
1.15
1.35
Среднее время на гол
78
66
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.85
Среднее время на гол
69
106
Всего голов
37
34
Голов в среднем за матч
1.23
1.13
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
72
79
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.33
|Бергстрем Якоб
|2
|0.33
|Seedy Jagne
|1
|0.17
|Jakob Kiilerich Rask
|1
|0.17
|Викстрём Расмус
|1
|0.17
|Густафссон Виктор
|1
|0.17
|Йоханссон Александр
|0
|0
|Elliot Stroud
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Silas Nwankwo
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|3
|0.5
|Скрабб Симон
|1
|0.17
|Хальберг Мелькер
|1
|0.17
|Саетра Ларс
|1
|0.17
|Исламович Дино
|1
|0.17
|Йенсен Кевин
|1
|0.17
|Ринг Джонатан
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|1
|0
|Йоханссон Херман
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кальмар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
1
0
Мьельбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Кальмар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
50%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0
Кальмар
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0
Результаты матчей
Мьельбю
Кальмар
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 12
|10
|7.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|10 - 7
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|10.
|2:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|2:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|2:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|0:2
|6
|1
|0
|5
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|2:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|2:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|2:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|16.
|2:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (2)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3