Тур: 6. Стадион: Страндваллен. Зрители: 2720
0'
10' Желтая карточкаJakob Kiilerich Rask
1:0
18' ГолРёйкьер Никлас
1:1
22' ГолЙенсен Кевин
1:2
34' ГолТренсков Якоб
2:2
43' ГолSeedy Jagne
64' Желтая карточкаРомариньо Перейра
78' Желтая карточкаЯнссон Рони
86' Желтая карточкаЙоханссон Херман
3:2
90' ГолJakob Kiilerich Rask
90'+5
Ход матча
18'
1:0
22'
34'
1:2
43'
2:2
78'
86'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
11
Штоль
Адам
39
Саетра
Ларс
25
Янссон
Рони
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Leon Isa
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Мьельбю
Кальмар
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
30 матчей
40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
1.15
1.35
Среднее время на гол
78
66
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.85
Среднее время на гол
69
106
Всего голов
37
34
Голов в среднем за матч
1.23
1.13
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
72
79
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.33
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.33
|Бергстрем Якоб
|2
|0.33
|Seedy Jagne
|1
|0.17
|Викстрём Расмус
|1
|0.17
|Густафссон Виктор
|1
|0.17
|Йоханссон Александр
|0
|0
|Elliot Stroud
|0
|0
|Брорссон Арвид
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Silas Nwankwo
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|3
|0.5
|Скрабб Симон
|1
|0.17
|Хальберг Мелькер
|1
|0.17
|Саетра Ларс
|1
|0.17
|Исламович Дино
|1
|0.17
|Йенсен Кевин
|1
|0.17
|Ринг Джонатан
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кальмар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
4
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
1
0
Мьельбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Кальмар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
50%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
50%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
33%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0
Кальмар
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0
Результаты матчей
Мьельбю
Кальмар
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
24
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|3 (3)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (2)
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3