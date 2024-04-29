  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 2720
Мьельбю
3:2
Конец матча
Кальмар
0'
10' Желтая карточка
Jakob Kiilerich Rask
1:0
18' Гол
Рёйкьер Никлас
1:1
22' Гол
Йенсен Кевин
1:2
34' Гол
Тренсков Якоб
2:2
43' Гол
Seedy Jagne
64' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
78' Желтая карточка
Янссон Рони
86' Желтая карточка
Йоханссон Херман
3:2
90' Гол
Jakob Kiilerich Rask
90'+5

Ход матча

10'
Jakob Kiilerich Rask
 
18'
Рёйкьер Никлас
(Seedy Jagne)
1:0
22'
1:1
Йенсен Кевин
(Мотарархебжафарпур Араш)
34'
1:2
Тренсков Якоб
43'
Seedy Jagne
(Elliot Stroud)
2:2
61'
 
Исламович Дино
Ринг Джонатан
64'
 
Ромариньо Перейра
69'
Густафссон Виктор
Йоханссон Александр
 
69'
Ludvig Tidstrand
Silas Nwankwo
 
78'
 
Янссон Рони
86'
Йоханссон Херман
 
90'
Jakob Kiilerich Rask
(Брорссон Арвид)
3:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
35
Лундин
Александер
11
Штоль
Адам
3
Брорссон
Арвид
13
Jakob
Kiilerich
Rask
14
Йоханссон
Херман
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
17
Elliot
Stroud
6
Seedy
Jagne
31
Silas
Nwankwo
16
Йоханссон
Александр
1
Бролин
Самуэль
26
Мотарархебжафарпур
Араш
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
25
Янссон
Рони
29
Ромариньо
Перейра
10
Скрабб
Симон
21
Магаши
Абдуссалам
20
Тренсков
Якоб
11
Ринг
Джонатан
7
Йенсен
Кевин
Мьельбю
3-4-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Кальмар

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

30 матчей

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

А
0:2
А
1:1
К
0:0
ТМК
4:1
А
1:2
А
1:1
ТМК
3:1
А
4:0
А
1:0
ТМК
0:2
А
1:4
А
2:2
ТМК
0:1
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:1
А
0:2
А
1:0
А
1:2
ТМС
1:1
А
0:3
А
1:0
ТМС
0:0
А
1:1
А
0:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

1.15
1.35

Среднее время на гол

78
66

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.29
0.85

Среднее время на гол

69
106

Всего голов

37
34

Голов в среднем за матч

1.23
1.13

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

72
79

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рёйкьер Никлас 2 0.33
Jakob Kiilerich Rask 2 0.33
Бергстрем Якоб 2 0.33
Seedy Jagne 1 0.17
Викстрём Расмус 1 0.17
Густафссон Виктор 1 0.17
Йоханссон Александр 0 0
Elliot Stroud 0 0
Брорссон Арвид 0 0
Штоль Адам 0 0
Silas Nwankwo 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 3 0.5
Скрабб Симон 1 0.17
Хальберг Мелькер 1 0.17
Саетра Ларс 1 0.17
Исламович Дино 1 0.17
Йенсен Кевин 1 0.17
Ринг Джонатан 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Jakob Kiilerich Rask 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 1 0
Ринг Джонатан 1 0
Саетра Ларс 1 0
Гояни Роберт 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кальмар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
4
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

1
0
Мьельбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Кальмар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
50%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
3
50%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
33%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0
Кальмар
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0

Результаты матчей

Мьельбю
Кальмар

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
4.
Мьельбю
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Хеккен
 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
8.
Хаммарбю
 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Броммапойкарна
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Эльфсборг
 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 0 5 3 - 7 3
16.
Кальмар
 6 1 0 5 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Мьельбю
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
8.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
6.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Сириус
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 3 (3)
Кальмар Тренсков Якоб 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Мьельбю 3:2 Кальмар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный