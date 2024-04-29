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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: .
Хаммарбю
1:0
Первый тайм: 45'
Вестерос
0'
1:0
19' Гол
Саиди Абдельрахман
26' Желтая карточка
Пинас Шакилль
28' Желтая карточка
Patric Aaslund
34' Желтая карточка
Саиди Абдельрахман

Ход матча

19'
Саиди Абдельрахман
(Hampus Skoglund)
1:0
26'
Пинас Шакилль
 
28'
 
Patric Aaslund
34'
Саиди Абдельрахман
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
Вестерос
1.98
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5.30
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8.00
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Все Коэффициенты
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
23
Саиди
Абдельрахман
7
Джуканович
Виктор
35
Браттберг
Йохан
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
8
Ахлинви
Маттео
17
Диабате
Ибрахим
20
Оффия
Генри
Хаммарбю
4-2-3-1
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Вестерос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:2
ТМК
1:1
С
1:2
С
3:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 2 0.33
Jusef Erabi 2 0.33
Джуканович Виктор 1 0.17
Теки Тесфальдет 1 0.17
Саиди Абдельрахман 1 0.17
Куртулус Эдвин 1 0.17
Deniz Gul 0 0
Hampus Skoglund 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 1 0.17
Диабате Ибрахим 1 0.17

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Хаммар Фредрик 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 1 0
Ахлинви Маттео 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Max Larsson 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вестерос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
2
Хаммарбю
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Вестерос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2
Вестерос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1
Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1

Результаты матчей

Хаммарбю
Вестерос

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
4.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Хеккен
 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
7.
Хаммарбю
 1:0 6 3 0 3 9 - 7 9
8.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Броммапойкарна
 0:1 6 2 2 2 12 - 8 8
10.
Мьельбю
 2:2 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Сириус
 0:1 6 2 1 3 6 - 6 7
12.
Гётеборг
 1:0 6 2 1 3 4 - 7 7
13.
Эльфсборг
 1:0 6 2 1 3 7 - 11 7
14.
Кальмар
 2:2 6 1 1 4 8 - 12 4
15.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Вестерос
 0:1 6 1 0 5 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
8.
Мьельбю
 2:2 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Эльфсборг
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Сириус
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Вестерос
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Броммапойкарна
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Гётеборг
 1:0 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 2:2 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 0:1 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Гётеборг
 1:0 3 2 0 1 2 - 1 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
6.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кальмар
 2:2 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Сириус
 0:1 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Мьельбю
 2:2 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Эльфсборг
 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 0:1 3 0 0 3 0 - 3 0
16.
Хаммарбю
 1:0 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Кальмар Тренсков Якоб 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Весь список
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Ничья
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