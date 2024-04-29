Тур: 6. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
19' ГолСаиди Абдельрахман
26' Желтая карточкаПинас Шакилль
28' Желтая карточкаPatric Aaslund
34' Желтая карточкаСаиди Абдельрахман
Ход матча
19'
26'
28'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
44
Max
Larsson
20
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Deniz Gul
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Хаммарбю
Вестерос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|2
|0.33
|Jusef Erabi
|2
|0.33
|Джуканович Виктор
|1
|0.17
|Теки Тесфальдет
|1
|0.17
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.17
|Куртулус Эдвин
|1
|0.17
|Deniz Gul
|0
|0
|Hampus Skoglund
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|1
|0.17
|Диабате Ибрахим
|1
|0.17
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Хаммар Фредрик
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вестерос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
2
Хаммарбю
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Вестерос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2
Вестерос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1
Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1
Результаты матчей
Хаммарбю
Вестерос
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 12
|10
|7.
|1:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|2:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|12.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|13.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|2:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|2:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|2:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|16.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (2)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3