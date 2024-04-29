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  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 21662
Хаммарбю
2:1
Конец матча
Вестерос
0'
1:0
19' Гол
Саиди Абдельрахман
26' Желтая карточка
Пинас Шакилль
28' Желтая карточка
Patric Aaslund
34' Желтая карточка
Саиди Абдельрахман
2:0
59' Гол
Бесара Нахир
2:1
63' Гол
Гефверт Симон
90'+6

Ход матча

19'
Саиди Абдельрахман
(Hampus Skoglund)
1:0
26'
Пинас Шакилль
 
28'
 
Patric Aaslund
34'
Саиди Абдельрахман
 
59'
Бесара Нахир
(Пинас Шакилль)
2:0
59'
 
Маркес Микаэль
Ахлинви Маттео
59'
 
Jabir Abdihakim Ali
Диабате Ибрахим
59'
 
Йоханссон Саймон
Оффия Генри
63'
2:1
Гефверт Симон
(Patric Aaslund)
70'
Marc Llinares
Пинас Шакилль
 
75'
 
Alexander Warneryd
Max Larsson
77'
Deniz Gul
Джуканович Виктор
 
77'
Хаммар Фредрик
Маркус Карлссон
 
86'
 
Рибейро Педро
Herman Magnusson
87'
Kingsley Gyamfi
Саиди Абдельрахман
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
23
Саиди
Абдельрахман
7
Джуканович
Виктор
35
Браттберг
Йохан
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
8
Ахлинви
Маттео
17
Диабате
Ибрахим
20
Оффия
Генри
Хаммарбю
4-2-3-1
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Вестерос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:2
ТМК
1:1
С
1:2
С
3:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 0.5
Jusef Erabi 2 0.33
Джуканович Виктор 1 0.17
Теки Тесфальдет 1 0.17
Саиди Абдельрахман 1 0.17
Куртулус Эдвин 1 0.17
Пинас Шакилль 0 0
Deniz Gul 0 0
Hampus Skoglund 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 1 0.17
Диабате Ибрахим 1 0.17
Гефверт Симон 1 0.17
Patric Aaslund 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Хаммар Фредрик 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 1 0
Ахлинви Маттео 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Max Larsson 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вестерос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вестерос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
2
Хаммарбю
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Вестерос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2
Вестерос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1
Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1

Результаты матчей

Хаммарбю
Вестерос

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
4.
Мьельбю
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Хеккен
 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
8.
Хаммарбю
 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Броммапойкарна
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Эльфсборг
 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 0 5 3 - 7 3
16.
Кальмар
 6 1 0 5 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Мьельбю
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
8.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
6.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Сириус
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 3 (3)
Кальмар Тренсков Якоб 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Весь список
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