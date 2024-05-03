Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
1:0
54' ГолTeemu Hytoenen
2:0
58' ПенальтиMads Borchers
60' Желтая карточкаColin Odutayo
3:0
63' ГолMads Borchers
74' Желтая карточкаФокс Дилан
90'+4
Ход матча
54'
58'
2:0
60'
63'
74'
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
12
Фокс
Дилан
10
Вирта
Эмели
15
Иванович
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Элету ПитерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Фокс ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Линдберг
История личных встреч
ВПС
Лахти
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
86.7%
53.3%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
37 матчей
29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
35.1%
40.5%
24.4%
13 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.09
1.13
Среднее время на гол
82
79
Всего голов
15
33
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
39
50
Голов в среднем за матч
1.05
1.35
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
85
66
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|3 (2)
|0.6
|Teemu Hytoenen
|3
|0.6
|Alfie Cicale
|1
|0.2
|Ниеми Мийка
|1
|0.2
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.2
|Хаукиоя Мартти
|1
|0.2
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0.2
|Башкиров Евгений
|0
|0
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|1 (1)
|0.2
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|2
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|1
|1
|Riku Selander
|1
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Julius Tauriainen
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
|Бабикер Асаад
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
|Akseli Puukko
|1
|0
|Colin Odutayo
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
ВПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лахти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
ВПС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
100%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
3
60%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2
ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0
Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1
Результаты матчей
ВПС
Лахти
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ВПС
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|ВПС
|Mads Borchers
|3 (1)
|ВПС
|Teemu Hytoenen
|3
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|3
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3