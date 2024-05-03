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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
3:0
Конец матча
Лахти
0'
1:0
54' Гол
Teemu Hytoenen
2:0
58' Пенальти
Mads Borchers
60' Желтая карточка
Colin Odutayo
3:0
63' Гол
Mads Borchers
74' Желтая карточка
Фокс Дилан
90'+4
24
Лейслахти
Расмус
23
Ниеми
Мийка
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
7
Alfie
Cicale
16
Teemu
Hytoenen
30
Вахтера
Йонас
11
Mads
Borchers
31
Osku
Maukonen
21
Вайнионпяя
Матиас
5
Джалу
Бубакар
12
Фокс
Дилан
29
Akseli
Puukko
10
Вирта
Эмели
6
Samuel
Pasanen
24
Бабикер
Асаад
15
Иванович
Люк
11
Коскинен
Отсо
7
Colin
Odutayo
ВПС
Лахти

История личных встреч

ВПС
Лахти

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

86.7%
53.3%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

37 матчей

29.7%
29.7%
40.6%
11 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

35.1%
40.5%
24.4%
13 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

В
0:2
В
0:0
В
0:2
В
2:3
В
0:5
В
1:2
В
1:1
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:0
В
4:0
В
3:1
В
0:0
В
2:0
В
4:1
В
1:3
В
1:1
КС
0:1
В
3:1
В
0:3
В
0:2
В
1:3
В
0:1
В
2:1
В
2:1
В
1:1
В
1:0
В
0:0
В
0:1
В
1:0
КЛ
1:5

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.09
1.13

Среднее время на гол

82
79

Всего голов

15
33

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

39
50

Голов в среднем за матч

1.05
1.35

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

85
66

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 3 (2) 0.6
Teemu Hytoenen 3 0.6
Alfie Cicale 1 0.2
Ниеми Мийка 1 0.2
Mikko Pitkaenen 1 0.2
Хаукиоя Мартти 1 0.2
Хасселбайнк Глеофило 1 0.2
Башкиров Евгений 0 0
Вахтера Йонас 0 0
Antti-Ville Raeisaenen 0 0
Prosper Ahiabu 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 1 (1) 0.2

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 2 0
Вахтера Йонас 1 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Riku Jaaska 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Alfie Cicale 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 1 1
Riku Selander 1 0
Фокс Дилан 1 0
Julius Tauriainen 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Samuel Pasanen 1 0
Akseli Puukko 1 0
Colin Odutayo 1 0

Результаты матчей

ВПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лахти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
ВПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лахти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
ВПС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лахти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
100%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
3
60%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2
ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0
Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1

Результаты матчей

ВПС
Лахти

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ВПС
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
КуПС
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
ХИК
 5 2 2 1 11 - 8 8
5.
Гнистан
 4 2 0 2 10 - 9 6
6.
Хака
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Интер Турку
 4 1 2 1 7 - 7 5
8.
Мариехамн
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Ильвес
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Оулу
 4 0 2 2 6 - 8 2
11.
Лахти
 5 0 2 3 1 - 9 2
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Мариехамн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Гнистан
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
КуПС
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
5.
Ильвес
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
7.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 0 3 4 - 7 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Гнистан Joakim Latonen 4
ВПС Mads Borchers 3 (1)
ВПС Teemu Hytoenen 3
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Гнистан Jonas Enkerud 3
ХИК Канеллопулос Гиоргос 3
Оулу Коффей Эшли 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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