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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 4222 Главный судья: Martijn Vos
Алмере Сити
1:1
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
47' Гол
Хансен Корнелиус
77' Желтая карточка
Ресинк Стейе
1:1
80' Гол
Сахрауи Осам
87' Желтая карточка
Катлайн Йоанн
1:1
88' Не забитый пенальти
Хайе Том
90' Красная карточка
Копмейнерс Пер
90'+6

Ход матча

47'
Хансен Корнелиус
(Копмейнерс Пер)
1:0
57'
 
Волемарк Патрик
Ольссон Симон
66'
Ван Дайвен Джейсон
Хансен Корнелиус
 
70'
 
Николаеску Йон
Ван Амерсфоорт Пелле
70'
 
Ван Эе Эспен
Нуннели Че
77'
Ресинк Стейе
 
79'
Коррин Милан
Ресинк Стейе
 
80'
1:1
Сахрауи Осам
87'
Катлайн Йоанн
 
88'
1:1
Хайе Том
90'
Якобс Йоей
Барбе Тео
 
90'
 
Бохневич Павел
Брауде Оливер
90'
Копмейнерс Пер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 365 Количество передач 451
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
19
Катлайн
Йоанн
9
Робине
Тома
17
Хансен
Корнелиус
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Алмере Сити
4-4-2
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Херенвен

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:4
Э
3:0
ТМК
1:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 11 (3) 0.34
Катлайн Йоанн 4 0.13
Хансен Корнелиус 4 0.13
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.06
Якобс Йоей 2 0.06
Китала Янн 2 0.06
Ван ла Парра Райив 1 0.03
Мбе Со Лоик 1 0.03
Ресинк Стейе 1 0.03
Пост Данни 1 0.03
Пенья Альваро 1 0.03
Налич Ади 1 0.03
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Барбе Тео 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 10 0.31
Сахрауи Осам 8 0.25
Брауэрс Люк 6 0.19
Николаеску Йон 5 0.16
Хайе Том 4 (3) 0.13
Волемарк Патрик 3 0.09
Тахири Анас 3 (3) 0.09
Ольссон Симон 2 0.06
Кёлерт Матс 2 0.06
Нуннели Че 2 0.06
Бохневич Павел 2 0.06
Ван Бик Свен 1 0.03
Карлсбакк Даниэль 1 0.03
Уэбстер Чарли 1 0.03
Брауде Оливер 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копмейнерс Пер 7 1
Ван Брюген Дамиан 6 1
Флоранюс Шерел 7 0
Якобс Йоей 7 0
Ресинк Стейе 7 0
Робине Тома 4 1
Барбе Тео 4 0
Пенья Альваро 3 0
Акуджоби Хамди 3 0
Китала Янн 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Катлайн Йоанн 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 4 1
Брауде Оливер 4 1
Кёлерт Матс 5 0
Ван Бик Свен 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Бохневич Павел 2 0
Тахири Анас 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Николаеску Йон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Херенвен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

9
11
Алмере Сити
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Херенвен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
24

Упущенные победы

11
24
Алмере Сити
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Херенвен
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

21
25

Упущенные победы

20
35

Голы по времени матча

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
6
38%
8
36%
76-90

Пропущено

27
32
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
11%
3
9%
1-15
4
15%
6
19%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
7
26%
11
34%
61-75
11
41%
5
16%
76-90

Забито

16
30
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
3
19%
4
13%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
3
19%
6
20%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
4
25%
4
13%
76-90

Пропущено

25
32
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
24%
5
16%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
2
8%
7
22%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
6
24%
6
19%
76-90

Забито

32
52
15 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 14
10 Не забивали 8
5
16%
7
13%
1-15
4
13%
9
17%
16-30
6
19%
8
15%
31-45
2
6%
5
10%
46-60
5
16%
11
21%
61-75
10
31%
12
23%
76-90

Пропущено

52
64
18 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
9
17%
8
13%
1-15
6
12%
11
17%
16-30
3
6%
10
16%
31-45
4
8%
10
16%
46-60
13
25%
14
22%
61-75
17
33%
11
17%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0
Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0
Херенвен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3
Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0

Результаты матчей

Алмере Сити
Херенвен

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
5
1 раз 3%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
8 раз 25%
1
7 раз 22%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
10
6
1
15
2.5
6
10
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
24
8
7
25
1.5
17
15
1
31
2.5
9
23
1
31
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 31 27 3 1 103 - 17 84
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 31 17 7 7 63 - 37 58
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
7.
Утрехт
 Заявка 31 12 10 9 45 - 43 46
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 31 12 7 12 46 - 43 43
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 32 11 10 11 45 - 42 43
10.
Херенвен
 Заявка 32 10 7 15 51 - 65 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 32 9 9 14 36 - 55 36
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 32 7 13 12 32 - 52 34
14.
Хераклес
 Заявка 31 9 5 17 41 - 65 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 Заявка 31 6 7 18 33 - 55 25
17.
Витесс
 Заявка 31 5 5 21 25 - 70 20
18.
Волендам
 Заявка 31 4 7 20 30 - 75 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 7 5 4 26 - 19 26
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
14.
Валвейк
 Заявка 16 4 5 7 21 - 27 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
6.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
14.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 16 1 5 10 16 - 37 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (14)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Баккер Нордин из команды Алмере Сити сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 44%, Херенвен: 56%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4222 болельщиков
  • 97'
    Удар от ворот произведет Алмере Сити
  • 96'
    Шанс! Волемарк Патрик из команды Херенвен пробил головой, но мимо
  • 96'
    Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Флоранюс Шерел из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • 96'
    Робине Тома нанес удар головой, но Андрис Нопперт спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 95'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 44%, Херенвен: 56%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Удар от ворот произведет Алмере Сити
    • 93'
      Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Ван Де Камп Йокем Ритмистер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Брауэрс Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      УДАЛЕНИЕ! - Пеер Копмейнерс удален за серьёзный фол
    • 91'
      Безумный фол. Пеер Копмейнерс грубо играет против соперника. Пострадал Брауэрс Люк
    • 91'
      Ван Оттеле Сюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Алмере Сити 1:1 Херенвен онлайн

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