Тур: 32. Стадион: Yanmar Stadion. Зрители: 4222 Главный судья: Martijn Vos
1:1
Конец матча
0'
1:0
47' ГолХансен Корнелиус
77' Желтая карточкаРесинк Стейе
1:1
80' ГолСахрауи Осам
87' Желтая карточкаКатлайн Йоанн
1:1
88' Не забитый пенальтиХайе Том
90' Красная карточкаКопмейнерс Пер
90'+6
Ход матча
47'
77'
80'
1:1
87'
88'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
365 Количество передач 451
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Барбе
Тео
28
Ресинк
Стейе
33
Хайе
Том
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиНападающий
-
21 Коррин МиланНападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
История личных встреч
Алмере Сити
Херенвен
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|11 (3)
|0.34
|Катлайн Йоанн
|4
|0.13
|Хансен Корнелиус
|4
|0.13
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.06
|Якобс Йоей
|2
|0.06
|Китала Янн
|2
|0.06
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.03
|Мбе Со Лоик
|1
|0.03
|Ресинк Стейе
|1
|0.03
|Пост Данни
|1
|0.03
|Пенья Альваро
|1
|0.03
|Налич Ади
|1
|0.03
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Барбе Тео
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|10
|0.31
|Сахрауи Осам
|8
|0.25
|Брауэрс Люк
|6
|0.19
|Николаеску Йон
|5
|0.16
|Хайе Том
|4 (3)
|0.13
|Волемарк Патрик
|3
|0.09
|Тахири Анас
|3 (3)
|0.09
|Ольссон Симон
|2
|0.06
|Кёлерт Матс
|2
|0.06
|Нуннели Че
|2
|0.06
|Бохневич Павел
|2
|0.06
|Ван Бик Свен
|1
|0.03
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.03
|Уэбстер Чарли
|1
|0.03
|Брауде Оливер
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копмейнерс Пер
|7
|1
|Ван Брюген Дамиан
|6
|1
|Флоранюс Шерел
|7
|0
|Якобс Йоей
|7
|0
|Ресинк Стейе
|7
|0
|Робине Тома
|4
|1
|Барбе Тео
|4
|0
|Пенья Альваро
|3
|0
|Акуджоби Хамди
|3
|0
|Китала Янн
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Катлайн Йоанн
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Ван Дайвен Джейсон
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|4
|1
|Брауде Оливер
|4
|1
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Николаеску Йон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Херенвен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
9
11
Алмере Сити
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Херенвен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
24
Упущенные победы
11
24
Алмере Сити
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Херенвен
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
21
25
Упущенные победы
20
35
Голы по времени матча
Забито
16
22
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
3
19%
2
9%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
4
18%
61-75
6
38%
8
36%
76-90
Пропущено
27
32
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
11%
3
9%
1-15
4
15%
6
19%
16-30
1
4%
3
9%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
7
26%
11
34%
61-75
11
41%
5
16%
76-90
Забито
16
30
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
3
19%
4
13%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
3
19%
6
20%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
2
13%
7
23%
61-75
4
25%
4
13%
76-90
Пропущено
25
32
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
24%
5
16%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
2
8%
7
22%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
6
24%
3
9%
61-75
6
24%
6
19%
76-90
Забито
32
52
15 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 14
10 Не забивали 8
5
16%
7
13%
1-15
4
13%
9
17%
16-30
6
19%
8
15%
31-45
2
6%
5
10%
46-60
5
16%
11
21%
61-75
10
31%
12
23%
76-90
Пропущено
52
64
18 В 1-м тайме 29
34 Во 2-м тайме 35
12 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
9
17%
8
13%
1-15
6
12%
11
17%
16-30
3
6%
10
16%
31-45
4
8%
10
16%
46-60
13
25%
14
22%
61-75
17
33%
11
17%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0
Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0
Херенвен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3
Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0
Результаты матчей
Алмере Сити
Херенвен
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
5
1 раз 3%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
8 раз 25%
1
7 раз 22%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
412
106
115
610
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
313
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
248
725
1715
131
923
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 37
|58
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|45 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|46 - 43
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|45 - 42
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|51 - 65
|37
|11.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|36 - 55
|36
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|13.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|32 - 52
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|41 - 65
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|33 - 55
|25
|17.
|Заявка
|31
|5
|5
|21
|25 - 70
|20
|18.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|30 - 75
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 19
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|28 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (14)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8