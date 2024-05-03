Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Тактическая замена. Оливер Бреуде уходит с поля и его заменяет Бохневич Павел

90' Тактическая замена. Барбе Тео уходит с поля и его заменяет Йоей Якобс

88' СПАСЕНО - Хайе Том пробил пенальти, но Нордин Баккер отбивает!

87' Рефери не любит споров - именно за это Катлайн Йоанн сейчас получил желтую

86' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Херенвен

85' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Оооо... вот это был удар! Сахрауи Осам должен был забить с этой позиции.

81' Сахрауи Осам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Волемарк Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Команда Херенвен сравняла счет! Игра продолжается!

80' Г О О О О Л - Сахрауи Осам забивает ударом с правой ноги!

80' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Хорошую попытку сделал Ресинк Стейе . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Катлайн Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Тактическая замена. Нуннели Че уходит с поля и его заменяет Эспен ван Э

70' Пеер Копмейнерс наказан за толчок Сахрауи Осам

69' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

64' Удар от ворот произведет Херенвен

64' Катлайн Йоанн не смог попасть в створ ударом издали

64' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Херенвен

62' Оливер Бреуде успешно блокирует удар.

62' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Оооо... вот это был удар! Робине Тома должен был забить с этой позиции.

61' Хорошую попытку сделал Робине Тома . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Херенвен

59' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Судья свистит. Оливер Бреуде атаковал сзади соперника. Это Катлайн Йоанн заработал своей команде штрафной

57' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

57' Нуннели Че выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Херенвен

55' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Ресинк Стейе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Катлайн Йоанн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Флоранюс Шерел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сахрауи Осам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Ван Оттеле Сюб . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Хайе Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Команда Алмере Сити забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Пеер Копмейнерс сделал результативную передачу.

47' Г О О О О Л - Хансен Корнелиус забивает с правой ноги!

47' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Пеер Копмейнерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника