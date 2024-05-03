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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 10956 Главный судья: Jannick van der Laan
Фортуна Ситтард
0:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
56' Желтая карточка
Пинту Иву
90'+6

Ход матча

46'
 
Батен Тибо
Адеканье Бобби
46'
 
Мартинсен Якоб
Штоккерс Финн
56'
Пинту Иву
 
74'
Оратмангун Рагнар
Петерсон Кристофер
 
75'
 
Тенгстедт Сёрен
Ромменс Филипп
75'
Вут Симен
Сиовас Димитрис
 
75'
Да Крус Алессио
Лонвейк Джастин
 
75'
 
Эдвардсен Виктор
Эдвардсен Оливер
85'
Халилович Ален
Сирхейс Кай
 
90'
Бельхейр Мухамед
Кордоба Иньиго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 15 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 402 Количество передач 401
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Копманс
Люк
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
32
Розье
Лорейнц
6
Дуарте
Дерой
8
Петерсон
Кристофер
21
Лонвейк
Джастин
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
18
Виллюмссон
Виллюм
11
Адеканье
Бобби
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
32
Батен
Тибо
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

34.8%
13%
52.2%
8 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
4:3
ТМК
0:13
ПД
0:1
ПД
2:1
К
3:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:1

Голы

Всего голов

13
23

Голов в среднем за матч

1.08
1.92

Среднее время на гол

83
46

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

2.09
0.82

Среднее время на гол

43
110

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.57
1.39

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
64

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 12 (1) 0.38
Халилович Ален 4 (1) 0.13
Кордоба Иньиго 3 0.09
Гут Родриго 3 0.09
Лонвейк Джастин 3 (1) 0.09
Нослин Тейяни 3 0.09
Дуарте Дерой 2 0.06
Озьякуп Огузхан 1 0.03
Да Крус Алессио 1 0.03
Розье Лорейнц 1 0.03
Бельхейр Мухамед 1 0.03
Робберехт Милан 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Петерсон Кристофер 0 0
Ферати Арианит 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.22
Эдвардсен Оливер 7 0.22
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.19
Кюйперс Бас 5 0.16
Со Силла 5 0.16
Ромменс Филипп 3 (1) 0.09
Мартинсен Якоб 3 0.09
Наубер Геррит 2 0.06
Крамер Йорис 2 0.06
Льянсана Энрик 2 0.06
Дейл Матс 1 (1) 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Амофа Джамал 1 0.03
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Штоккерс Финн 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 7 1
Пинту Иву 6 0
Сиовас Димитрис 5 0
Дейкс Митчелл 4 0
Сирхейс Кай 4 0
Дуарте Дерой 4 0
Розье Лорейнц 4 0
Нослин Тейяни 2 1
Озьякуп Огузхан 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Кордоба Иньиго 2 0
Оратмангун Рагнар 2 0
Вут Симен 2 0
Бёйс Данни 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Маркело Натангело 1 0
Пандур Ивор 1 0
Лазетич Марко 1 0
Робберехт Милан 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 4 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Де Ланге Жеффри 2 0
Мартинсен Якоб 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Гоу Эхед Иглс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
7
Фортуна Ситтард
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

6
27
Фортуна Ситтард
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (16)
34% (11)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Гоу Эхед Иглс
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

38
11

Упущенные победы

11
34

Голы по времени матча

Забито

25
14
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
4
16%
1
7%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
4
16%
2
14%
61-75
4
16%
5
36%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
5%
4
18%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
3
15%
7
32%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
5
25%
6
27%
76-90

Забито

12
32
1 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
0
0%
3
9%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
8%
8
25%
31-45
4
33%
2
6%
46-60
3
25%
7
22%
61-75
4
33%
9
28%
76-90

Пропущено

34
19
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
3%
3
16%
1-15
5
15%
4
21%
16-30
6
18%
4
21%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
8
24%
3
16%
61-75
11
32%
5
26%
76-90

Забито

37
46
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 15
13 Не забивали 8
4
11%
4
9%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
5
14%
10
22%
31-45
8
22%
5
11%
46-60
7
19%
9
20%
61-75
8
22%
14
30%
76-90

Пропущено

54
41
20 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
2
4%
7
17%
1-15
9
17%
6
15%
16-30
9
17%
6
15%
31-45
6
11%
7
17%
46-60
12
22%
4
10%
61-75
16
30%
30%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

3:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 47%
1
7 раз 22%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
8
8
6
10
2.5
6
10
2
14
3.5
3
13
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
15
0.5
Больше Меньше
24
8
10
22
1.5
11
21
6
26
2.5
6
26
2
30
3.5
3
29
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 31 27 3 1 103 - 17 84
2.
Фейеноорд
 Заявка 31 23 6 2 83 - 24 75
3.
Твенте
 Заявка 31 19 6 6 59 - 31 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 31 17 7 7 63 - 37 58
5.
Аякс
 Заявка 31 13 10 8 68 - 63 49
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 31 12 11 8 61 - 48 47
7.
Утрехт
 Заявка 31 12 10 9 45 - 43 46
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 31 12 7 12 46 - 43 43
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 32 11 10 11 45 - 42 43
10.
Херенвен
 Заявка 32 10 7 15 51 - 65 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 32 9 9 14 36 - 55 36
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 31 9 8 14 43 - 59 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 32 7 13 12 32 - 52 34
14.
Хераклес
 Заявка 31 9 5 17 41 - 65 32
15.
Эксельсиор
 Заявка 31 5 11 15 46 - 66 26
16.
Валвейк
 Заявка 31 6 7 18 33 - 55 25
17.
Витесс
 Заявка 31 5 5 21 25 - 70 20
18.
Волендам
 Заявка 31 4 7 20 30 - 75 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 1 0 47 - 8 43
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 15 11 3 1 42 - 10 36
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
7.
Утрехт
 Заявка 15 7 5 3 28 - 22 26
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 7 5 4 26 - 19 26
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Хераклес
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
11.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
14.
Валвейк
 Заявка 16 4 5 7 21 - 27 17
15.
Эксельсиор
 Заявка 15 3 7 5 22 - 24 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 15 3 2 10 14 - 38 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 7 2 6 23 - 19 23
5.
Твенте
 Заявка 15 6 5 4 26 - 16 23
6.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
7.
Аякс
 Заявка 15 5 4 6 32 - 39 19
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 4 7 4 28 - 26 19
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
14.
Эксельсиор
 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
16.
Витесс
 Заявка 15 3 0 12 12 - 42 9
17.
Валвейк
 Заявка 15 2 2 11 12 - 28 8
18.
Волендам
 Заявка 16 1 5 10 16 - 37 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 28 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (14)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (6)
Аякс Бробби Брайан 18 (7)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 14
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Весь список
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