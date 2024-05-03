Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Пинту Иву навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Пинту Иву навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Дуарте Дерой не смог попасть в створ ударом издали

40' Петерсон Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Сирхейс Кай не смог попасть в створ ударом издали

37' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хорошую попытку сделал Лонвейк Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Хорошую попытку сделал Петерсон Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Сирхейс Кай не смог попасть в створ ударом издали

24' Оооо... вот это был удар! Батен Тибо должен был забить с этой позиции.

24' Хорошую попытку сделал Виллюмссон Виллюм . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Сирхейс Кай пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

14' Оооо... вот это был удар! Сирхейс Кай должен был забить с этой позиции.

14' Сирхейс Кай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола