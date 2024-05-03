Тур: 32. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 10956 Главный судья: Jannick van der Laan
0:0
Конец матча
Ход матча
56'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
15 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
402 Количество передач 401
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
32
Батен
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Браф ДжейденНападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
23 матча
34.8%
13%
52.2%
8 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
23
Голов в среднем за матч
1.08
1.92
Среднее время на гол
83
46
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
2.09
0.82
Среднее время на гол
43
110
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.57
1.39
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
64
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|12 (1)
|0.38
|Халилович Ален
|4 (1)
|0.13
|Кордоба Иньиго
|3
|0.09
|Гут Родриго
|3
|0.09
|Лонвейк Джастин
|3 (1)
|0.09
|Нослин Тейяни
|3
|0.09
|Дуарте Дерой
|2
|0.06
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.03
|Да Крус Алессио
|1
|0.03
|Розье Лорейнц
|1
|0.03
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.03
|Робберехт Милан
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7
|0.22
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.22
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.19
|Кюйперс Бас
|5
|0.16
|Со Силла
|5
|0.16
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.09
|Мартинсен Якоб
|3
|0.09
|Наубер Геррит
|2
|0.06
|Крамер Йорис
|2
|0.06
|Льянсана Энрик
|2
|0.06
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Амофа Джамал
|1
|0.03
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|7
|1
|Пинту Иву
|6
|0
|Сиовас Димитрис
|5
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Сирхейс Кай
|4
|0
|Дуарте Дерой
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Кордоба Иньиго
|2
|0
|Оратмангун Рагнар
|2
|0
|Вут Симен
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|6
|0
|Адеканье Бобби
|4
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Бломме Ксандер
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Де Ланге Жеффри
|2
|0
|Мартинсен Якоб
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Гоу Эхед Иглс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
7
Фортуна Ситтард
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
6
27
Фортуна Ситтард
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (16)
34% (11)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Гоу Эхед Иглс
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
38
11
Упущенные победы
11
34
Голы по времени матча
Забито
25
14
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
4
16%
1
7%
1-15
5
20%
1
7%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
4
16%
2
14%
61-75
4
16%
5
36%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
5%
4
18%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
3
15%
2
9%
31-45
3
15%
7
32%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
5
25%
6
27%
76-90
Забито
12
32
1 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
0
0%
3
9%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
1
8%
8
25%
31-45
4
33%
2
6%
46-60
3
25%
7
22%
61-75
4
33%
9
28%
76-90
Пропущено
34
19
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
3%
3
16%
1-15
5
15%
4
21%
16-30
6
18%
4
21%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
8
24%
3
16%
61-75
11
32%
5
26%
76-90
Забито
37
46
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 15
13 Не забивали 8
4
11%
4
9%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
5
14%
10
22%
31-45
8
22%
5
11%
46-60
7
19%
9
20%
61-75
8
22%
14
30%
76-90
Пропущено
54
41
20 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
2
4%
7
17%
1-15
9
17%
6
15%
16-30
9
17%
6
15%
31-45
6
11%
7
17%
46-60
12
22%
4
10%
61-75
16
30%
30%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Эйндховен 0:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Фортуна Ситтард - Ден Бош 2:3 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
3:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
7 раз 22%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
79
88
610
610
214
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
115
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
248
1022
1121
626
626
230
329
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|103 - 17
|84
|2.
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|83 - 24
|75
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|59 - 31
|63
|4.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 37
|58
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|68 - 63
|49
|6.
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|61 - 48
|47
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|45 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|46 - 43
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|45 - 42
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|51 - 65
|37
|11.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|36 - 55
|36
|12.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|43 - 59
|35
|13.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|32 - 52
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|41 - 65
|32
|15.
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|46 - 66
|26
|16.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|33 - 55
|25
|17.
|Заявка
|31
|5
|5
|21
|25 - 70
|20
|18.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|30 - 75
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|47 - 8
|43
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|42 - 10
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 19
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 38
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|5.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|32 - 39
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 26
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|14.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|16.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|12 - 42
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 28
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|28 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (14)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (6)
|Аякс
|Бробби Брайан
|18 (7)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|14
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8