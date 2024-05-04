Тур: 6.
1:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
33
Экман
Оскар
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0.33
|Каллудра Лиридон
|2
|0.33
|Gabriel Sandberg
|1
|0.17
|Gustav Forssell
|0
|0
|Крезич Даниэль
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|1
|0.17
|Yaqub Finey
|1
|0.17
|Бурман Маркус
|1
|0.17
|Бенгтссон Йохан
|1
|0.17
|Monir Jelassi
|1
|0.17
|Норд Густав
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Oscar Berntsson
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Filip Karlin
|1
|0
|Gabriel Sandberg
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|0
|1
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Оддевольд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Оддевольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0
Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1 Фалькенберг - Оддевольд 2:0
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2
Результаты матчей
Оддевольд
Сундсвалль
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|16.
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|3 (2)
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|3
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Эребру
|Lucas Shlimon
|3
|Браге
|Henry Sletsjoee
|3