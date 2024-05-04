  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 6.
Оддевольд
1:0
Второй тайм: 72'
Сундсвалль
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Kojo Peprah Oppeng

Ход матча

1'
Kojo Peprah Oppeng
1:0
46'
 
Норд Густав
Yaqub Finey
46'
 
Паломино Марсело
Бенгтссон Йохан
65'
Linus Tornblad
Аль-Хамлави Ассад
 
65'
Adam Engelbrektsson
Oscar Berntsson
 
Лучшие коэффициенты
Оддевольд
Ничья
Сундсвалль
3.40
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Все Коэффициенты
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
23
Viktor
Krueger
8
Oscar
Berntsson
18
Gustav
Forssell
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
12
Крезич
Даниэль
15
Аль-Хамлави
Ассад
17
Olle
Kjellman
Olblad
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
18
Форсберг
Лукас
4
Ludvig
Svanberg
3
Monir
Jelassi
6
Худу
Абдул
Халик
23
Hugo
Aviander
5
Олссон
Деннис
7
Бурман
Маркус
14
Бенгтссон
Йохан
19
Yaqub
Finey
Оддевольд
3-5-2
Сундсвалль
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 2 0.33
Каллудра Лиридон 2 0.33
Gabriel Sandberg 1 0.17
Gustav Forssell 0 0
Крезич Даниэль 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 1 0.17
Yaqub Finey 1 0.17
Бурман Маркус 1 0.17
Бенгтссон Йохан 1 0.17
Monir Jelassi 1 0.17
Норд Густав 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллудра Лиридон 1 0
Oscar Berntsson 1 0
Anton Snibb 1 0
Filip Karlin 1 0
Gabriel Sandberg 1 0
Дембе Джон 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 0 1
Энгблум Понтус 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Оддевольд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Оддевольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0
Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1 Фалькенберг - Оддевольд 2:0
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2

Результаты матчей

Оддевольд
Сундсвалль

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Оддевольд
 1:0 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Дегерфорс
 5 2 3 0 8 - 5 9
4.
Браге
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Утсиктенс
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 3 8
8.
Сандвикен
 0:0 6 2 2 2 5 - 8 8
9.
Сундсвалль
 0:1 6 2 1 3 5 - 6 7
10.
Эребру
 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Треллеборг
 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Гефле
 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сундсвалль
 0:1 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Сандвикен
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Оддевольд
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Дегерфорс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
8.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Браге
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
2.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оддевольд
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ландскруна
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сандвикен
 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Сундсвалль
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 3 (2)
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Frederik Ihler 3
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Эребру Lucas Shlimon 3
Браге Henry Sletsjoee 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 2'
    Kojo Peprah Oppong получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Kojo Peprah Oppong получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Г О О О О Л - Kojo Peprah Oppong уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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Оддевольд
Ничья
Сундсвалль
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