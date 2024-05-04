Тур: 6.
1:0
Конец матча
0'
1:0
1' Гол в свои воротаKojo Peprah Oppeng
78' Желтая карточкаLinus Tornblad
89' Желтая карточкаNoa Bernhardtz
90' Желтая карточкаGustav Forssell
90'+5
Ход матча
1'
78'
89'
90'
33
Экман
Оскар
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0.33
|Каллудра Лиридон
|2
|0.33
|Gabriel Sandberg
|1
|0.17
|Gustav Forssell
|0
|0
|Крезич Даниэль
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|1
|0.17
|Yaqub Finey
|1
|0.17
|Бурман Маркус
|1
|0.17
|Бенгтссон Йохан
|1
|0.17
|Monir Jelassi
|1
|0.17
|Норд Густав
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Noa Bernhardtz
|1
|1
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Oscar Berntsson
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Filip Karlin
|1
|0
|Gabriel Sandberg
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|0
|1
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Оддевольд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Оддевольд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0
Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1 Фалькенберг - Оддевольд 2:0
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2
Результаты матчей
Оддевольд
Сундсвалль
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|4 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|3 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|3 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (1)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Эребру
|Lucas Shlimon
|3