  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 6.
Оддевольд
1:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Kojo Peprah Oppeng
78' Желтая карточка
Linus Tornblad
89' Желтая карточка
Noa Bernhardtz
90' Желтая карточка
Gustav Forssell
90'+5
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
23
Viktor
Krueger
8
Oscar
Berntsson
18
Gustav
Forssell
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
12
Крезич
Даниэль
15
Аль-Хамлави
Ассад
17
Olle
Kjellman
Olblad
1
Ольссон
Йонас
XI
2
Kojo
Peprah
Oppeng
18
Форсберг
Лукас
4
Ludvig
Svanberg
3
Monir
Jelassi
6
Худу
Абдул
Халик
23
Hugo
Aviander
5
Олссон
Деннис
7
Бурман
Маркус
14
Бенгтссон
Йохан
19
Yaqub
Finey
Оддевольд
3-5-2
Сундсвалль
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 2 0.33
Каллудра Лиридон 2 0.33
Gabriel Sandberg 1 0.17
Gustav Forssell 0 0
Крезич Даниэль 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 1 0.17
Yaqub Finey 1 0.17
Бурман Маркус 1 0.17
Бенгтссон Йохан 1 0.17
Monir Jelassi 1 0.17
Норд Густав 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Noa Bernhardtz 1 1
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Oscar Berntsson 1 0
Anton Snibb 1 0
Filip Karlin 1 0
Gabriel Sandberg 1 0
Дембе Джон 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 0 1
Энгблум Понтус 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Оддевольд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Оддевольд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сундсвалль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0
Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1 Фалькенберг - Оддевольд 2:0
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2

Результаты матчей

Оддевольд
Сундсвалль

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Утсиктенс
 6 3 2 1 8 - 4 11
3.
Оддевольд
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Эстер
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
8.
Сундсвалль
 6 2 1 3 5 - 6 7
9.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Эребру
 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Треллеборг
 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Эстер
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Ландскруна
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Ландскруна Frederik Ihler 4 (1)
Эребру Хольмберг Карл 3 (2)
Утсиктенс Бук Робин 3 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Эребру Lucas Shlimon 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Gustav Forssell получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Gustav Forssell получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Noa Bernhardtz получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Крезич Даниэль уходит с поля. Anton Snibb выходит вместо него
  • 81'
    [player1] уходит с поля. Дембе Джон выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Yaqub Finey уходит с поля. Норд Густав выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 2'
      Kojo Peprah Oppong получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Kojo Peprah Oppong получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Г О О О О Л - Kojo Peprah Oppong уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оддевольд 1:0 Сундсвалль онлайн

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