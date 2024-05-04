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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:1
Первый тайм: 27'
Оулу
0'
1:0
9' Гол
Риски Роопе
14' Желтая карточка
Samuli Hoelttae
1:1
18' Гол
Коффей Эшли

Ход матча

9'
Риски Роопе
(Oiva Jukkola)
1:0
12'
Marius Soederbaeck
Риски Роопе
 
14'
 
Samuli Hoelttae
18'
1:1
Коффей Эшли
(Ренникс Джастин)
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Ильвес
Ничья
Оулу
1.87
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Все Коэффициенты
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
7
Ветели
Йоона
14
Попович
Антон
29
Хаарала
Сантери
10
Риски
Роопе
19
Oiva
Jukkola
35
Уорд
Каллум
24
Yassin
Daoussi
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
2
Samuli
Hoelttae
20
Juho
Lehtiranta
8
Каллинен
Йере
18
Метаксас
Димитрис
22
Данвуди
Джейк
28
Андре
Маркос
9
Коффей
Эшли
12
Ренникс
Джастин
Ильвес
Оулу

История личных встреч

Ильвес
Оулу

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

111.1%
22.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
В
3:2
К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
0:2
В
2:2
В
1:0
В
0:2
К
1:2
И
4:1
И
0:1
И
0:1
И
5:2
И
6:1
И
2:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.56
1.88

Среднее время на гол

57
48

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.59
1.47

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риски Роопе 3 0.6
Oiva Jukkola 2 0.4
Арифи Дони 1 0.2
Ветели Йоона 0 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 0 0
Marius Soederbaeck 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренникс Джастин 2 0.4
Коффей Эшли 1 0.2
Yassin Daoussi 1 0.2
Метаксас Димитрис 1 0.2
Йокелайнен Никлас 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 2 1
Хаарала Сантери 1 1
Попович Антон 2 0
Ветели Йоона 2 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Пиккарайнен Юханэ 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 3 0
Yassin Daoussi 2 0
Андре Маркос 1 0
Samuli Hoelttae 1 0
Каллинен Йере 1 0
Метаксас Димитрис 1 0
Liiban Abdirahman Abadid 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Julius Koerkkoe 1 0

Результаты матчей

Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Ильвес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Оулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0
Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3
Оулу
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1
Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1

Результаты матчей

Ильвес
Оулу

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
КуПС
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
ХИК
 5 2 2 1 11 - 8 8
5.
Гнистан
 4 2 0 2 10 - 9 6
6.
Хака
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Интер Турку
 4 1 2 1 7 - 7 5
8.
Ильвес
 1:1 5 1 2 2 6 - 8 5
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Оулу
 1:1 5 0 3 2 7 - 9 3
11.
Лахти
 5 0 2 3 1 - 9 2
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Мариехамн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Гнистан
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ильвес
 1:1 3 0 2 1 5 - 7 2
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оулу
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
КуПС
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
5.
Ильвес
 1:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Оулу
 1:1 4 0 3 1 6 - 7 3
7.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 0 3 4 - 7 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Гнистан Joakim Latonen 4
ВПС Mads Borchers 3 (1)
Ильвес Риски Роопе 3
ВПС Teemu Hytoenen 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Гнистан Jonas Enkerud 3
ХИК Канеллопулос Гиоргос 3
Оулу Коффей Эшли 3
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