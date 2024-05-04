Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
1:0
9' ГолРиски Роопе
14' Желтая карточкаSamuli Hoelttae
1:1
18' ГолКоффей Эшли
36' Желтая карточкаКаллинен Йере
40' Желтая карточкаYassin Daoussi
1:2
63' ГолРенникс Джастин
2:2
67' ПенальтиХаарала Сантери
3:2
70' ГолХаарала Сантери
74' Желтая карточкаOiva Jukkola
74' Желтая карточкаJulius Koerkkoe
78' Желтая карточкаПопович Антон
89' Желтая карточкаВиртанен Отсо
90' Желтая карточкаМиеттунен Тату
90'+6
Ход матча
9'
1:0
14'
18'
1:1
36'
40'
63'
1:2
67'
2:2
70'
3:2
74'
74'
78'
89'
90'
22
Мяенпя
Аапо
10
Риски
Роопе
19
Oiva
Jukkola
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
23 Noel Hasa
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Роопе Сало
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
История личных встреч
Ильвес
Оулу
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
111.1%
22.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
17 матчей
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.56
1.88
Среднее время на гол
57
48
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.59
1.47
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риски Роопе
|3
|0.6
|Oiva Jukkola
|2
|0.4
|Хаарала Сантери
|2 (1)
|0.4
|Арифи Дони
|1
|0.2
|Ветели Йоона
|0
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренникс Джастин
|3
|0.6
|Коффей Эшли
|2
|0.4
|Yassin Daoussi
|1
|0.2
|Метаксас Димитрис
|1
|0.2
|Йокелайнен Никлас
|0
|0
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|2
|1
|Попович Антон
|3
|0
|Хаарала Сантери
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ветели Йоона
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Коффей Эшли
|3
|0
|Каллинен Йере
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Samuli Hoelttae
|1
|0
|Метаксас Димитрис
|1
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Ильвес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Ильвес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Оулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
4
44%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
3
33%
4
36%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0
Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3
Оулу
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1
Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1
Результаты матчей
Ильвес
Оулу
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|8 - 7
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|7.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|3 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|3
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|3
|Ильвес
|Попович Антон
|3
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|3