Тур: 6.
4:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолМоенза Малкольм
25' Желтая карточкаFilip Schyberg
43' Желтая карточкаAlbin Skoglund
1:0
45' Не забитый пенальтиБук Робин
2:0
54' ГолAlbin Skoglund
3:0
56' ГолБук Робин
3:1
73' ГолMamadou Diagne
4:1
82' ГолТрпчевски Филип
90'+5
Ход матча
18'
1:0
25'
43'
45'
1:0
54'
2:0
56'
3:0
73'
82'
4:1
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
16 Dijar Ferati
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Моро МамудоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Утсиктенс
Сковде АИК
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.29
0.71
Среднее время на гол
39
126
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.79
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
84
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|3 (1)
|0.5
|Трпчевски Филип
|3
|0.5
|Моенза Малкольм
|1
|0.17
|Albin Skoglund
|1
|0.17
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Schyberg
|1
|0.17
|Mikael Moerk
|1
|0.17
|Mamadou Diagne
|1
|0.17
|Абрахам Саргон
|1 (1)
|0.17
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Emil Skillermo
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Predrag Randjelovic II
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Фальцетас Александр
|1
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Брандт Йеспер
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Мохидин Аллан
|1
|0
|Albin Skoglund
|1
|0
|Erik Westermark
|1
|0
|Мартинссон Фредрик
|1
|0
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|3
|0
|Абрахам Эльмар
|2
|0
|Зендехас Адриан
|1
|0
|Stefan Alexander Ljubicic
|1
|0
|Hugo Engstroem
|1
|0
|Mamadou Diagne
|1
|0
|Marcus Mikhail
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сковде АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Утсиктенс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сковде АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0
Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2
Сковде АИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0
Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1
Результаты матчей
Утсиктенс
Сковде АИК
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
15
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|4 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|3 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|3 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (1)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Эребру
|Lucas Shlimon
|3