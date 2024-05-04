  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 6.
Утсиктенс
4:1
Конец матча
Сковде АИК
0'
1:0
18' Гол
Моенза Малкольм
25' Желтая карточка
Filip Schyberg
43' Желтая карточка
Albin Skoglund
1:0
45' Не забитый пенальти
Бук Робин
2:0
54' Гол
Albin Skoglund
3:0
56' Гол
Бук Робин
3:1
73' Гол
Mamadou Diagne
4:1
82' Гол
Трпчевски Филип
90'+5
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
27
Мартинссон
Фредрик
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
30
Зендехас
Адриан
18
Edvin
Tellgren
4
Filip
Drinic
3
Filip
Schyberg
19
Сёрман
Самуэль
21
Marcus
Mikhail
10
Абрахам
Саргон
24
Fritiof
Hellichius
6
Абрахам
Эльмар
7
Emil
Skillermo
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
Утсиктенс
4-4-2
Сковде АИК
5-4-1

История личных встреч

Утсиктенс
Сковде АИК

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
Э(
3:3
Э(
2:0
Э(
1:2
Э(
2:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
3:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Среднее время на гол

70
63

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.29
0.71

Среднее время на гол

39
126

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.79
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
84

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 3 (1) 0.5
Трпчевски Филип 3 0.5
Моенза Малкольм 1 0.17
Albin Skoglund 1 0.17
Мартинссон Фредрик 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Лима Лукас 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Schyberg 1 0.17
Mikael Moerk 1 0.17
Mamadou Diagne 1 0.17
Абрахам Саргон 1 (1) 0.17
Fritiof Hellichius 0 0
Emil Skillermo 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Randjelovic II 2 0
Пекальски Иво 1 0
Фальцетас Александр 1 0
Oliver Gustafsson 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Мохидин Аллан 1 0
Albin Skoglund 1 0
Erik Westermark 1 0
Мартинссон Фредрик 1 0
Родеблад Лове Кевин 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 3 0
Абрахам Эльмар 2 0
Зендехас Адриан 1 0
Stefan Alexander Ljubicic 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Mamadou Diagne 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сковде АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сковде АИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Утсиктенс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сковде АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0
Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2
Сковде АИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0
Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Сковде АИК

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Утсиктенс
 6 3 2 1 8 - 4 11
3.
Оддевольд
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Эстер
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
8.
Сундсвалль
 6 2 1 3 5 - 6 7
9.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Эребру
 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Треллеборг
 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Эстер
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Ландскруна
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Ландскруна Frederik Ihler 4 (1)
Эребру Хольмберг Карл 3 (2)
Утсиктенс Бук Робин 3 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Эребру Lucas Shlimon 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Г О О О О Л - Бук Робин бьет в цель!
    • 56'
      Лима Лукас сделал результативную передачу.
    • 54'
      Бук Робин сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Albin Skoglund бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бук Робин пробил пенальти, но не смог забить!
    • 43'
      Albin Skoglund получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Filip Schyberg получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Бук Робин сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Утсиктенс 4:1 Сковде АИК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный