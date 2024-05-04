Тур: 6.
0'
19' Желтая карточкаАдриан Самуэль
45' Желтая карточкаLukas Bergqvist
79' Желтая карточкаАлиев Алибек
81' Желтая карточкаЛагерфельдт Лукас
86' Желтая карточкаХедлунд Себастьян
90' Желтая карточкаТобиас Йоханссон
90'+8
Ход матча
19'
45'
79'
90'
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
10
Якуб
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Рафаэль ЙоркЗащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Якуб АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Эстер
Гефле
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.75
2.25
Среднее время на гол
120
40
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
1.13
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
45
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|3
|0.5
|Кусу Манассе
|1
|0.17
|Сегер Давид
|1
|0.17
|Родич Владимир
|1
|0.17
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.17
|Бергмарк-Виберг Адам
|0
|0
|Lukas Bergqvist
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|2
|0.33
|Эдквист Адриан
|2
|0.33
|Энглунд Лео
|1
|0.17
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.17
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0.17
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|3
|0
|Кричак Иван
|2
|0
|Кусу Манассе
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Lukas Bergqvist
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|3
|0
|Эдквист Адриан
|1
|1
|Тобиас Йоханссон
|1
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Рафаэль Йорк
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Эстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2
Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0
Гефле
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0
Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1
Результаты матчей
Эстер
Гефле
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эстер
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|4 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|3 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|3 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (1)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Эребру
|Lucas Shlimon
|3