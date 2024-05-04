  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 6.
Эстер
0:0
Конец матча
Гефле
0'
19' Желтая карточка
Адриан Самуэль
45' Желтая карточка
Lukas Bergqvist
79' Желтая карточка
Алиев Алибек
81' Желтая карточка
Лагерфельдт Лукас
86' Желтая карточка
Хедлунд Себастьян
90' Желтая карточка
Тобиас Йоханссон
90'+8
13
Уоллиндер
Робин
17
Adam
Herdonsson
5
Адольфссон
Маттис
4
Хедлунд
Себастьян
21
Lukas
Bergqvist
18
Люнг
Даниэль
8
Кусу
Манассе
7
Сегер
Давид
10
Мёрфельт
Альбин
20
Алиев
Алибек
19
Бергмарк-Виберг
Адам
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
7
Эдквист
Адриан
24
Рафаэль
Йорк
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
35
Адриан
Самуэль
9
Йельте
Якоб
10
Якуб
Антонио
Эстер
4-3-3
Гефле
5-3-2

История личных встреч

Эстер
Гефле

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:4
С
1:1
С
1:3
А
1:4
А
0:0

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.75
2.25

Среднее время на гол

120
40

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1.13
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
45

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 3 0.5
Кусу Манассе 1 0.17
Сегер Давид 1 0.17
Родич Владимир 1 0.17
Мёрфельт Альбин 1 0.17
Бергмарк-Виберг Адам 0 0
Lukas Bergqvist 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 2 0.33
Эдквист Адриан 2 0.33
Энглунд Лео 1 0.17
Ройсхенберг Мартин 1 0.17
Лагерфельдт Лукас 1 0.17
Адриан Самуэль 0 0
Iu Ranera 0 0
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 3 0
Кричак Иван 2 0
Кусу Манассе 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 3 0
Эдквист Адриан 1 1
Тобиас Йоханссон 1 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Йельте Якоб 1 0
Рафаэль Йорк 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Iu Ranera 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Якуб Антонио 1 0

Результаты матчей

Эстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
Эстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2
Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0
Гефле
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0
Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1

Результаты матчей

Эстер
Гефле

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эстер
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Утсиктенс
 6 3 2 1 8 - 4 11
3.
Оддевольд
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Эстер
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
8.
Сундсвалль
 6 2 1 3 5 - 6 7
9.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Эребру
 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Треллеборг
 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Эстер
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Ландскруна
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Ландскруна Frederik Ihler 4 (1)
Эребру Хольмберг Карл 3 (2)
Утсиктенс Бук Робин 3 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Эребру Lucas Shlimon 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Lukas Bergqvist получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Адриан Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстер 0:0 Гефле онлайн

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