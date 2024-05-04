  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 6.
Дегерфорс
1:3
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
4' Гол
Frederik Ihler
16' Желтая карточка
Vincent Sundberg
0:2
49' Гол
Vincent Sundberg
0:2
53' Не забитый пенальти
Эгнелль Адам
1:2
61' Гол
Линдгрен Густав
1:3
78' Гол
Samuel Burakovsky
84' Желтая карточка
Бузаине Элиас
90' Желтая карточка
Philip Andersson I
90'+5
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
15
Моро
Насиру
2
Mamadouba
Diaby
20
Бузаине
Элиас
7
Ольссон
Себастьян
II
8
Хольмен
Кевин
16
Alper
Demirol
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
13
Абдулла
Пашанг
9
Линдгрен
Густав
1
Каддура
Амр
19
Vincent
Sundberg
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
23
Max
Nilsson
8
Дзабич
Робин
7
Карлссон
Виктор
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Дегерфорс
3-5-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Ландскруна

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
3:2
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
3:1

Голы

Всего голов

16
2

Голов в среднем за матч

2
0.29

Среднее время на гол

45
315

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.63

Среднее время на гол

126
144

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.47

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
192

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдулла Пашанг 5 0.83
Линдгрен Густав 3 (1) 0.5
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.17
Хольмен Кевин 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 4 0.67
Kofi Fosuhene Asare 3 0.5
Дзабич Робин 2 0.33
Vincent Sundberg 1 0.17
Samuel Burakovsky 1 0.17
Эдвардссон Давид 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 2 0
Mamadouba Diaby 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Моро Насиру 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Bernardo Morgado 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Линдгрен Густав 1 0
Alper Demirol 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Philip Andersson I 2 0
Max Nilsson 2 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Vincent Sundberg 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ландскруна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
Дегерфорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Ландскруна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
75%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
5
50%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2
Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2
Ландскруна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0
Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1

Результаты матчей

Дегерфорс
Ландскруна

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Утсиктенс
 6 3 2 1 8 - 4 11
3.
Оддевольд
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Эстер
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
8.
Сундсвалль
 6 2 1 3 5 - 6 7
9.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Эребру
 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Треллеборг
 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Эстер
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Ландскруна
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Ландскруна Frederik Ihler 4 (1)
Эребру Хольмберг Карл 3 (2)
Утсиктенс Бук Робин 3 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Эребру Lucas Shlimon 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Эгнелль Адам пробил пенальти, но не смог забить!
    • 49'
      Kofi Fosuhene Asare сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Vincent Sundberg бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Vincent Sundberg получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Карлссон Виктор сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Frederik Ihler бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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