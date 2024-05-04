Тур: 6. Стадион: B&G Parken.
0'
0:1
33' ГолDaniel Schneider
68' Желтая карточкаAbdurahim Laajab
69' Желтая карточкаMalvin Ingebrigtsen
73' Желтая карточкаHenrik Kristiansen
1:1
85' ГолMagnus Lankhof-Dahlby
90'+5
Ход матча
33'
68'
85'
14
Jo
Staalesen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
Эгерсунд
Люн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stian Rokaas Michalsen
|3
|0.6
|Хельмерсен Андреас
|3 (1)
|0.6
|Heine Larsen
|2
|0.4
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0.4
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.2
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.2
|Henrik Elvevold
|1
|0.2
|Chris Sleveland
|0
|0
|Ingvald Halgunset
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеллум Андреас
|2
|0.33
|Daniel Schneider
|2
|0.33
|Henrik Kristiansen
|1
|0.17
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0.17
|Mathias Johansen
|1
|0.17
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|1
|0
|Jo Staalesen
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Even Bydal
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Daniel Schneider
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Эгерсунд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
3
Эгерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
5
71%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1
Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5 Эгерсунд - Гроруд 2:2
Люн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3
Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1
Результаты матчей
Эгерсунд
Люн
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
3 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:1
4 раза 67%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
32
15
14
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3