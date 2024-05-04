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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 6. Стадион: .
Эгерсунд
1:1
Конец матча
Люн
0'
0:1
33' Гол
Daniel Schneider
68' Желтая карточка
Abdurahim Laajab
69' Желтая карточка
Malvin Ingebrigtsen
73' Желтая карточка
Henrik Kristiansen
1:1
85' Гол
Magnus Lankhof-Dahlby
90'+5
1
Anders
Klemensson
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
22
Таддесе
Хоренус
8
Chris
Sleveland
17
Ingvald
Halgunset
7
Heine
Larsen
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
4
Селл
Вильям
6
Daniel
Schneider
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
11
Хеллум
Андреас
10
Mathias
Johansen
Эгерсунд
4-3-3
Люн
4-3-3

История личных встреч

Эгерсунд
Люн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВД
2:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Rokaas Michalsen 3 0.6
Хельмерсен Андреас 3 (1) 0.6
Heine Larsen 2 0.4
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0.4
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.2
Фальхенер Хенрик 1 0.2
Henrik Elvevold 1 0.2
Chris Sleveland 0 0
Ingvald Halgunset 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Robert Williams2 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеллум Андреас 2 0.33
Daniel Schneider 2 0.33
Henrik Kristiansen 1 0.17
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0.17
Mathias Johansen 1 0.17

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Салмон Джастин 2 0
Ingvald Halgunset 1 0
Jo Staalesen 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Even Bydal 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Daniel Schneider 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Эгерсунд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
3
Эгерсунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
5
71%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1
Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5 Эгерсунд - Гроруд 2:2
Люн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3
Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1

Результаты матчей

Эгерсунд
Люн

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
3 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:1
4 раза 67%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
5
3
2
2.5
1
5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Эгерсунд
 5 3 2 0 13 - 9 11
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Брюне
 6 3 0 3 5 - 4 9
5.
Левангер
 6 2 3 1 11 - 6 9
6.
Согндаль
 6 2 3 1 6 - 4 9
7.
Волеренга
 6 2 2 2 9 - 11 8
8.
Рёуфосс
 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Мосс
 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Люн
 6 1 4 1 7 - 7 7
11.
Мьёндален
 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Ранхейм
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Санднес
 6 1 3 2 12 - 13 6
14.
Олесунн
 6 1 2 3 7 - 13 5
15.
Осане
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
ИК Старт
 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
11.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Люн
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Волеренга
 3 1 1 1 6 - 7 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Стабек Bassekou Diabate 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Henrik Kristiansen сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Daniel Schneider бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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