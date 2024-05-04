Тур: 6. Стадион: Наддеруд.
5:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолАндресен Александр
2:0
29' ГолНесс Николай
3:0
32' ПенальтиBassekou Diabate
45' Красная карточкаHarald Holter
4:0
52' ГолBassekou Diabate
52' Желтая карточкаМбоу Мапенда
5:0
54' ГолРобертс Томас
77' Желтая карточкаMarius Trengereid
90'+5
Ход матча
18'
29'
2:0
32'
3:0
45'
52'
4:0
52'
54'
5:0
19
Fillip
Riise
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Fillip RiiseЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Стабек
Конгсвингер
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
3
1.6
Среднее время на гол
30
56
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
2.27
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
39
76
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|5 (1)
|1
|Педерсен Каспер
|3
|0.6
|Робертс Томас
|1
|0.2
|Несс Николай
|1
|0.2
|Андресен Александр
|1
|0.2
|William Wendt
|1
|0.2
|Sebastian Olderheim
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Кристенсен Магнус
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моберг Вегар
|3 (1)
|0.5
|Lucas Ravn-Haren
|2
|0.33
|Нильссон Джоэл
|1
|0.17
|Уильямс Ноа
|1
|0.17
|Eric Taylor
|1
|0.17
|Adem Gueven
|1
|0.17
|Harald Holter
|1
|0.17
|Ludvig Langrekken
|1
|0.17
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|2
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|1
|1
|Холме Фредрик
|1
|1
|Lucas Ravn-Haren
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Конгсвингер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
2
67%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
17%
2
18%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
36%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3
Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3
Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3
Результаты матчей
Стабек
Конгсвингер
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Стабек
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
24
14
14
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3