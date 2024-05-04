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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 6. Стадион: .
Стабек
5:0
Конец матча
Конгсвингер
0'
1:0
18' Гол
Андресен Александр
2:0
29' Гол
Несс Николай
3:0
32' Пенальти
Bassekou Diabate
45' Красная карточка
Harald Holter
4:0
52' Гол
Bassekou Diabate
52' Желтая карточка
Мбоу Мапенда
5:0
54' Гол
Робертс Томас
77' Желтая карточка
Marius Trengereid
90'+5
1
Россбах
Сондре
19
Fillip
Riise
2
Педерсен
Каспер
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
14
Робертс
Томас
6
Кристенсен
Магнус
17
Sebastian
Olderheim
20
Андресен
Александр
9
Bassekou
Diabate
21
Oskar
Spiten-Nysaether
1
Стрёмберг
Август
22
Ludvig
Langrekken
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
2
Нильссон
Джоэл
14
Lucas
Ravn-Haren
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
20
Jesper
Grundt
8
Моберг
Вегар
11
Уильямс
Ноа
Стабек
4-4-2
Конгсвингер
4-4-2

История личных встреч

Стабек
Конгсвингер

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ТМК
7:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ТМС
3:2
Э
1:2
Э
4:2

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

3
1.6

Среднее время на гол

30
56

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

2.27
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

39
76

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 5 (1) 1
Педерсен Каспер 3 0.6
Робертс Томас 1 0.2
Несс Николай 1 0.2
Андресен Александр 1 0.2
William Wendt 1 0.2
Sebastian Olderheim 0 0
Вальстад Николас 0 0
Кристенсен Магнус 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моберг Вегар 3 (1) 0.5
Lucas Ravn-Haren 2 0.33
Нильссон Джоэл 1 0.17
Уильямс Ноа 1 0.17
Eric Taylor 1 0.17
Adem Gueven 1 0.17
Harald Holter 1 0.17
Ludvig Langrekken 1 0.17
Daniel Lysgaard 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 2 0
Россбах Сондре 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 1 1
Холме Фредрик 1 1
Lucas Ravn-Haren 2 0
Герсон Ларс 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Eric Taylor 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Конгсвингер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Конгсвингер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
2
67%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
17%
2
18%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
4
36%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3
Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3
Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3

Результаты матчей

Стабек
Конгсвингер

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Стабек
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
2
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Эгерсунд
 5 3 2 0 13 - 9 11
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Брюне
 6 3 0 3 5 - 4 9
5.
Левангер
 6 2 3 1 11 - 6 9
6.
Согндаль
 6 2 3 1 6 - 4 9
7.
Волеренга
 6 2 2 2 9 - 11 8
8.
Рёуфосс
 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Мосс
 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Люн
 6 1 4 1 7 - 7 7
11.
Мьёндален
 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Ранхейм
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Санднес
 6 1 3 2 12 - 13 6
14.
Олесунн
 6 1 2 3 7 - 13 5
15.
Осане
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
ИК Старт
 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
11.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Люн
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Волеренга
 3 1 1 1 6 - 7 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Стабек Bassekou Diabate 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      УДАЛЕНИЕ! - Harald Holter увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 32'
      Г О О О О Л - Bassekou Diabate из команды Стабек забивает с точки!
    • 29'
      Г О О О О Л - Несс Николай бьет в цель!
    • 18'
      Вальстад Николас сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Андресен Александр бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стабек 5:0 Конгсвингер онлайн

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