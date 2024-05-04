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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 6. Стадион: .
Мьёндален
1:1
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
18' Пенальти
Ольсен Мейнхард
19' Желтая карточка
Грютебуст Стен
51' Желтая карточка
Харам Симен
1:1
66' Гол
Атанга Исаак
90' Желтая карточка
Кителано Йон
90'+5
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
3
Скоген
Сондре
4
Холтен
Расмус
5
Эверби
Сиверт
19
Бренден
Эрик
11
Ольсен
Мейнхард
8
Свеен
Оле
24
Mats
Pedersen
27
Токстад
Кристоффер
20
Alie
Conteh
1
Грютебуст
Стен
36
John
Ruud
Norvik
14
Харам
Симен
18
Рамсланн
Мартин
5
Грогард
Томас
6
Haakon
Butli
Hammer
28
Колве
Эйвинд
11
David
Snaer
Johannsson
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
Мьёндален
4-4-2
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Олесунн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
1:3
ПД
2:0
ПД
2:1
Э
1:2
Э
4:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alie Conteh 3 0.6
Эверби Сиверт 1 0.2
Ольсен Мейнхард 1 (1) 0.2
Брингакер Матиас 1 0.2
Mats Pedersen 1 0.2
Холтен Расмус 1 0.2
Keerat Singh 1 0.2
Brinder Singh 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 2 0.33
Атанга Исаак 2 0.33
Haakon Butli Hammer 2 0.33
Claudio Braga 1 0.17
Kristoffer Nessoe 0 0
Sander Hestetun Kilen 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вогт Педер 2 0
Холтен Расмус 2 0
Alie Conteh 0 1
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Скоген Сондре 1 0
Mats Pedersen 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Simon Appiah 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Грогард Томас 1 0
Кителано Йон 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
David Snaer Johannsson 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
2
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

0
1
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Олесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3
Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0
Олесунн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3
Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1

Результаты матчей

Мьёндален
Олесунн

Точный счет

1:1
3 раза 75%
5:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
5
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Эгерсунд
 5 3 2 0 13 - 9 11
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Брюне
 6 3 0 3 5 - 4 9
5.
Левангер
 6 2 3 1 11 - 6 9
6.
Согндаль
 6 2 3 1 6 - 4 9
7.
Волеренга
 6 2 2 2 9 - 11 8
8.
Рёуфосс
 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Мосс
 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Люн
 6 1 4 1 7 - 7 7
11.
Мьёндален
 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Ранхейм
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Санднес
 6 1 3 2 12 - 13 6
14.
Олесунн
 6 1 2 3 7 - 13 5
15.
Осане
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
ИК Старт
 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
11.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Люн
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Волеренга
 3 1 1 1 6 - 7 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Стабек Bassekou Diabate 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Весь список
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