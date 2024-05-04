Тур: 6. Стадион: Consto Arena.
0'
1:0
18' ПенальтиОльсен Мейнхард
19' Желтая карточкаГрютебуст Стен
51' Желтая карточкаХарам Симен
1:1
66' ГолАтанга Исаак
90' Желтая карточкаКителано Йон
90'+5
Ход матча
18'
1:0
19'
51'
66'
90'
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alie ContehНападающий
- Запасные игроки
-
-
14 Keerat Singh
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Харам СименЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Мьёндален
Олесунн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
67
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alie Conteh
|3
|0.6
|Эверби Сиверт
|1
|0.2
|Ольсен Мейнхард
|1 (1)
|0.2
|Брингакер Матиас
|1
|0.2
|Mats Pedersen
|1
|0.2
|Холтен Расмус
|1
|0.2
|Keerat Singh
|1
|0.2
|Brinder Singh
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.33
|Атанга Исаак
|2
|0.33
|Haakon Butli Hammer
|2
|0.33
|Claudio Braga
|1
|0.17
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
|Sander Hestetun Kilen
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вогт Педер
|2
|0
|Холтен Расмус
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Скоген Сондре
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|David Snaer Johannsson
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
2
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
0
1
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Олесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
5
38%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3
Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0
Олесунн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3
Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1
Результаты матчей
Мьёндален
Олесунн
Точный счет
1:1
3 раза 75%
5:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
15
14
15
14
14
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3