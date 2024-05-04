Тур: 6. Стадион: TOBB ARENA Levanger.
12
Сетра
Мортен
14
Arne
Gunnes
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Mathias OrenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Левангер
Согндаль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.75
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
51
Бомбардиры внутри турнира
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|8 (2)
|1.33
|Arne Gunnes
|1
|0.17
|Simen Hagboe
|1
|0.17
|Daniel Pollen
|1
|0.17
|Jo Sondre Aas
|0
|0
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|2
|0.33
|Daniel Arrocha
|2 (2)
|0.33
|Эрикссон Феликс
|1
|0.17
|Флатакер Эрик
|1
|0.17
|Хинтса Оливер
|0
|0
Карточки
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haavard Kleven Lorentsen
|2
|0
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Jonas Pereira
|1
|0
|Sander Saugestad
|1
|0
|Sanel Bojadzic
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Jacob Blixt Flaten
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Edmund Baidoo
|1
|0
Результаты матчей
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Левангер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Согндаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Левангер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Согндаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
4
67%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Левангер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2
Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3 Левангер - Тромсдален 2:2
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0
Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Брюне - Согндаль 2:1
Результаты матчей
Левангер
Согндаль
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Левангер
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
15
15
15
15
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3