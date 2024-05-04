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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 6. Стадион: .
Левангер
0:0
Конец матча
Согндаль
0'
44' Желтая карточка
Martin Andre Sjoelstad
53' Желтая карточка
Sander Saugestad
90'+6
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
2
Daniel
Pollen
20
Marcus
Solhaug
Wenneberg
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
1
Lars
Jendal
32
Mathias
Oren
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
11
Ховен
Андреас
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
7
Edmund
Baidoo
31
Joakim
Nundal
Левангер
3-5-2
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Левангер
Согндаль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:3

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.75

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
51

Бомбардиры внутри турнира

Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 8 (2) 1.33
Arne Gunnes 1 0.17
Simen Hagboe 1 0.17
Daniel Pollen 1 0.17
Jo Sondre Aas 0 0
Ermal Hajdari 0 0
Sander Sundnes 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 2 0.33
Daniel Arrocha 2 (2) 0.33
Эрикссон Феликс 1 0.17
Флатакер Эрик 1 0.17
Хинтса Оливер 0 0

Карточки

Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haavard Kleven Lorentsen 2 0
Jo Sondre Aas 1 0
Per Verner Roenning 1 0
Jonas Pereira 1 0
Sander Saugestad 1 0
Sanel Bojadzic 1 0
Simen Hagboe 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Lars Jendal 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Jacob Blixt Flaten 1 0
Mathias Oren 1 0
Edmund Baidoo 1 0

Результаты матчей

Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Левангер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Согндаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Левангер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Согндаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
4
67%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Левангер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2
Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3 Левангер - Тромсдален 2:2
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0
Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Брюне - Согндаль 2:1

Результаты матчей

Левангер
Согндаль

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Левангер
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Эгерсунд
 5 3 2 0 13 - 9 11
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Брюне
 6 3 0 3 5 - 4 9
5.
Левангер
 6 2 3 1 11 - 6 9
6.
Согндаль
 6 2 3 1 6 - 4 9
7.
Волеренга
 6 2 2 2 9 - 11 8
8.
Рёуфосс
 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Мосс
 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Люн
 6 1 4 1 7 - 7 7
11.
Мьёндален
 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Ранхейм
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Санднес
 6 1 3 2 12 - 13 6
14.
Олесунн
 6 1 2 3 7 - 13 5
15.
Осане
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
ИК Старт
 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
11.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Люн
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Волеренга
 3 1 1 1 6 - 7 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Стабек Bassekou Diabate 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Martin Andre Sjoelstad получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Левангер 0:0 Согндаль онлайн

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