  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
0:0
Конец матча
ЕИФ Экенас
0'
40' Желтая карточка
Йоэль Лехтонен
76' Желтая карточка
Кескинен Топи
90' Желтая карточка
Ramilson Almeida
90'+8
81
Хенрикссон
Элмо
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
4
Тойвио
Йоона
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
14
Сарпей
Ханс
10
Лингман
Лукас
9
Планж
Люк
11
Олусанья
Антони
17
Банде
Хассане
18
Кескинен
Топи
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
4
Кабаши
Ариан
3
Vaino
Vehkonen
24
Abdoulaye
Kante
18
_Arttu
S.
10
Кауфманн
Лукас
8
Аду
Энох
14
Simon
Lindholm
20
Noah
Lundstroem
ХИК
ЕИФ Экенас

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 4 0.67
Лингман Лукас 1 (1) 0.17
Олусанья Антони 1 0.17
Планж Люк 1 0.17
Банде Хассане 1 0.17
Тойвио Йоона 1 0.17
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.17
_Ezeh D. 1 0.17
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Lundstroem 2 0.4
Ойала Саломо 1 0.2
Abdoulaye Kante 1 0.2
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.2
Мохаммед Насиру 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Сарпей Ханс 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Олусанья Антони 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Кескинен Топи 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аду Энох 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Мохаммед Насиру 1 0
Лекселль Александр 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Катц Калле 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Ramilson Almeida 1 0
Йоэль Лехтонен 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
1
ХИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0
КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2
ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ЯПС 2:2 Яро - ЕИФ Экенас 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 3:1

Результаты матчей

ХИК
ЕИФ Экенас

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ХИК
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 6 3 3 0 8 - 5 12
3.
КуПС
 0:0 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ХИК
 6 2 3 1 11 - 8 9
5.
Ильвес
 5 2 1 2 8 - 9 7
6.
Гнистан
 4 2 0 2 10 - 9 6
7.
Интер Турку
 4 1 2 1 7 - 7 5
8.
Хака
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Оулу
 5 0 2 3 8 - 11 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 2 3 5 - 8 2
12.
Лахти
 5 0 2 3 1 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
2.
ХИК
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Мариехамн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ильвес
 3 1 1 1 7 - 8 4
8.
КуПС
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Гнистан
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
КуПС
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
5.
Ильвес
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
8.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Гнистан Joakim Latonen 4
Оулу Ренникс Джастин 3 (1)
ВПС Mads Borchers 3 (1)
Ильвес Риски Роопе 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Гнистан Jonas Enkerud 3
Ильвес Попович Антон 3
ХИК Канеллопулос Гиоргос 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Йоэль Лехтонен получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч ХИК 0:0 ЕИФ Экенас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный