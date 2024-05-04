Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаЙоэль Лехтонен
76' Желтая карточкаКескинен Топи
90' Желтая карточкаRamilson Almeida
90'+8
Ход матча
40'
76'
90'
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
14
Сарпей
Ханс
18
_Arttu
S.
8
Аду
Энох
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 _Ezeh D.
-
Главный тренер: Ossi Virta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 _Arttu S.Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|4
|0.67
|Лингман Лукас
|1 (1)
|0.17
|Олусанья Антони
|1
|0.17
|Планж Люк
|1
|0.17
|Банде Хассане
|1
|0.17
|Тойвио Йоона
|1
|0.17
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.17
|_Ezeh D.
|1
|0.17
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Lundstroem
|2
|0.4
|Ойала Саломо
|1
|0.2
|Abdoulaye Kante
|1
|0.2
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.2
|Мохаммед Насиру
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Кескинен Топи
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аду Энох
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Abdoulaye Kante
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|1
|0
|Лекселль Александр
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Катц Калле
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Ramilson Almeida
|1
|0
|Йоэль Лехтонен
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
1
ХИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЕИФ Экенас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
3
38%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0
КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2
ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ЯПС 2:2 Яро - ЕИФ Экенас 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 3:1
Результаты матчей
ХИК
ЕИФ Экенас
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ХИК
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
14
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|8 - 7
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|7.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|3 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|3
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|3
|Ильвес
|Попович Антон
|3
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|3