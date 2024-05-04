Тур: 6. Стадион: Intility Arena.
0'
1:0
56' Гол в свои воротаSondre Norheim I
66' Желтая карточкаFidel Brice Ambina
90' Желтая карточкаКройцриглер Мартин
90' Желтая карточкаAaron Kiil Olsen
90' Желтая карточкаСкривен Альфред
90'+6
Ход матча
56'
1:0
90'
90'
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
19
Камара
Ола
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
14 Eirik SaunesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Jens Huseboe
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|3
|0.5
|Странд Петтер
|2
|0.33
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.17
|Рийкс Мис
|1
|0.17
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.17
|Бьёрдаль Хенрик
|0
|0
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|3
|0.5
|Andreas Dybevik
|1
|0.17
|Christian Landu Landu
|1
|0.17
|Содаль Ларс-Эрик
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0
|Fidel Brice Ambina
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Скривен Альфред
|1
|0
|Хор Якоб
|1
|0
|Luis Goerlich
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
|Duarte Moreira
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брюне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Волеренга
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Брюне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
4
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Брюне
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1
Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2
Брюне
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1
Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1 Брюне - Мандалскамератене 7:0 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 ИК Старт - Брюне 0:3 Рёуфосс - Брюне 0:1
Результаты матчей
Волеренга
Брюне
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
15
15
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3