Тур: 6. Стадион: NAMMO Stadion.
0'
4' Желтая карточкаJamal Deen Haruna
26' Желтая карточкаMartin Ueland
1:0
43' ГолХустад Эрленд
84' Желтая карточкаDidrik Fredriksen
90'+7
Ход матча
26'
43'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
-
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
20 James Ampofo
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Knut HagaПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Рёуфосс
Осане
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|2
|0.33
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.17
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|1
|0.17
|Баджие Кебба
|1
|0.17
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.17
|Kodjo Somesi
|1
|0.17
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Kristoffer Hey
|0
|0
|Ryan Nelson
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|0.8
|Ole Kallevaag
|1
|0.2
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.2
|Иверсен Эйнар
|1
|0.2
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Sander Eng Strand
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Osterud
|2
|1
|Jamal Deen Haruna
|3
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Форс Виктор
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Kristoffer Hey
|1
|0
|Marius Svanberg Alm
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Иверсен Эйнар
|2
|0
|Didrik Fredriksen
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Рёуфосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1
Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1
Осане
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2
Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Осане - Фредрикстад 0:4 Осане - Ранхейм 3:0
Результаты матчей
Рёуфосс
Осане
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
32
15
15
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3