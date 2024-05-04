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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 6. Стадион: .
Рёуфосс
1:0
Конец матча
Осане
0'
4' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna
26' Желтая карточка
Martin Ueland
1:0
43' Гол
Хустад Эрленд
84' Желтая карточка
Didrik Fredriksen
90'+7
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
15
Kristoffer
Hey
5
Ротихеуг
Оливер
6
Эмсис
Эдуард
17
Sander
Nordboe
8
Ryan
Nelson
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хустад
Эрленд
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
4
Кольскоген
Оле
3
Eirik
Wollen
Steen
2
Martin
Ueland
8
Emil
Sildnes
18
Ole
Kallevaag
16
Didrik
Fredriksen
15
Sander
Eng
Strand
19
Ларсен
Кристоффер
9
Мюклебуст
Эрлинг
11
Сколевик
Стеффен
Рёуфосс
3-5-2
Осане
3-4-3

История личных встреч

Рёуфосс
Осане

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ТПМ
3:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
3:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.83

Среднее время на гол

75
108

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 2 0.33
Ротихеуг Оливер 1 0.17
Jan Inge Solemsloekk Lynum 1 0.17
Баджие Кебба 1 0.17
Хансен Адриан Александер 1 0.17
Kodjo Somesi 1 0.17
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Kristoffer Hey 0 0
Ryan Nelson 0 0
Torjus Engebakken 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 4 0.8
Ole Kallevaag 1 0.2
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.2
Иверсен Эйнар 1 0.2
Ларсен Кристоффер 0 0
Sander Eng Strand 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Osterud 2 1
Jamal Deen Haruna 3 0
Хустад Эрленд 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Форс Виктор 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Kristoffer Hey 1 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Иверсен Эйнар 2 0
Didrik Fredriksen 1 0
Thomas Lotsberg 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
Рёуфосс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1
Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1
Осане
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2
Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Осане - Фредрикстад 0:4 Осане - Ранхейм 3:0

Результаты матчей

Рёуфосс
Осане

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Эгерсунд
 5 3 2 0 13 - 9 11
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Брюне
 6 3 0 3 5 - 4 9
5.
Левангер
 6 2 3 1 11 - 6 9
6.
Согндаль
 6 2 3 1 6 - 4 9
7.
Волеренга
 6 2 2 2 9 - 11 8
8.
Рёуфосс
 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Мосс
 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Люн
 6 1 4 1 7 - 7 7
11.
Мьёндален
 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Ранхейм
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Санднес
 6 1 3 2 12 - 13 6
14.
Олесунн
 6 1 2 3 7 - 13 5
15.
Осане
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
ИК Старт
 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
11.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Люн
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Волеренга
 3 1 1 1 6 - 7 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Стабек Bassekou Diabate 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Весь список
  • 55'
    Эмиль Сильднес уходит с поля. Knut Haga выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Хустад Эрленд бьет в цель!
  • 26'
    Martin Ueland получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Jamal Deen Haruna получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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