Тур: 6. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
0'
21' Желтая карточкаNikolai Skuseth
37' Желтая карточкаSander Amble Haugen
47' Желтая карточкаJesper Gregersen
90' Желтая карточкаЙонсен Микаэль-Терсет
90' Желтая карточкаСетер Йон-Хоу
90'+4
Ход матча
21'
47'
90'
26
Mats
Viken
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
26 Mats VikenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
19 Deni Dashaev
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Солли СивертНападающий
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
ИК Старт
Ранхейм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.17
0.67
Среднее время на гол
41
135
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
98
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alagie Sanyang
|2
|0.33
|Шульц Эрик
|1
|0.17
|Kristoffer Hoven
|1
|0.17
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|5
|0.83
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0.33
|Vetle Wenaas
|1
|0.17
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Sander Amble Haugen
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|3
|0
|Карадас Азар
|1
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Nikolai Skuseth
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Сетер Йон-Хоу
|1
|0
|Erik Toenne
|1
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
ИК Старт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
5
ИК Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
4
36%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1
ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2
Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 Мосс - Ранхейм 0:1
Результаты матчей
ИК Старт
Ранхейм
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3