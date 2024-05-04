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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 6. Стадион: .
ИК Старт
0:0
Конец матча
Ранхейм
0'
21' Желтая карточка
Nikolai Skuseth
37' Желтая карточка
Sander Amble Haugen
47' Желтая карточка
Jesper Gregersen
90' Желтая карточка
Йонсен Микаэль-Терсет
90' Желтая карточка
Сетер Йон-Хоу
90'+4
26
Mats
Viken
2
Fredrik
Mani
Paalerud
4
Sivert
Hansen
5
Пигнатель-Енссен
Николас
30
Fabian
Oestigaard
Ness
16
Страннегорд
Том
25
Jesper
Gregersen
11
Шульц
Эрик
21
Шеквист
Сандер
Хансен
10
Alagie
Sanyang
8
Mathias
Grundetjern
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
6
Jacob
Tromsdal
4
Nikolai
Skuseth
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
27
Gustav
Mogensen
17
Vetle
Wenaas
ИК Старт
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

ИК Старт
Ранхейм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
Э
0:0
Э
2:0
ПД
4:2
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.67

Среднее время на гол

41
135

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
98

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alagie Sanyang 2 0.33
Шульц Эрик 1 0.17
Kristoffer Hoven 1 0.17
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Jesper Gregersen 0 0
Deni Dashaev 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 5 0.83
Сетер Йон-Хоу 2 0.33
Vetle Wenaas 1 0.17
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Sander Amble Haugen 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 3 0
Карадас Азар 1 0
Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0
Sivert Hansen 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sander Amble Haugen 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Nikolai Skuseth 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Сетер Йон-Хоу 1 0
Erik Toenne 1 0
Йонсен Микаэль-Терсет 1 0
Ростен Хокон 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
ИК Старт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
5
ИК Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
4
36%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1
ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0
Ранхейм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2
Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 Мосс - Ранхейм 0:1

Результаты матчей

ИК Старт
Ранхейм

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Эгерсунд
 5 3 2 0 13 - 9 11
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Брюне
 6 3 0 3 5 - 4 9
5.
Левангер
 6 2 3 1 11 - 6 9
6.
Согндаль
 6 2 3 1 6 - 4 9
7.
Волеренга
 6 2 2 2 9 - 11 8
8.
Рёуфосс
 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Мосс
 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Люн
 6 1 4 1 7 - 7 7
11.
Мьёндален
 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Ранхейм
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Санднес
 6 1 3 2 12 - 13 6
14.
Олесунн
 6 1 2 3 7 - 13 5
15.
Осане
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
ИК Старт
 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
11.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Люн
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Волеренга
 3 1 1 1 6 - 7 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Стабек Bassekou Diabate 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Sander Amble Haugen получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 36'
      Tom Strannegaard уходит с поля. Марьян Чосич выходит вместо него
    • 21'
      Nikolai Skuseth получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИК Старт 0:0 Ранхейм онлайн

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