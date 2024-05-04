Тур: 6. Стадион: Бранн. Главный судья: Эскас Эспен
Ход матча
4'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
13
Кроне
Свенн
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Hakon VoldenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
Русенборг
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
2.21
1.56
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
53
46
Голов в среднем за матч
1.77
1.53
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0.43
|Солтведт Йоахим
|2 (1)
|0.29
|Финне Бор
|1
|0.14
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.14
|Корнвиг Эмиль
|1 (1)
|0.14
|Нильсен Сиверт
|0
|0
|Кастро Никлас
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|4 (1)
|0.67
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.17
|Сельнес Оле
|1
|0.17
|Брохолм Мариус
|1
|0.17
|Нипан Сверре Халсет
|0
|0
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сери Яфет
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Сельнес Оле
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Йенссен Ульрик
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
3
Бранн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Русенборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0
Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3
Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5
Результаты матчей
Бранн
Русенборг
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бранн
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
23
15
14
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|5.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1