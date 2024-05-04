  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 16750 Главный судья: Эскас Эспен
Бранн
3:0
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
3' Гол
Бломберг Оле-Дидрик
35' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
47' Желтая карточка
Селанн-Хеггебе Эуне
2:0
49' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
2:0
54' Не забитый пенальти
Корнвиг Эмиль
3:0
74' Гол
Кастро Никлас
86' Желтая карточка
Нельсон Джейден
90'+6

Ход матча

3'
Бломберг Оле-Дидрик
(Корнвиг Эмиль)
1:0
35'
 
Йенссен Ульрик
46'
 
Перейра Адриан
Йенссен Ульрик
46'
Кастро Никлас
Матисен Ульрик
 
47'
Селанн-Хеггебе Эуне
 
49'
Селанн-Хеггебе Эуне
(Кастро Никлас)
2:0
54'
Корнвиг Эмиль
2:0
61'
 
Вяянянен Сантери
Сэтер Оле Кристиан
61'
 
Брохолм Мариус
Фредериксен Эмиль
71'
 
Нельсон Джейден
Jesper Reitan-Sunde
74'
Кастро Никлас
(Кроне Свенн)
3:0
81'
Картум Сандер Эрик
Хорн Майер
 
81'
Варминг Магнус
Селанн-Хеггебе Эуне
 
83'
 
Корник Лео
Рейтан Эрленд Даль
86'
 
Нельсон Джейден

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 605 Количество передач 325
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
14
Матисен
Ульрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Бломберг
Оле-Дидрик
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
50
Hakon
Volden
23
Йенссен
Ульрик
7
Хенриксен
Маркус
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
9
Сэтер
Оле
Кристиан
45
Jesper
Reitan-Sunde
Бранн
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Русенборг

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
0:1
ТМК
1:0
Э
1:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
2:1
С
0:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:6
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

2.21
1.56

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.77
1.53

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.57
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.29
Солтведт Йоахим 2 (1) 0.29
Кастро Никлас 1 0.14
Финне Бор 1 0.14
Корнвиг Эмиль 1 (1) 0.14
Нильсен Сиверт 0 0
Кроне Свенн 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 4 (1) 0.67
Фредериксен Эмиль 1 0.17
Сельнес Оле 1 0.17
Брохолм Мариус 1 0.17
Нипан Сверре Халсет 0 0
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Jesper Reitan-Sunde 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сери Яфет 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кроне Свенн 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Корнвиг Эмиль 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 2 0
Сельнес Оле 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Бранн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
3
Бранн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
60%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0
Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3
Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5

Результаты матчей

Бранн
Русенборг

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бранн
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
2.
Будё/Глимт
 5 4 1 0 12 - 2 13
3.
Мольде
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Стрёмсгодсет
 5 3 1 1 7 - 7 10
5.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Фредрикстад
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
ФК Кристиансунн
 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Одд
 6 2 2 2 9 - 10 8
9.
Лиллестрём
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Викинг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
КФУМ Осло
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Сарпсборг-08
 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хам-Кам
 6 0 2 4 2 - 6 2
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Будё/Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Одд
 3 0 2 1 6 - 7 2
10.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
12.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Мольде
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Викинг
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
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Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
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    • 46'
      Йенссен Ульрик получил легкую травму, и его заменил Перейра Адриан.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Йенссен Ульрик получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Корнвиг Эмиль сделал результативную передачу.
    • 3'
      ГОООООЛ - Ole Blomberg Бранн забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бранн 3:0 Русенборг онлайн

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