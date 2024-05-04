Тур: 6. Стадион: Бранн. Зрители: 16750 Главный судья: Эскас Эспен
0'
1:0
3' ГолБломберг Оле-Дидрик
35' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
47' Желтая карточкаСеланн-Хеггебе Эуне
2:0
49' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
2:0
54' Не забитый пенальтиКорнвиг Эмиль
3:0
74' ГолКастро Никлас
86' Желтая карточкаНельсон Джейден
90'+6
Ход матча
3'
35'
49'
54'
2:0
74'
3:0
86'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
605 Количество передач 325
-
65 Владение мячом, % 35
13
Кроне
Свенн
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Hakon VoldenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
Русенборг
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
2.21
1.56
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
53
46
Голов в среднем за матч
1.77
1.53
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|0.57
|Бломберг Оле-Дидрик
|2
|0.29
|Солтведт Йоахим
|2 (1)
|0.29
|Кастро Никлас
|1
|0.14
|Финне Бор
|1
|0.14
|Корнвиг Эмиль
|1 (1)
|0.14
|Нильсен Сиверт
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|4 (1)
|0.67
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.17
|Сельнес Оле
|1
|0.17
|Брохолм Мариус
|1
|0.17
|Нипан Сверре Халсет
|0
|0
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сери Яфет
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Сельнес Оле
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
3
Бранн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
60%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0
Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3
Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5
Результаты матчей
Бранн
Русенборг
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бранн
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
24
25
15
16
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1