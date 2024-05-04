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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
1:1
Конец матча
КуПС
0'
1:0
25' Гол в свои ворота
Антви Клинтон
61' Желтая карточка
Тикканен Вилле
1:1
78' Гол
Otto Ruoppi
82' Желтая карточка
Ханнола Пюрю
86' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
90' Желтая карточка
Jaime Moreno II
90' Желтая карточка
Пирес Келвин
90'+5
1
Паунио
Роопе
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
26
Наамо
Дарио
18
Арсало
Маркус
8
Valentin
Gasc
2
Фати
Бабакар
10
Ханнола
Пюрю
9
Jaime
Moreno
II
7
Карялайнен
Расмус
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
13
Оксанен
Яакко
26
Видьеског
Аксель
28
Matias
Siltanen
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
11
Лампинен
Пири
8
Пеннанен
Петтери
СЯК Сейнайоки
КуПС

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
КуПС

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
66.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

35 матчей

31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

В
1:1
В
3:0
В
1:0
ТМК
1:1
В
3:1
В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
3:0
В
0:1
К
5:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:3
В
0:1
К
2:2
В
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0
В
1:1
В
1:0
В
5:0
КС
1:2
В
0:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.39
0.71

Среднее время на гол

64
127

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.41
0.94

Среднее время на гол

63
95

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

64
108

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 3 (1) 0.5
Kasper Paananen 2 0.33
Valentin Gasc 1 0.17
Ханнола Пюрю 1 0.17
Карялайнен Расмус 1 0.17
Фати Бабакар 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 2 0.4
Otto Ruoppi 2 0.4
Видьеског Аксель 1 (1) 0.2
Пеннанен Петтери 1 0.2
Лампинен Пири 1 0.2
Хейнонен Артту 1 (1) 0.2
Антви Клинтон 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Тикканен Вилле 2 0
Valentin Gasc 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Ханнола Пюрю 1 0
Арсало Маркус 1 0
Kingsley Ofori 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Оксанен Яакко 1 0
Миеттинен Самули 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
КуПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1
Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
КуПС

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 9 - 6 12
3.
КуПС
 5 2 3 0 8 - 5 9
4.
ХИК
 6 2 3 1 11 - 8 9
5.
Ильвес
 5 2 1 2 8 - 9 7
6.
Гнистан
 4 2 0 2 10 - 9 6
7.
Интер Турку
 4 1 2 1 7 - 7 5
8.
Хака
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Оулу
 5 0 2 3 8 - 11 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 2 3 5 - 8 2
12.
Лахти
 5 0 2 3 1 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ХИК
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Мариехамн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ильвес
 3 1 1 1 7 - 8 4
8.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Гнистан
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
5.
Ильвес
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
8.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Гнистан Joakim Latonen 4
Оулу Ренникс Джастин 3 (1)
ВПС Mads Borchers 3 (1)
Ильвес Риски Роопе 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Гнистан Jonas Enkerud 3
Ильвес Попович Антон 3
ХИК Канеллопулос Гиоргос 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 25'
      Г О О О О Л - Антви Клинтон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС онлайн

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