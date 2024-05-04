Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
1:1
Конец матча
0'
1:0
25' Гол в свои воротаАнтви Клинтон
61' Желтая карточкаТикканен Вилле
1:1
78' ГолOtto Ruoppi
82' Желтая карточкаХаннола Пюрю
86' Желтая карточкаСиссе Ибраим
90' Желтая карточкаJaime Moreno II
90' Желтая карточкаПирес Келвин
90'+5
Ход матча
25'
1:0
61'
78'
1:1
82'
86'
90'
90'
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Наамо ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Мёммё ЭэтуНападающий
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Лехтинен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
КуПС
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
66.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
35 матчей
31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.39
0.71
Среднее время на гол
64
127
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.41
0.94
Среднее время на гол
63
95
Всего голов
49
29
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
64
108
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|0.5
|Kasper Paananen
|2
|0.33
|Valentin Gasc
|1
|0.17
|Ханнола Пюрю
|1
|0.17
|Карялайнен Расмус
|1
|0.17
|Фати Бабакар
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|2
|0.4
|Otto Ruoppi
|2
|0.4
|Видьеског Аксель
|1 (1)
|0.2
|Пеннанен Петтери
|1
|0.2
|Лампинен Пири
|1
|0.2
|Хейнонен Артту
|1 (1)
|0.2
|Антви Клинтон
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Valentin Gasc
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Арсало Маркус
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Оксанен Яакко
|1
|0
|Миеттинен Самули
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
КуПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1
СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1
Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
КуПС
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
15
14
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|3 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|3
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|3
|Ильвес
|Попович Антон
|3
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|3