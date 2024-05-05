Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
0:2
Второй тайм: 71'
Ход матча
20'
54'
0:1
60'
0:2
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
26
Уайли
Калеб
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Риос ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Кларк КейденНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Миннесота Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
2.33
3.5
Среднее время на гол
38
25
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.6
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
40
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.5
|Тьяре Джамал
|3
|0.3
|Альмада Тьяго
|2 (1)
|0.2
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.1
|Риос Даниэль
|1
|0.1
|Уайли Калеб
|1
|0.1
|Москера Эдвин
|0
|0
|Леннон Брукс
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|4
|0.4
|Лод Робин
|3
|0.3
|Пукки Теэму
|2
|0.2
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.2
|Фрагапане Франко
|1
|0.1
|Боксолл Михаэл
|1
|0.1
|Дотсон Хассани
|1
|0.1
|Бран Алехандро
|1
|0.1
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Чжон Сан Бин
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леннон Брукс
|2
|0
|Муюмба Тристан
|2
|0
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Москера Эдвин
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|2
|1
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Трапп Уилл
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Ариага Кервин
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Бран Алехандро
|1
|0
|Олувасейи Тани
|1
|0
|Паделфорд Девин
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Миннесота Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
0
Атланта Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Миннесота Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
6
Атланта Юнайтед
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
4
33%
2
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
5
38%
1
6%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Миннесота Юнайтед
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
54
27
27
18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|0:3 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 22
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|0:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|14.
|3:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 17
|24
|2.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|2:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 13
|19
|4.
|1:3 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|5.
|2:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|9.
|1:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|10.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|11.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|12.
|2:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|14.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|3:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|8.
|2:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|1:3 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|13.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|14.
|3:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|3:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|1:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|4.
|1:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|5.
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|6.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|2:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|1:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (6)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5