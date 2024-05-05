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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
1:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
20' Желтая карточка
Абрам Луис
0:1
54' Гол
Ариага Кервин
0:2
60' Гол
Олувасейи Тани
1:2
82' Гол
Лобжанидзе Саба
90' Желтая карточка
Ариага Кервин
90'+9
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
6
Слиш
Бартош
8
Муюмба
Тристан
20
Москера
Эдвин
10
Альмада
Тьяго
9
Лобжанидзе
Саба
7
Якумакис
Георгиос
97
Сент-Клэр
Дейн
33
Ариага
Кервин
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
27
Тейлор
Ди
Джей
2
Паделфорд
Девин
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
8
Росалес
Джозеф
11
Чжон
Сан
Бин
14
Олувасейи
Тани
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Миннесота Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ОК
2:1
М
3:0
М
0:1
М
2:3
М
1:6

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
3.5

Среднее время на гол

38
25

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.6
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
40

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.5
Тьяре Джамал 3 0.3
Альмада Тьяго 2 (1) 0.2
Лобжанидзе Саба 2 0.2
Риос Даниэль 1 0.1
Уайли Калеб 1 0.1
Москера Эдвин 0 0
Леннон Брукс 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 5 0.5
Лод Робин 3 0.3
Пукки Теэму 2 0.2
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.2
Фрагапане Франко 1 0.1
Боксолл Михаэл 1 0.1
Ариага Кервин 1 0.1
Дотсон Хассани 1 0.1
Бран Алехандро 1 0.1
Росалес Джозеф 0 0
Чжон Сан Бин 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леннон Брукс 2 0
Муюмба Тристан 2 0
Альмада Тьяго 2 0
Уайли Калеб 2 0
Гузан Брэд 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Силва Алешандре 1 0
Абрам Луис 1 0
Слиш Бартош 1 0
Москера Эдвин 1 0
Фортьюн Аджани 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 2 1
Боксолл Михаэл 3 0
Трапп Уилл 2 0
Ариага Кервин 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Кларк Кейден 2 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Бран Алехандро 1 0
Олувасейи Тани 1 0
Паделфорд Девин 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Миннесота Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
0
Атланта Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Миннесота Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
6
Атланта Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Миннесота Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

13
10
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

7
6
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
4
67%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

14
18
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
7%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
4
29%
4
22%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Миннесота Юнайтед

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
5.
Остин
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 32 - 18 24
2.
Цинциннати
 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 Заявка 11 6 1 4 14 - 14 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 4 5 2 16 - 16 17
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
8.
Шарлотт
 Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 5 3 16 - 17 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 14 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
12.
Нэшвилл
 Заявка 10 2 5 3 14 - 18 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 2 1 7 7 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Шарлотт
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Торонто
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 0:0 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Интер Майами Суарес Луис 10 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Абрам Луис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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