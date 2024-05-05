Тур: 1. Стадион: Inter&Co Stadium.
0:1
Второй тайм: 63'
0'
0:1
1' ГолАкоста Лусиано
23' Красная карточкаШлегель Родриго
31' Желтая карточкаАраухо Сесар
55' Желтая карточкаХэлси Бретт
61' Желтая карточкаВильдер Картахена
Ход матча
1'
0:1
23'
31'
55'
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Асад ЯмильПолузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Орландо Сити
Цинциннати
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
115
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|4
|0.4
|Торрес Факундо
|1 (1)
|0.1
|Лодейро Николас
|1
|0.1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.1
|Ангуло Иван
|1
|0.1
|Брекало Давид
|1
|0.1
|Линн Джек
|1
|0.1
|Охеда Мартин
|0
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|5
|0.45
|Кубо Юя
|3
|0.27
|Бупендза Аарон
|2
|0.18
|Бэрд Кори
|1
|0.09
|Орельяно Лука
|1
|0.09
|Робинсон Майлз
|1
|0.09
|Йедлин Деандре
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|3
|0
|Араухо Сесар
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Вильдер Картахена
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Ангуло Иван
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Кубо Юя
|2
|0
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Орельяно Лука
|2
|0
|Мерфи Ян
|2
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Цинциннати
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
3
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Цинциннати
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
3
17%
3
33%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1
Цинциннати
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Цинциннати
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
45
46
18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|0:3 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 22
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|0:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|14.
|3:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 17
|24
|2.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|2:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 13
|19
|4.
|1:3 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|5.
|2:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|9.
|1:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|10.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|11.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|12.
|2:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|14.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|3:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|8.
|2:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|1:3 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|13.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|14.
|3:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|3:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|1:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|4.
|1:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|5.
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|6.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|2:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|1:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (6)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5