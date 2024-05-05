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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
0:1
Конец матча
Цинциннати
0'
0:1
1' Гол
Акоста Лусиано
23' Красная карточка
Шлегель Родриго
30' Желтая карточка
Араухо Сесар
56' Желтая карточка
Хэлси Бретт
61' Желтая карточка
Вильдер Картахена
65' Желтая карточка
Янссон Робин
66' Желтая карточка
Мерфи Ян
78' Вторая желтая карточка
Хэлси Бретт
90' Желтая карточка
Холлидей Майкл
90'+5
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
11
Охеда
Мартин
10
Торрес
Факундо
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
18
Челентано
Роман
12
Робинсон
Майлз
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
11
Бэрд
Кори
7
Кубо
Юя
Орландо Сити
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Цинциннати

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:1
М
0:0
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
5:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.75

Среднее время на гол

150
120

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
115

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 4 0.4
Торрес Факундо 1 (1) 0.1
Лодейро Николас 1 0.1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.1
Ангуло Иван 1 0.1
Брекало Давид 1 0.1
Линн Джек 1 0.1
Охеда Мартин 0 0
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 5 0.45
Кубо Юя 3 0.27
Бупендза Аарон 2 0.18
Бэрд Кори 1 0.09
Орельяно Лука 1 0.09
Робинсон Майлз 1 0.09
Йедлин Деандре 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Араухо Сесар 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Фелипе 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Ангуло Иван 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 4 0
Буха Павел 4 0
Нвободо Обинна 3 0
Мерфи Ян 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Кубо Юя 2 0
Йедлин Деандре 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Орельяно Лука 2 0
Робинсон Майлз 1 0
Бэрд Кори 1 0
Челентано Роман 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Цинциннати
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Цинциннати
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
3
Орландо Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Цинциннати
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Пропущено

19
9
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
6
32%
0
0%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1
Цинциннати
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0

Результаты матчей

Орландо Сити
Цинциннати

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

2:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
4
7
1
9
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
5.
Остин
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 32 - 18 24
2.
Цинциннати
 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 Заявка 11 6 1 4 14 - 14 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 4 5 2 16 - 16 17
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
8.
Шарлотт
 Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 5 3 16 - 17 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 14 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
12.
Нэшвилл
 Заявка 10 2 5 3 14 - 18 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 2 1 7 7 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Шарлотт
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Торонто
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 0:0 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Интер Майами Суарес Луис 10 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
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