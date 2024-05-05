Тур: 1. Стадион: Inter&Co Stadium.
0:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолАкоста Лусиано
23' Красная карточкаШлегель Родриго
30' Желтая карточкаАраухо Сесар
56' Желтая карточкаХэлси Бретт
61' Желтая карточкаВильдер Картахена
65' Желтая карточкаЯнссон Робин
66' Желтая карточкаМерфи Ян
78' Вторая желтая карточкаХэлси Бретт
90' Желтая карточкаХоллидей Майкл
90'+5
Ход матча
1'
0:1
23'
30'
56'
62'
65'
66'
78'
80'
90'
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Асад ЯмильПолузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Орландо Сити
Цинциннати
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
115
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|4
|0.4
|Торрес Факундо
|1 (1)
|0.1
|Лодейро Николас
|1
|0.1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.1
|Ангуло Иван
|1
|0.1
|Брекало Давид
|1
|0.1
|Линн Джек
|1
|0.1
|Охеда Мартин
|0
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|5
|0.45
|Кубо Юя
|3
|0.27
|Бупендза Аарон
|2
|0.18
|Бэрд Кори
|1
|0.09
|Орельяно Лука
|1
|0.09
|Робинсон Майлз
|1
|0.09
|Йедлин Деандре
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Араухо Сесар
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Фелипе
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Ангуло Иван
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Мерфи Ян
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Орельяно Лука
|2
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Цинциннати
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Цинциннати
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
3
Орландо Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Цинциннати
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
19
9
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
6
32%
0
0%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
3
16%
3
33%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1
Цинциннати
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Цинциннати
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
2:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
33
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
46
47
19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 18
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5