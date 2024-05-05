  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
4:1
Второй тайм: 70'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
25' Желтая карточка
Толкин Джон
0:1
30' Гол
Ванзейр Данте
38' Желтая карточка
Данкан Кайл
39' Желтая карточка
Кармона Викельман
1:1
49' Гол
Рохас Матиас
2:1
51' Гол
Месси Лионель
57' Желтая карточка
Авилес Томас
3:1
62' Гол
Рохас Матиас
4:1
69' Гол

Ход матча

25'
 
Толкин Джон
30'
0:1
Ванзейр Данте
(Кармона Викельман)
38'
 
Данкан Кайл
39'
 
Кармона Викельман
46'
Рохас Матиас
Руис Давид
 
49'
Рохас Матиас
(Месси Лионель)
1:1
51'
Месси Лионель
(Суарес Луис)
2:1
57'
Авилес Томас
 
62'
Рохас Матиас
(Месси Лионель)
3:1
66'
Брайт Янник
Грессель Юлиан
 
66'
Кремаски Бенджамин
Тейлор Роберт
 
69'
4:1
Прогнозы 124
Интер Майами 87.1% (108)
X 8.1% (10)
Нью-Йорк Ред Буллз 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
4.50
Реклама, betcity.ru
4.80
Реклама, fon.bet
4.05
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
6
Авилес
Томас
21
Фрейре
Николас
33
Негри
Франко
24
Грессель
Юлиан
5
Бускетс
Серхио
41
Руис
Давид
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
16
Тейлор
Роберт
31
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
19
Кармона
Викельман
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
10
Форсберг
Эмиль
13
Ванзейр
Данте
9
Морган
Льюис
Интер Майами
4-3-3
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

М
4:0
М
0:2
М
0:1
М
3:1
М
2:0
М
1:0
М
0:4
М
1:2
М
1:4

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
2.25

Среднее время на гол

50
40

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
57

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 10 (1) 0.83
Суарес Луис 7 0.58
Гомес Диего 2 0.17
Тейлор Роберт 2 0.17
Кампана Леонардо 2 0.17
Бускетс Серхио 1 0.08
Альба Жорди 1 0.08
Рохас Матиас II 1 0.08
Кремаски Бенджамин 1 0.08
Афонсо Лео 1 0.08
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 7 (1) 0.64
Ванзейр Данте 2 0.18
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.18
Кармона Викельман 1 0.09
Амайя Фрэнки 1 0.09
Маноэль Элиас 1 0.09
Толкин Джон 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 4 0
Авилес Томас 4 0
Аллен Ноа 3 0
Альба Жорди 2 0
Бускетс Серхио 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Негри Франко 1 0
Руис Давид 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 4 0
Эдельман Даниэль 2 1
Амайя Фрэнки 3 0
Рейес Андрес 1 1
Эйле Ноа 1 1
Кармона Викельман 2 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Толкин Джон 1 0
Нилис Дилан 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
3
Интер Майами
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

11
7
Интер Майами
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
19%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
4
44%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
5
19%
1
7%
1-15
3
11%
3
21%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
4
15%
5
36%
46-60
5
19%
2
14%
61-75
7
26%
2
14%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
5
33%
5
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1
Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1

Результаты матчей

Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
4
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3
3
2
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
8
3
1.5
5
5
5
6
2.5
1
9
2
9
3.5
1
9
1
10
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 11 2 4 5 20 - 22 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
13.
Даллас
 0:2 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 11 2 1 8 17 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:1 Заявка 12 7 3 2 29 - 17 24
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 2:0 Заявка 11 6 1 4 13 - 13 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
5.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 16 16
6.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
8.
Шарлотт
 1:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 13 14
9.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 10 3 4 3 18 - 16 13
10.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
12.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
14.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10.
Даллас
 0:2 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
14.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Шарлотт
 1:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Торонто
 2:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
5.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
6.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
7.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
8.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
12.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 0:2 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
13.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 3:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 6 2 3 1 11 - 9 9
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
5.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6.
Торонто
 2:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Шарлотт
 1:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (6)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 7 (4)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:1! ЛУИС СУАРЕС!
    Забивает "Интер МайамИ" и четвёртый! Лео Месси из правого угла штрафной площади низко подбросил мяч к линии вратарской, Шон Нилис до сферы не дотянулся, а Луис Суарес в падении отправил мяч в сетку.
  • 67'
    Отыгрываться нужно команде "Нью-Йорк Ред Буллз", а вот у неё замены пока не происходят, состав остаётся и по сию минуту и гостей стартовый.
  • Замена
    66'
    Двойная замена производится в составе "Интер Майами": выходят на поле Янник Брайт вместо Юлиана Гресселяи и Бенджамин Кремаски вместо Роберта Тейлора.
  • 65'
    Контратака развилась у "Нью-Йорк Ред Буллз" и была успешно остановлена защитниками майамцев на подходе к их штрафной площадке.
  • Опасный момент
    64'
    И Дрейк Коллендер в ближний угол сейчас не пропускает, хотя мог бы. Кайл Данкан наносил низом такой удар с правого полуфланга.
  • 63'
    Обрёл уверенность в себе "Интер Майами", можно так сказать. На пороге четвёртой победы подряд находится команда Херардо Мартино.
  • 2 гола - дубль!
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! МАТИАС РОХАС (ДУБЛЬ)!
    Лионель Месси отличную голевую передачу на свой счёт оформляет. Умелый проникающий пас сделал аргентинец по левому полуфлангу на Матиаса Рохаса, мастерски подкинувшего мяч в створ над Карлосом Мигелом Коронелом.
  • Опасный момент
    60'
    На третий забитый гол готовился устроиться "Интер Майами", но Юлиан Грессель, замыкая низом левофланговый прострел партнёра, не попал в левый угол.
  • Опасный момент
    60'
    Из-за пределов штрафной площади мощно приложился Эмиль Форсберг. Потребовалось Дрейку Коллендеру сначала отбить мяч вниз в газон, чтобы потом уже окончательно зафиксировать игровой снаряд в своих перчатках.
  • Фол, нарушение
    58'
    Томас Авилес отметился нарушением правил в середине поля, где уронил звезду "Нью-Йорк Ред Буллз" Эмиля Форсберга.
  • 57'
    Лео Месси едва не отнял мяч впереди на правом полуфланге у защитника противоборствующей команды. Сферу надёжно накрыл Карлос Мигел Коронел.
  • 56'
    В первом тайме три игрока "Нью-Йорк Ред Буллз" повисли на жёлтых карточках, а у футболистов "Интер Майами" ещё не было предупреждений.
  • 55'
    В случае удержания или укрупнения победы "Интер Майами", лидирующий в таблице Восточной конференции, обгонит "Нью-Йорк Ред Буллз" на семь очков.
  • Фол, нарушение
    54'
    Штрафной удар заработали гости в середине чужой половины поля. Против Данте Ванзейра были нарушены правила. Исполнение стандарта к опасному моменту не привело.
  • 53'
    Это ещё не значит, что "Интер Майами" сегодняшний матч выиграет. В МЛС самые разные расклады внутри матчей по счёту могут образовываться.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Удачную замену сделал в перерыве Тата Мартино, выпустив на поле Матиаса Рохаса. Знал наставник "Интер Майами", что делал.
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ЛИОНЕЛЬ МЕССИ!
      Дуплетом выстреливают хозяева! Матиас Рохас отобрал мяч у соперника на левом полуфланге, Луис Суарес проткнул мяч чуть вперёд, и Лео Месси поразил правый угол.
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! МАТИАС РОХАС!
      В перерыве вышел - и забил быстро! Матиас Рохас получил передачу от партнёра, сместился чуть влево и из-за пределов штрафной площади положил мяч в правый угол.
    • 47'
      Корнер без опасности получился у "Нью-Йорк Ред Буллз". Удалось "Интер Майами" не пропустить на самом старте второго тайма.
    • Угловой
      46'
      Викельман Кармона наносил удар с подступов к штрафной площадке, мяч срикошетил и ускакал в левую от ворот "Интер Майами" сторону на угловой.
    • Замена
      46'
      Матиас Рохас в перерыве вышел на замену в составе "Интер Майами" вместо Давида Руиса.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. "Интер Майами" - "Нью-Йорк Ред Буллз" - 0:1.
    • 45'
      Спокойно проходят добавленные минуты. Кажется, что интересных моментов до второго тайма уже не будет.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • Штанга
      44'
      Крестовина! Томас Авилес из состава "Интер Майами" пробивал головой после подачи корнера с левого края, и мяч ушёл за лицевую линию от каракаса ворот.
    • Угловой
      43'
      Эмиль Форсберг осуществил подачу углового с левого фланга во вратарскую в руки Дрейка Коллендера.
    • 42'
      0,90 против 0,41 по ожидаемым голам. А на табло ситуация другая, там счёт 0:1 в пользу "Нью-Йорк Ред Буллз".
    • Угловой
      41'
      Луис Суарес простреливал справа, и угловой получился для "Интер Майами". Лео Месси пошёл исполнять корнер, там тоже без опасности вышло.
    • 40'
      Подача пошла у хозяев со штрафного с левого фланга, и плохо дотянулся до мяча головой Юлиан Грессель, пробил значительно правее створа.
    • Желтая карточка
      39'
      То правый защитник "Нью-Йорк Ред Буллз" предупреждением обзавёлся, а теперь правый полузащитник. Викельман Кармона устроился на "горчичник".
    • Желтая карточка
      38'
      Жёлтая карточка вручается футболисту "Нью-Йорк Ред Буллз" Кайлу Данкану, на правом фланге обороны уронившему Роберта Тейлора.
    • Судья
      37'
      А это что? А это падение игрока "Интер Майами" в чужой штрафной площадке. Проникающий пас Луис Суарес делал. Всё чисто, по мнению арбитра. Пенальти не будет.
    • 36'
      Контратака возникает у "Интер Майами", движутся хозяева к чужой штрафной при воодушевлении трибун, но без фола справляются в разрушении игроки из Нью-Йорка.
    • 34'
      Пропустив, "Интер Майами" ещё не угрожал чужим воротам, впереди эта стадия в нападении у "цапель".
    • Фол, нарушение
      33'
      Штрафной удар был заработан "интеристами" на правом фланге чужой половины поля, откуда от Эмиля Форсберга последовала подача за лицевую линию.
    • 31'
      Без приключений не любит обходиться "Интер Майами", зато это способствует мотивации впереди для Лионеля Месси и Луиса Суареса.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ДАНТЕ ВАНЗЕЙР!
      Эмиль Форсберг разогнал атаку гостей и отдал передачу на правый полуфланг Викельману Кармоне. Тот низом пробил в дальний угол и попал в штангу, а на отскоке из центра штрафной результативно сработал Данте Ванзейр.
    • 29'
      Вообще, многие говорили, что Месси уже не тянет, и Суарес тоже, но в последних матчах они порадовали своих поклонников.
    • 28'
      У Луиса Суареса три гола на таком же турнирном промежутке. Но и минут поменьше отыграл уругваец, чем аргентинец.
    • 27'
      У Лионеля Месси, если что, пять забитых мячей в трёх последних матчах за "Интер Майами".
    • Желтая карточка
      25'
      Жёлтая карточка выписана Джону Толкину за фол на чужой половине поля в отношении Марсело Вейгандта.
    • 24'
      Угловой справа у хозяев был, ничем не обернувшийся. Потом дальним ударом низом в руки Карлоса Мигела Коронела отметился игрок хозяев. Это Лео Месси пробивал.
    • Угловой
      23'
      Луис Суарес пытался головой пробить, но невнятно получилось, а потом была заблокирована и попытка Юлиана Гресселя, куда более дальняя, с правого полуфланга. Угловой у хозяев будет.
    • 22'
      60 на 40 по процентам владения на данный момент. И 87 против 89 процентов по точности передач. Такая статистика к данной минуте встречи.
    • 21'
      Правда, команда из Майами не ставит на поток свои моменты. Нужно прибавлять хозяевам в созидании для регулярного обострения.
    • 20'
      В последние несколько минут контроль мяча больше за "Интер Майами". Возможно, что команда Херардо Мартино перехватила себе инициативу.
    • 19'
      Где-то с линии штрафной площади пробивал только что Лионель Месси, но плотно с ним играют, и была накрыта попытка аргентинца.
    • Опасный момент
      19'
      Разыграли комбинацию "цапли" и довели дело до удара. Юлиан Грессель с правого угла вратарской головой скинул мяч Марсело Вейгандту, приложившемуся поверх створа.
    • 17'
      Щупает сейчас мяч "Интер Майами" на своей половине поля, нужно хозяевам привыкнуть к долгому владению сегодня. Нечто типа разминки такое.
    • 16'
      Что касается "Нью-Йорк Ред Буллз", то он неделю назад сыграл вничью с "Ванкувер Уайткэпс".
    • 15'
      В предыдущем матче "Интер Майами" встречался на выезде с "Нью-Инглэнд Революшн" и одержал крупную победу.
    • 14'
      Если "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, то "Нью-Йорк Ред Буллз" идёт на третьем месте.
    • 13'
      Контратака "Интер Майами" под гул трибун. Луис Суарес с левого полуфланга пасует на правый Лионелю Месси, чей удар примерно с линии штрафной блокируется.
    • 12'
      Марсело Вейгандт на правом фланге обороны спешил за Льюисом Морганом и даже бутсу с ноги потерял. Аут вбросят гости.
    • 11'
      Инициатива на поле по-прежнему находится у "Нью-Йорк Ред Буллз", но "Интер Майами" сохраняет пока сухими свои ворота.
    • Опасный момент
      9'
      После корнера у "Нью-Йорк Ред Буллз" ситуация дошла до дальнего удара по воротам хозяев, и мяч проследовал низом чуть правее створа.
    • Угловой
      8'
      Данте Ванзейр вонзался по правому полуфлангу в чужую штрафную площадь, но мячу не попал, однако угловой заработали там гости.
    • Опасный момент
      8'
      Фрэнки Амайя осуществил дальний удар с кручением в правую от центра створа сторону. Дрейк Коллендер вступи в дело и отразил мяч. 
    • 6'
      Кстати, в двух предыдущих матчах "Интер Майами" пропускал на первой либо второй минуте. Сегодня "цапли" обошлись без такого неприятного сюрприза.
    • 5'
      "Нью-Йорк Ред Буллз" старается активно действовать на первых минутах встречи и владеет инициативой, но это только начало матча.
    • Фол, нарушение
      4'
      Льюис Морган выполнил подачу с левого фланга, а Данте Вазрейр сфолил против Николаса Фрейере, это опасная игра ногой была.
    • Фол, нарушение
      3'
      Марсело Вейгандт нарушает правила в середине поля, это мелкий фол в отношении Эмиля Форсберга.
    • 2'
      Томас Авилес удачно сейчас в обороне "Интер Майами" действовал, выбивая мяч из-под ног Данте Ванзейра в своей штрафной площади.
    • 2'
      "Интер Майами" играет в розовой форме, а у "Нью-Йорк Ред Буллз" жёлтая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Кармона Викельман получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Данкан Кайл получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Кармона Викельман сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
    • 25'
      Толкин Джон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 54% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз

    Исход игры
    Интер Майами
    87.1% (108)
    Ничья
    8.1% (10)
    Нью-Йорк Ред Буллз
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.09% (87)
    Меньше
    20.91% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    82.73% (91)
    Нет
    17.27% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    54% (67)
    2:0 Интер Майами
    8.9% (11)
    3:1 Интер Майами
    8.1% (10)
    1:0 Интер Майами
    6.5% (8)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    2:3 Нью-Йорк Ред Буллз
    2.4% (3)
    1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интер Майами
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный