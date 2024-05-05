ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! МАТИАС РОХАС (ДУБЛЬ)! Лионель Месси отличную голевую передачу на свой счёт оформляет. Умелый проникающий пас сделал аргентинец по левому полуфлангу на Матиаса Рохаса, мастерски подкинувшего мяч в створ над Карлосом Мигелом Коронелом.

Обрёл уверенность в себе "Интер Майами", можно так сказать. На пороге четвёртой победы подряд находится команда Херардо Мартино.

И Дрейк Коллендер в ближний угол сейчас не пропускает, хотя мог бы. Кайл Данкан наносил низом такой удар с правого полуфланга.

Контратака развилась у "Нью-Йорк Ред Буллз" и была успешно остановлена защитниками майамцев на подходе к их штрафной площадке.

Двойная замена производится в составе "Интер Майами": выходят на поле Янник Брайт вместо Юлиана Гресселяи и Бенджамин Кремаски вместо Роберта Тейлора.

Отыгрываться нужно команде "Нью-Йорк Ред Буллз", а вот у неё замены пока не происходят, состав остаётся и по сию минуту и гостей стартовый.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 4:1! ЛУИС СУАРЕС! Забивает "Интер МайамИ" и четвёртый! Лео Месси из правого угла штрафной площади низко подбросил мяч к линии вратарской, Шон Нилис до сферы не дотянулся, а Луис Суарес в падении отправил мяч в сетку.

Это ещё не значит, что "Интер Майами" сегодняшний матч выиграет. В МЛС самые разные расклады внутри матчей по счёту могут образовываться.

Штрафной удар заработали гости в середине чужой половины поля. Против Данте Ванзейра были нарушены правила. Исполнение стандарта к опасному моменту не привело.

В случае удержания или укрупнения победы "Интер Майами", лидирующий в таблице Восточной конференции, обгонит "Нью-Йорк Ред Буллз" на семь очков.

В первом тайме три игрока "Нью-Йорк Ред Буллз" повисли на жёлтых карточках, а у футболистов "Интер Майами" ещё не было предупреждений.

Лео Месси едва не отнял мяч впереди на правом полуфланге у защитника противоборствующей команды. Сферу надёжно накрыл Карлос Мигел Коронел.

Томас Авилес отметился нарушением правил в середине поля, где уронил звезду "Нью-Йорк Ред Буллз" Эмиля Форсберга.

Из-за пределов штрафной площади мощно приложился Эмиль Форсберг. Потребовалось Дрейку Коллендеру сначала отбить мяч вниз в газон, чтобы потом уже окончательно зафиксировать игровой снаряд в своих перчатках.

На третий забитый гол готовился устроиться "Интер Майами", но Юлиан Грессель, замыкая низом левофланговый прострел партнёра, не попал в левый угол.

Матиас Рохас в перерыве вышел на замену в составе "Интер Майами" вместо Давида Руиса.

Викельман Кармона наносил удар с подступов к штрафной площадке, мяч срикошетил и ускакал в левую от ворот "Интер Майами" сторону на угловой.

Корнер без опасности получился у "Нью-Йорк Ред Буллз". Удалось "Интер Майами" не пропустить на самом старте второго тайма.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! МАТИАС РОХАС! В перерыве вышел - и забил быстро! Матиас Рохас получил передачу от партнёра, сместился чуть влево и из-за пределов штрафной площади положил мяч в правый угол.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ЛИОНЕЛЬ МЕССИ! Дуплетом выстреливают хозяева! Матиас Рохас отобрал мяч у соперника на левом полуфланге, Луис Суарес проткнул мяч чуть вперёд, и Лео Месси поразил правый угол.

Удачную замену сделал в перерыве Тата Мартино, выпустив на поле Матиаса Рохаса. Знал наставник "Интер Майами", что делал.

Спокойно проходят добавленные минуты. Кажется, что интересных моментов до второго тайма уже не будет.

44' Крестовина! Томас Авилес из состава "Интер Майами" пробивал головой после подачи корнера с левого края, и мяч ушёл за лицевую линию от каракаса ворот.

43' Эмиль Форсберг осуществил подачу углового с левого фланга во вратарскую в руки Дрейка Коллендера.

42' 0,90 против 0,41 по ожидаемым голам. А на табло ситуация другая, там счёт 0:1 в пользу "Нью-Йорк Ред Буллз".

41' Луис Суарес простреливал справа, и угловой получился для "Интер Майами". Лео Месси пошёл исполнять корнер, там тоже без опасности вышло.

40' Подача пошла у хозяев со штрафного с левого фланга, и плохо дотянулся до мяча головой Юлиан Грессель, пробил значительно правее створа.

39' То правый защитник "Нью-Йорк Ред Буллз" предупреждением обзавёлся, а теперь правый полузащитник. Викельман Кармона устроился на "горчичник".

38' Жёлтая карточка вручается футболисту "Нью-Йорк Ред Буллз" Кайлу Данкану, на правом фланге обороны уронившему Роберта Тейлора.

37' А это что? А это падение игрока "Интер Майами" в чужой штрафной площадке. Проникающий пас Луис Суарес делал. Всё чисто, по мнению арбитра. Пенальти не будет.

36' Контратака возникает у "Интер Майами", движутся хозяева к чужой штрафной при воодушевлении трибун, но без фола справляются в разрушении игроки из Нью-Йорка.

34' Пропустив, "Интер Майами" ещё не угрожал чужим воротам, впереди эта стадия в нападении у "цапель".

33' Штрафной удар был заработан "интеристами" на правом фланге чужой половины поля, откуда от Эмиля Форсберга последовала подача за лицевую линию.

31' Без приключений не любит обходиться "Интер Майами", зато это способствует мотивации впереди для Лионеля Месси и Луиса Суареса.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ДАНТЕ ВАНЗЕЙР!

Эмиль Форсберг разогнал атаку гостей и отдал передачу на правый полуфланг Викельману Кармоне. Тот низом пробил в дальний угол и попал в штангу, а на отскоке из центра штрафной результативно сработал Данте Ванзейр.

29' Вообще, многие говорили, что Месси уже не тянет, и Суарес тоже, но в последних матчах они порадовали своих поклонников.

28' У Луиса Суареса три гола на таком же турнирном промежутке. Но и минут поменьше отыграл уругваец, чем аргентинец.

27' У Лионеля Месси, если что, пять забитых мячей в трёх последних матчах за "Интер Майами".

25' Жёлтая карточка выписана Джону Толкину за фол на чужой половине поля в отношении Марсело Вейгандта.

24' Угловой справа у хозяев был, ничем не обернувшийся. Потом дальним ударом низом в руки Карлоса Мигела Коронела отметился игрок хозяев. Это Лео Месси пробивал.

23' Луис Суарес пытался головой пробить, но невнятно получилось, а потом была заблокирована и попытка Юлиана Гресселя, куда более дальняя, с правого полуфланга. Угловой у хозяев будет.

22' 60 на 40 по процентам владения на данный момент. И 87 против 89 процентов по точности передач. Такая статистика к данной минуте встречи.

21' Правда, команда из Майами не ставит на поток свои моменты. Нужно прибавлять хозяевам в созидании для регулярного обострения.

20' В последние несколько минут контроль мяча больше за "Интер Майами". Возможно, что команда Херардо Мартино перехватила себе инициативу.

19' Где-то с линии штрафной площади пробивал только что Лионель Месси, но плотно с ним играют, и была накрыта попытка аргентинца.

19' Разыграли комбинацию "цапли" и довели дело до удара. Юлиан Грессель с правого угла вратарской головой скинул мяч Марсело Вейгандту, приложившемуся поверх створа.

17' Щупает сейчас мяч "Интер Майами" на своей половине поля, нужно хозяевам привыкнуть к долгому владению сегодня. Нечто типа разминки такое.

16' Что касается "Нью-Йорк Ред Буллз", то он неделю назад сыграл вничью с "Ванкувер Уайткэпс".

15' В предыдущем матче "Интер Майами" встречался на выезде с "Нью-Инглэнд Революшн" и одержал крупную победу.

14' Если "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, то "Нью-Йорк Ред Буллз" идёт на третьем месте.

13' Контратака "Интер Майами" под гул трибун. Луис Суарес с левого полуфланга пасует на правый Лионелю Месси, чей удар примерно с линии штрафной блокируется.

12' Марсело Вейгандт на правом фланге обороны спешил за Льюисом Морганом и даже бутсу с ноги потерял. Аут вбросят гости.

11' Инициатива на поле по-прежнему находится у "Нью-Йорк Ред Буллз", но "Интер Майами" сохраняет пока сухими свои ворота.

9' После корнера у "Нью-Йорк Ред Буллз" ситуация дошла до дальнего удара по воротам хозяев, и мяч проследовал низом чуть правее створа.

8' Данте Ванзейр вонзался по правому полуфлангу в чужую штрафную площадь, но мячу не попал, однако угловой заработали там гости.

8' Фрэнки Амайя осуществил дальний удар с кручением в правую от центра створа сторону. Дрейк Коллендер вступи в дело и отразил мяч.

6' Кстати, в двух предыдущих матчах "Интер Майами" пропускал на первой либо второй минуте. Сегодня "цапли" обошлись без такого неприятного сюрприза.

5' "Нью-Йорк Ред Буллз" старается активно действовать на первых минутах встречи и владеет инициативой, но это только начало матча.

4' Льюис Морган выполнил подачу с левого фланга, а Данте Вазрейр сфолил против Николаса Фрейере, это опасная игра ногой была.

3' Марсело Вейгандт нарушает правила в середине поля, это мелкий фол в отношении Эмиля Форсберга.

2' Томас Авилес удачно сейчас в обороне "Интер Майами" действовал, выбивая мяч из-под ног Данте Ванзейра в своей штрафной площади.

2' "Интер Майами" играет в розовой форме, а у "Нью-Йорк Ред Буллз" жёлтая экипировка.