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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
2:1
Второй тайм: 69'
Филадельфия Юнион
0'
1:0
9' Гол
Дахоме Кристиан
20' Желтая карточка
Карранса Хулиан
2:0
33' Гол
Маррелл Джейкоб
2:1
42' Гол
Бедойя Алехандро
45' Желтая карточка
Флэк Леон
45' Желтая карточка
Лоу Дэмион
24
Боно
Александер
3
Бартлетт
Лукас
4
Пелтола
Матти
97
Маквей
Кристофер
22
Эррера
Аарон
8
Страуд
Джаред
25
Хопкинс
Джексон
43
Клих
Матеуш
11
Дахоме
Кристиан
17
Маррелл
Джейкоб
20
Бентеке
Кристиан
1
Семмле
Оливер
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
33
Салливан
Куинн
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
Ди Си Юнайтед
3-5-2
Филадельфия Юнион
4-4-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

39 матчей

28.2%
15.4%
56.4%
11 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
25.6%
41.1%
13 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

М
1:3
СИЦА
0:0
М
0:0
М
0:6
М
7:0
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
4:1
М
3:1
М
1:5
ОК
2:1
М
0:2
М
3:2
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
3:2
ОК
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
2:0
ОК
3:1
М
2:3
М
0:1
М
1:1
М
1:0
ОК
3:2
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:2

Голы

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.48
0.78

Среднее время на гол

60
115

Всего голов

38
39

Голов в среднем за матч

2.11
1.86

Среднее время на гол

42
48

Всего голов

69
53

Голов в среднем за матч

1.77
1.36

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 8 (1) 0.73
Страуд Джаред 1 0.09
Клих Матеуш 1 (1) 0.09
Сантуш Педру 1 0.09
Дахоме Кристиан 1 0.09
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.09
Пирани Габриэл 1 0.09
Флетчер Кристиан 1 0.09
Маррелл Джейкоб 1 0.09
Эррера Аарон 0 0
Антли Коннер 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 6 (1) 0.6
Карранса Хулиан 4 0.4
Уре Микаэль 3 0.3
Бедойя Алехандро 2 0.2
Салливан Куинн 1 0.1
Вагнер Кай 1 0.1
МакГлинн Джек 1 0.1
Харриэль Натан 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 5 0
Эррера Аарон 5 0
Сантуш Педру 2 1
Страуд Джаред 3 0
Хопкинс Джексон 3 0
Бентеке Кристиан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бартлетт Лукас 2 0
Антли Коннер 1 0
Ку-Дипьетро Теодор 1 0
Родригес Мартин IV 1 0
Пелтола Матти 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Бедойя Алехандро 3 0
Лоу Дэмион 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Уре Микаэль 2 0
Эллиотт Джек 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Вагнер Кай 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Флэк Леон 1 0
Харриэль Натан 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
5
Ди Си Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Филадельфия Юнион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
4
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
7
2
1
9
2.5
1
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 11 2 4 5 20 - 22 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
13.
Даллас
 0:2 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 11 2 1 8 17 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:1 Заявка 12 7 3 2 29 - 17 24
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 2:0 Заявка 11 6 1 4 13 - 13 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
5.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 16 16
6.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
8.
Шарлотт
 1:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 13 14
9.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 10 3 4 3 18 - 16 13
10.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
12.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
14.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10.
Даллас
 0:2 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
14.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Шарлотт
 1:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Торонто
 2:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
5.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
6.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
7.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
8.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
12.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 0:2 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
13.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 3:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 6 2 3 1 11 - 9 9
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
5.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6.
Торонто
 2:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Шарлотт
 1:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (6)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 7 (4)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Лоу Дэмион получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Флэк Леон получил желтую карточку от судьи
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