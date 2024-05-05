Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
2:1
Второй тайм: 69'
0'
1:0
9' ГолДахоме Кристиан
20' Желтая карточкаКарранса Хулиан
2:0
33' ГолМаррелл Джейкоб
2:1
42' ГолБедойя Алехандро
45' Желтая карточкаФлэк Леон
45' Желтая карточкаЛоу Дэмион
Ход матча
9'
1:0
20'
33'
2:0
42'
2:1
45'
45'
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
39 матчей
28.2%
15.4%
56.4%
11 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
33.3%
25.6%
41.1%
13 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
1.48
0.78
Среднее время на гол
60
115
Всего голов
38
39
Голов в среднем за матч
2.11
1.86
Среднее время на гол
42
48
Всего голов
69
53
Голов в среднем за матч
1.77
1.36
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8 (1)
|0.73
|Страуд Джаред
|1
|0.09
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.09
|Сантуш Педру
|1
|0.09
|Дахоме Кристиан
|1
|0.09
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0.09
|Пирани Габриэл
|1
|0.09
|Флетчер Кристиан
|1
|0.09
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.09
|Эррера Аарон
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|6 (1)
|0.6
|Карранса Хулиан
|4
|0.4
|Уре Микаэль
|3
|0.3
|Бедойя Алехандро
|2
|0.2
|Салливан Куинн
|1
|0.1
|Вагнер Кай
|1
|0.1
|МакГлинн Джек
|1
|0.1
|Харриэль Натан
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|5
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Страуд Джаред
|3
|0
|Хопкинс Джексон
|3
|0
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Бартлетт Лукас
|2
|0
|Антли Коннер
|1
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0
|Родригес Мартин IV
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Акинмбони Матаи
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Лоу Дэмион
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
5
Ди Си Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Филадельфия Юнион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
4
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
29%
4
24%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
72
19
18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|0:3 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 22
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|0:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|14.
|3:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 17
|24
|2.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|2:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 13
|19
|4.
|1:3 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|5.
|2:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|9.
|1:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|10.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|11.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|12.
|2:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|14.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|3:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|8.
|2:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|1:3 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|13.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|14.
|3:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|3:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|1:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|4.
|1:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|5.
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|6.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|2:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|1:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (6)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5