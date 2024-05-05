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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
2:2
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
1:0
9' Гол
Дахоме Кристиан
20' Желтая карточка
Карранса Хулиан
2:0
33' Гол
Маррелл Джейкоб
2:1
42' Гол
Бедойя Алехандро
45' Желтая карточка
Флэк Леон
45' Желтая карточка
Лоу Дэмион
2:2
79' Гол
МакГлинн Джек
90' Желтая карточка
Ку-Дипьетро Теодор
90'+7
24
Боно
Александер
3
Бартлетт
Лукас
4
Пелтола
Матти
97
Маквей
Кристофер
22
Эррера
Аарон
8
Страуд
Джаред
25
Хопкинс
Джексон
43
Клих
Матеуш
11
Дахоме
Кристиан
17
Маррелл
Джейкоб
20
Бентеке
Кристиан
1
Семмле
Оливер
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
33
Салливан
Куинн
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
Ди Си Юнайтед
3-5-2
Филадельфия Юнион
4-4-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

39 матчей

28.2%
15.4%
56.4%
11 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
25.6%
41.1%
13 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

М
1:3
СИЦА
0:0
М
0:0
М
0:6
М
7:0
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
4:1
М
3:1
М
1:5
ОК
2:1
М
0:2
М
3:2
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
3:2
ОК
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
2:0
ОК
3:1
М
2:3
М
0:1
М
1:1
М
1:0
ОК
3:2
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:2

Голы

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.48
0.78

Среднее время на гол

60
115

Всего голов

38
39

Голов в среднем за матч

2.11
1.86

Среднее время на гол

42
48

Всего голов

69
53

Голов в среднем за матч

1.77
1.36

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 8 (1) 0.73
Страуд Джаред 1 0.09
Клих Матеуш 1 (1) 0.09
Сантуш Педру 1 0.09
Дахоме Кристиан 1 0.09
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.09
Пирани Габриэл 1 0.09
Флетчер Кристиан 1 0.09
Маррелл Джейкоб 1 0.09
Эррера Аарон 0 0
Антли Коннер 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 6 (1) 0.6
Карранса Хулиан 4 0.4
Уре Микаэль 3 0.3
Бедойя Алехандро 2 0.2
МакГлинн Джек 2 0.2
Салливан Куинн 1 0.1
Вагнер Кай 1 0.1
Харриэль Натан 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 5 0
Эррера Аарон 5 0
Сантуш Педру 2 1
Страуд Джаред 3 0
Хопкинс Джексон 3 0
Бентеке Кристиан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бартлетт Лукас 2 0
Антли Коннер 1 0
Родригес Мартин IV 1 0
Пелтола Матти 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Бедойя Алехандро 3 0
Лоу Дэмион 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Уре Микаэль 2 0
Эллиотт Джек 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Вагнер Кай 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Флэк Леон 1 0
Харриэль Натан 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
7
Ди Си Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Филадельфия Юнион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
4
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
3
19%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
3
19%
6
32%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
6
35%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2
Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
8
2
1
10
2.5
1
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
5.
Остин
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 32 - 18 24
2.
Цинциннати
 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 Заявка 11 6 1 4 14 - 14 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 4 5 2 16 - 16 17
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
8.
Шарлотт
 Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 5 3 16 - 17 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 14 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
12.
Нэшвилл
 Заявка 10 2 5 3 14 - 18 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 2 1 7 7 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Шарлотт
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Торонто
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 0:0 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Интер Майами Суарес Луис 10 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Лоу Дэмион получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Флэк Леон получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Вагнер Кай сделал результативную передачу.
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