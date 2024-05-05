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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
2:0
Второй тайм: 64'
Даллас
0'
9' Желтая карточка
Муса Петар
0:0
45' Не забитый пенальти
Бернардески Федерико
1:0
45' Гол
Бернардески Федерико
2:0
52' Гол
Бернардески Федерико
1
Джонсон
Шон
15
Гомис
Никесон
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
16
Спайсер
Тайрис
20
Флорес
Дейби
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
11
Этьенн
Дерик
21
Осорио
Джонатан
99
Овусу
Принс-Осеи
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
6
Дельгадо
Патриксон
77
Камунго
Бернард
7
Арриола
Пол
9
Муса
Петар
Торонто
3-4-2-1
Даллас
3-4-2-1

История личных встреч

Торонто
Даллас

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
3:2
М
2:1
М
2:2
М
1:1
ТМС
3:0
К
0:3
К
0:1
М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
0:2

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1.2

Среднее время на гол

100
75

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу Принс-Осеи 5 0.45
Бернардески Федерико 2 0.18
Инсинье Лоренцо 2 0.18
Спайсер Тайрис 2 0.18
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.09
Осорио Джонатан 1 0.09
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Лонгстафф Мэттью 0 0
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 3 0.3
Анса Юджин 1 0.1
Феррейра Хесус 1 0.1
Ильяраменди Асьер 1 0.1
Льетгет Себастьян 1 0.1
Ибеага Себастьен 1 0.1
Сили Данте 1 0.1
Джункуа Сэм 0 0
Фрейзер Лиам 0 0
Твумаси Эма 0 0
Камунго Бернард 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 4 1
Осорио Джонатан 4 0
Джонсон Шон 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Петретта Рауль 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Гомис Никесон 2 0
Флорес Дейби 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Акинола Айо 1 0
Лонгстафф Мэттью 1 0
Спайсер Тайрис 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арриола Пол 2 0
Муса Петар 2 0
Фрейзер Лиам 2 0
Сили Данте 2 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Льетгет Себастьян 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Пас Мартен 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Камунго Бернард 1 0
Фаррингтон Логан 1 0

Результаты матчей

Торонто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Даллас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Торонто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Даллас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

3
4
Торонто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
3
30%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
4
36%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0
Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Даллас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0
Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1

Результаты матчей

Торонто
Даллас

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Торонто
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
2
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 11 2 4 5 20 - 22 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
13.
Даллас
 0:2 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 11 2 1 8 17 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:1 Заявка 12 7 3 2 29 - 17 24
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 2:0 Заявка 11 6 1 4 13 - 13 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
5.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 16 16
6.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
8.
Шарлотт
 1:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 13 14
9.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 10 3 4 3 18 - 16 13
10.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
12.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
14.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10.
Даллас
 0:2 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
14.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Шарлотт
 1:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Торонто
 2:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
5.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
6.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
7.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
8.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
12.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 0:2 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
13.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 3:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 6 2 3 1 11 - 9 9
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
5.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6.
Торонто
 2:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Шарлотт
 1:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (6)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 7 (4)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Даллас
2.20
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4.07
31.00
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