Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0'
9' Желтая карточкаМуса Петар
0:0
45' Не забитый пенальтиБернардески Федерико
1:0
45' ГолБернардески Федерико
2:0
52' ГолБернардески Федерико
67' Желтая карточкаТвумаси Эма
72' Желтая карточкаГомис Никесон
3:0
82' ГолЛонгстафф Мэттью
3:1
87' ГолДжункуа Сэм
90' Желтая карточкаРустед Сигурд
90'+7
Ход матча
9'
45'
45'
52'
67'
72'
82'
87'
3:1
90'
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
18
Фрейзер
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
73 Jesus Batiz
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
История личных встреч
Торонто
Даллас
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
1.2
Среднее время на гол
100
75
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу Принс-Осеи
|5
|0.45
|Бернардески Федерико
|2
|0.18
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.18
|Спайсер Тайрис
|2
|0.18
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.09
|Осорио Джонатан
|1
|0.09
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0.09
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|3
|0.3
|Феррейра Хесус
|1
|0.1
|Джункуа Сэм
|1
|0.1
|Анса Юджин
|1
|0.1
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.1
|Льетгет Себастьян
|1
|0.1
|Ибеага Себастьен
|1
|0.1
|Сили Данте
|1
|0.1
|Фрейзер Лиам
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
|Камунго Бернард
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|4
|1
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Гомис Никесон
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Рустед Сигурд
|2
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|Спайсер Тайрис
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арриола Пол
|2
|0
|Муса Петар
|2
|0
|Фрейзер Лиам
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Фаррингтон Логан
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Даллас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Торонто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Даллас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
3
4
Торонто
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Даллас
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
4
36%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
4
29%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
1
7%
5
36%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0
Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Даллас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0
Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1
Результаты матчей
Торонто
Даллас
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Торонто
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
47
28
110
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 18
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5