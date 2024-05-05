Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаПаредес Кристиан
36' Желтая карточкаУильямсон Эрик
45' Желтая карточкаТавареш Юри
45' Желтая карточкаДеягере Брехт
1:0
54' ГолПеткович Никола
82' Желтая карточкаПриветт Эндрю
82' Желтая карточкаБронико Брандт
2:0
90' ГолКопетти Энцо
90' Желтая карточкаДиани Джибриль
90'+7
Ход матча
20'
36'
45'
45'
54'
1:0
55'
82'
82'
90'
2:0
90'
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
38
Тавареш
Юри
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
24
Айяла
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
-
32 Диоп ХамадиЗащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
20 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|2
|0.18
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.18
|Деягере Брехт
|1
|0.09
|Петкович Никола
|1
|0.09
|Копетти Энцо
|1
|0.09
|Тавареш Юри
|1
|0.09
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.09
|Вествуд Эшли
|1
|0.09
|Абада Лиэль
|1
|0.09
|Маланда Адилсон
|1
|0.09
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.36
|Мора Фелипе
|4
|0.36
|Морено Сантьяго
|3
|0.27
|Антони
|3
|0.27
|Родригес Джонатан
|2
|0.18
|Уильямсон Эрик
|1
|0.09
|Миллер Эрик
|1
|0.09
|Асприлья Дайрон
|1
|0.09
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|4
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Деягере Брехт
|3
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Приветт Эндрю
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Бёрн Натан
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Бронико Брандт
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Диани Джибриль
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|3
|1
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Миллер Камаль
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Родригес Джонатан
|2
|0
|Миллер Эрик
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Жупарич Дарио
|1
|0
|Браво Клаудио III
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
10
Шарлотт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Портленд Тимберс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
1
7
Шарлотт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Портленд Тимберс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
2
17
Голы по времени матча
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
4
44%
4
33%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
3
50%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
33%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
71%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
17%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
4
33%
5
25%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
6
46%
5
22%
31-45
3
23%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
31%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0
Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Результаты матчей
Шарлотт
Портленд Тимберс
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
31
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
38
83
110
29
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 18
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5