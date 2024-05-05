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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:0
Второй тайм: 68'
Лос-Анджелес
0'
1:0
5' Гол
Тоньяо
10' Желтая карточка
Скахен Джек
25' Желтая карточка
Шано Максим
2:0
56' Гол
Пеллегрино Амаль
3:0
59' Гол в свои ворота
Буанга Денис
62' Желтая карточка
Паленсия Серги

Ход матча

5'
Тоньяо
(Эспиноса Кристиан)
1:0
10'
Скахен Джек
 
25'
 
Шано Максим
46'
Hernan Lopez
Скахен Джек
 
56'
Пеллегрино Амаль
(Эспиноса Кристиан)
2:0
59'
Буанга Денис
3:0
62'
 
Паленсия Серги
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Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
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25
Ярброуг
Вильям
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
4
Вилсон
Бруно
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
16
Скахен
Джек
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
9
Пеллегрино
Амаль
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
3
Мурильо
Хесус
25
Шано
Максим
24
Холлингсхед
Райан
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
1:2
М
5:1
М
4:0
ОК
3:1
М
0:5
М
2:0
М
3:4

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

2.38
1.44

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

37
62

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 3 (1) 0.27
Тоньяо 2 0.18
Пеллегрино Амаль 2 0.18
Коста Витор 2 0.18
Киканович Бенджамин 2 0.18
Эспиноса Кристиан 1 0.09
Скахен Джек 1 0.09
Вилсон Бруно 1 0.09
Джадд Престон 1 0.09
Марье Поль 1 0.09
Цакирис Нико 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 6 (3) 0.55
Тильман Тимоти 4 0.36
Богуш Матеуш 3 0.27
Атуэста Эдуард 2 0.18
Оливера Кристиан 1 0.09
Моралес Давид 1 0.09
Камара Кей 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джадд Престон 3 1
Акапо Карлос 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Коста Витор 3 0
Скахен Джек 3 0
Юилл Джексон 1 1
Моралес Альфредо 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Томпсон Томми 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Тоньяо 1 0
Бисон Таннер 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 5 0
Паленсия Серги 4 0
Холлингсхед Райан 3 0
Тильман Тимоти 3 0
Моралес Давид 1 1
Санчес Илье 2 0
Шано Максим 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Богуш Матеуш 2 0
Камара Кей 1 0
Лонг Аарон 1 0
Буанга Денис 1 0
Сегура Эдди 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

1
14
Сан-Хосе Эрткуэйкс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

2
18

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
30%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
6
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
50%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Забито

14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
21%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
1
7%
4
22%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
1
6%
1-15
7
28%
3
19%
16-30
1
4%
5
31%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
20%
3
19%
61-75
7
28%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
4:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
5
1
1
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
2
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
7
3
3
7
2.5
2
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 11 2 4 5 20 - 22 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
13.
Даллас
 0:2 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 11 2 1 8 17 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:1 Заявка 12 7 3 2 29 - 17 24
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 2:0 Заявка 11 6 1 4 13 - 13 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
5.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 16 16
6.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
8.
Шарлотт
 1:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 13 14
9.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 10 3 4 3 18 - 16 13
10.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 10 3 3 4 12 - 18 12
12.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 10 2 5 3 12 - 17 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
14.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10.
Даллас
 0:2 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
14.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 8 14
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Шарлотт
 1:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Торонто
 2:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
5.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
6.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
7.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
8.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
12.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 2:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 0:2 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
13.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3:0 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 3:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 6 2 3 1 11 - 9 9
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
5.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
6.
Торонто
 2:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Нэшвилл
 2:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Шарлотт
 1:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (6)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 7 (4)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Лос-Анджелес
2.95
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9.00
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4.73
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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