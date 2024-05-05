Тур: 1. Стадион: Ливайс.
3:0
Второй тайм: 68'
0'
1:0
5' ГолТоньяо
10' Желтая карточкаСкахен Джек
25' Желтая карточкаШано Максим
2:0
56' ГолПеллегрино Амаль
3:0
59' Гол в свои воротаБуанга Денис
62' Желтая карточкаПаленсия Серги
Ход матча
5'
1:0
10'
25'
56'
59'
3:0
62'
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
16
Скахен
Джек
25
Шано
Максим
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Полузащитник
-
91 Мюллер ЛуисПолузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
2.38
1.44
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
37
62
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|3 (1)
|0.27
|Тоньяо
|2
|0.18
|Пеллегрино Амаль
|2
|0.18
|Коста Витор
|2
|0.18
|Киканович Бенджамин
|2
|0.18
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.09
|Скахен Джек
|1
|0.09
|Вилсон Бруно
|1
|0.09
|Джадд Престон
|1
|0.09
|Марье Поль
|1
|0.09
|Цакирис Нико
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|6 (3)
|0.55
|Тильман Тимоти
|4
|0.36
|Богуш Матеуш
|3
|0.27
|Атуэста Эдуард
|2
|0.18
|Оливера Кристиан
|1
|0.09
|Моралес Давид
|1
|0.09
|Камара Кей
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джадд Престон
|3
|1
|Акапо Карлос
|4
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Коста Витор
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Юилл Джексон
|1
|1
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Тильман Тимоти
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Санчес Илье
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Богуш Матеуш
|2
|0
|Камара Кей
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
1
14
Сан-Хосе Эрткуэйкс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Лос-Анджелес
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
2
18
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
30%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
6
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
50%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Забито
14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
21%
4
22%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
3
17%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
Пропущено
25
16
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
8%
1
6%
1-15
7
28%
3
19%
16-30
1
4%
5
31%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
20%
3
19%
61-75
7
28%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
4:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
13
51
13
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
22
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
73
37
28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|0:3 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 22
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|0:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|14.
|3:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 17
|24
|2.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|2:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 13
|19
|4.
|1:3 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|5.
|2:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|8.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|9.
|1:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|10.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|11.
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|12.
|2:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|14.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|2:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|0:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|3:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|5.
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|8.
|2:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|1:3 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|13.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|14.
|3:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|3:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|1:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|4.
|1:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|5.
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|6.
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|2:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|1:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (6)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5