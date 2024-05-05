Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0:0
Конец матча
0'
74' Желтая карточкаОстрак Томаш
85' Желтая карточкаШмитт Тейт
88' Желтая карточкаДжексон Азиэл
90'+4
Ход матча
74'
85'
88'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
22
Шмитт
Тейт
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
21
Альм
Расмус
12
Помпеу
Селио
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
180
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|3
|0.3
|Феррейра Карлос III
|1
|0.1
|Смит Брэд
|1
|0.1
|Эскобар Франко
|1
|0.1
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.1
|Сегал Габриэль
|1
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
|Басси Амине
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|0.3
|Помпеу Селио
|3
|0.3
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.2
|Тотлэнд Томас
|1
|0.1
|Вассилев Индиана
|1
|0.1
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.1
|Нильссон Йоаким
|1
|0.1
|Яро Джошуа
|1
|0.1
|Острак Томаш
|1
|0.1
|Альм Расмус
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|2
|1
|Карраскилья Адальберто
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Микаэль
|2
|0
|Эскобар Франко
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|4
|0
|Тотлэнд Томас
|4
|0
|Дуркин Кристофер
|4
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Помпеу Селио
|3
|0
|Нильссон Йоаким
|2
|0
|Джексон Азиэл
|2
|0
|Марканич Энтони
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Блом Нджабуло
|1
|0
|Вассилев Индиана
|1
|0
|Адениран Сэмюэл
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
9
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Хьюстон Динамо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
5
45%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
4
50%
3
20%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
3
27%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1
Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
55
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 18
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5