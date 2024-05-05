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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:0
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
74' Желтая карточка
Острак Томаш
85' Желтая карточка
Шмитт Тейт
88' Желтая карточка
Джексон Азиэл
90'+4
12
Кларк
Стив
5
Стирс
Дэниэл
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
22
Шмитт
Тейт
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
13
Марканич
Энтони
8
Дуркин
Кристофер
7
Острак
Томаш
21
Альм
Расмус
19
Вассилев
Индиана
12
Помпеу
Селио
9
Клаусс
Жоао
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧК
1:0
ЛЧК
2:1
М
1:1
М
3:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 3 0.3
Феррейра Карлос III 1 0.1
Смит Брэд 1 0.1
Эскобар Франко 1 0.1
Ковальчик Себастьян 1 0.1
Сегал Габриэль 1 0.1
Карраскилья Адальберто 0 0
Басси Амине 0 0
Артур Хосе 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 3 (1) 0.3
Помпеу Селио 3 0.3
Адениран Сэмюэл 2 0.2
Тотлэнд Томас 1 0.1
Вассилев Индиана 1 0.1
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.1
Нильссон Йоаким 1 0.1
Яро Джошуа 1 0.1
Острак Томаш 1 0.1
Альм Расмус 0 0
Марканич Энтони 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 2 1
Карраскилья Адальберто 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Микаэль 2 0
Эскобар Франко 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 4 0
Тотлэнд Томас 4 0
Дуркин Кристофер 4 0
Острак Томаш 3 0
Помпеу Селио 3 0
Нильссон Йоаким 2 0
Джексон Азиэл 2 0
Марканич Энтони 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Альм Расмус 1 0
Блом Нджабуло 1 0
Вассилев Индиана 1 0
Адениран Сэмюэл 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
9
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6
Хьюстон Динамо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
5
45%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
4
50%
3
20%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
3
27%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1
Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
5.
Остин
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 32 - 18 24
2.
Цинциннати
 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 Заявка 11 6 1 4 14 - 14 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 4 5 2 16 - 16 17
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
8.
Шарлотт
 Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 5 3 16 - 17 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 14 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
12.
Нэшвилл
 Заявка 10 2 5 3 14 - 18 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 2 1 7 7 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Шарлотт
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Торонто
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 0:0 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Интер Майами Суарес Луис 10 (5)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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