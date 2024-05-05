Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
4:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолСарридж Сэм
2:0
21' ГолЦиммерман Уокер
29' Желтая карточкаПьетт Самюэль
3:0
47' ГолСарридж Сэм
58' Желтая карточкаГодой Анибал
61' Желтая карточкаМьюл Алекс
3:1
65' Гол в свои воротаЦиммерман Уокер
4:1
82' ГолСарридж Сэм
90' Желтая карточкаВаньяма Виктор
90' Желтая карточкаЗухир Рида
90'+11
Ход матча
12'
1:0
21'
2:0
29'
47'
3:0
58'
61'
65'
3:1
82'
4:1
90'
90'
22
Бауэр
Джош
19
Мьюл
Алекс
16
Йервуд
Дрю
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
10
Мухтар
Хани
10
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
История личных встреч
Нэшвилл
ФК Монреаль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|5
|0.5
|Мухтар Хани
|2
|0.2
|Банбери Тил
|2 (2)
|0.2
|Мьюл Алекс
|1
|0.1
|Йервуд Дрю
|1
|0.1
|Годой Анибал
|1
|0.1
|Циммерман Уокер
|1
|0.1
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.3
|Мартинес Хосеф
|2
|0.2
|Ласситер Ариэль
|2
|0.2
|Сунуси Ибрахим
|1
|0.1
|Фернандо Алварез
|1
|0.1
|Тойе Мейсон
|1
|0.1
|Янков Доминик
|1
|0.1
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0.1
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Пьетт Самюэль
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Шуэньер Матьё
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|3
|0
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Ловитц Дэниел
|1
|0
|Мухтар Хани
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
|Бауэр Джош
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Пьетт Самюэль
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Салиба Натан
|1
|1
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Янков Доминик
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ФК Монреаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
3
Нэшвилл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ФК Монреаль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
4
Нэшвилл
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ФК Монреаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
8%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
8
18
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
3
38%
8
44%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
5
29%
29%
9
43%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2
Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0
Результаты матчей
Нэшвилл
ФК Монреаль
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
55
19
28
19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 18
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5