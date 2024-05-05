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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
4:1
Конец матча
ФК Монреаль
0'
1:0
12' Гол
Сарридж Сэм
2:0
21' Гол
Циммерман Уокер
29' Желтая карточка
Пьетт Самюэль
3:0
47' Гол
Сарридж Сэм
58' Желтая карточка
Годой Анибал
61' Желтая карточка
Мьюл Алекс
3:1
65' Гол в свои ворота
Циммерман Уокер
4:1
82' Гол
Сарридж Сэм
90' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
90' Желтая карточка
Зухир Рида
90'+11
1
Уиллис
Джо
22
Бауэр
Джош
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
19
Мьюл
Алекс
16
Йервуд
Дрю
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
14
Шаффельбург
Джейкоб
10
Мухтар
Хани
9
Сарридж
Сэм
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
28
Вильсен
Жюль-Антони
11
Ласситер
Ариэль
Нэшвилл
3-5-2
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Нэшвилл
ФК Монреаль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 5 0.5
Мухтар Хани 2 0.2
Банбери Тил 2 (2) 0.2
Мьюл Алекс 1 0.1
Йервуд Дрю 1 0.1
Годой Анибал 1 0.1
Циммерман Уокер 1 0.1
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Мур Шак 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.3
Мартинес Хосеф 2 0.2
Ласситер Ариэль 2 0.2
Сунуси Ибрахим 1 0.1
Фернандо Алварез 1 0.1
Тойе Мейсон 1 0.1
Янков Доминик 1 0.1
Вильсен Жюль-Антони 1 0.1
Тейшейра Руан 0 0
Пьетт Самюэль 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Шуэньер Матьё 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 3 0
Йервуд Дрю 2 0
Махер Джек 2 0
Уиллис Джо 0 1
Ловитц Дэниел 1 0
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Дэвис Шон II 1 0
Бауэр Джош 1 0
МакНотон Лукас 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Пьетт Самюэль 3 0
Шуэньер Матьё 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Салиба Натан 1 1
Ласситер Ариэль 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ФК Монреаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
3
Нэшвилл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ФК Монреаль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
4
Нэшвилл
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ФК Монреаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

13
8
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
8%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

8
18
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
3
38%
8
44%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
24%
2
10%
61-75
5
29%
29%
9
43%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2
Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0

Результаты матчей

Нэшвилл
ФК Монреаль

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
5.
Остин
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 32 - 18 24
2.
Цинциннати
 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 Заявка 11 6 1 4 14 - 14 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 4 5 2 16 - 16 17
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
8.
Шарлотт
 Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 5 3 16 - 17 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 14 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
12.
Нэшвилл
 Заявка 10 2 5 3 14 - 18 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 2 1 7 7 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 0:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3.
Шарлотт
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Торонто
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 0:0 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Интер Майами Суарес Луис 10 (5)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Пьетт Самюэль получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Нэшвилл 4:1 ФК Монреаль онлайн

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