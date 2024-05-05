Тур: 1. Стадион: America First Field.
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаЕнели Эмека
47' Желтая карточкаВера Брайан
1:0
81' ГолАранго Кристиан
90' Желтая карточкаАранго Кристиан
90' Желтая карточкаРодригес Мемо
90'+7
Ход матча
14'
47'
81'
1:0
90'
90'
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
17
Дэвис
Якоб
14
Ляйбольд
Тим
26
Томми
Эрик
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гомес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
33 Tommy Silva
-
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Пьер КэйденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
-
36 Ryan Schewe
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
30 матчей
40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.53
1.27
Среднее время на гол
58
71
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.27
Среднее время на гол
64
71
Всего голов
44
38
Голов в среднем за матч
1.47
1.27
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
61
71
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|9 (1)
|0.82
|Гомес Карлос III
|4
|0.36
|Катранис Александрос
|2
|0.18
|Луна Диего
|1
|0.09
|Джулио Андерсон
|1
|0.09
|Енели Эмека
|1
|0.09
|Барахас Фидель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Крукс Мэтт
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Вера Брайан
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|4
|0.36
|Агада Уильям
|3
|0.27
|Пулидо Алан
|3
|0.27
|Вальтер Реми
|2
|0.18
|Росеро Даниэль
|2
|0.18
|Дэвис Якоб
|1
|0.09
|Радоя Неманья
|1
|0.09
|Варгас Аленис
|1
|0.09
|Саллой Даниэль
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Расселл Джонни
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|5
|0
|Катранис Александрос
|4
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Енели Эмека
|3
|0
|Гомес Карлос III
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Крукс Мэтт
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|5
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Расселл Джонни
|2
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Радоя Неманья
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Реал Солт-Лейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
8
Реал Солт-Лейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Спортинг Канзас-Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
4
33%
16-30
3
30%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
3
50%
4
27%
76-90
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
4
24%
4
24%
16-30
5
29%
29%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
5
29%
29%
2
12%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
1
11%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
7
37%
61-75
3
33%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1
Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3
Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:3
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
51
22
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
33
13
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
64
37
37
19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 18
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5