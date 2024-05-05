  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 7. Стадион: .
Вестерос
0:2
Второй тайм: 76'
Юргорден
0'
23' Желтая карточка
Samuel Holm
0:1
31' Гол
Samuel Holm
40' Желтая карточка
Max Larsson
52' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
0:1
54' Не забитый пенальти
Marcus Linday
0:2
54' Гол
Фаллениус Оскар

Ход матча

23'
 
Samuel Holm
31'
0:1
Samuel Holm
(Фаллениус Оскар)
40'
Max Larsson
 
46'
 
Радетинац Харис
Lucas Bergvall
46'
 
Хуммет Денис
Викхейм Густав
52'
 
Даниэльссон Маркус
54'
Marcus Linday
0:1
54'
0:2
Фаллениус Оскар
64'
 
Эрикссон Магнус
Samuel Holm
65'
Йенссон Исак
Нсабиумва Фредерик
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Юргорден
8.50
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4.36
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2.30
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Все Коэффициенты
35
Браттберг
Йохан
23
Маркес
Микаэль
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
8
Ахлинви
Маттео
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
8
Экдаль
Альбин
23
Викхейм
Густав
21
Lucas
Bergvall
15
Фаллениус
Оскар
16
Гулликсен
Тобиас
Вестерос
3-4-3
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
Юргорден

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 1 0.14
Диабате Ибрахим 1 0.14
Гефверт Симон 1 0.14
Patric Aaslund 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samuel Holm 2 0.29
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.29
Нгуэн Токмак 2 0.29
Хуммет Денис 2 0.29
Фаллениус Оскар 1 0.14
Гулликсен Тобиас 1 0.14
Lucas Bergvall 1 0.14
Тенхо Миро 1 0.14
Радетинац Харис 0 0
Samuel Dahl 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 2 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Ахлинви Маттео 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 3 0
Samuel Holm 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Викхейм Густав 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0

Результаты матчей

Вестерос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Юргорден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Вестерос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
6
Вестерос
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Юргорден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1
Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0
Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2

Результаты матчей

Вестерос
Юргорден

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:2 7 6 0 1 18 - 3 18
2.
Юргорден
 2:0 7 4 1 2 12 - 7 13
3.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
4.
Хальмстад
 7 4 0 3 9 - 12 12
5.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
6.
Мьельбю
 7 3 2 2 11 - 8 11
7.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
8.
Эльфсборг
 2:0 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Хаммарбю
 6 3 0 3 10 - 8 9
10.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
11.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Сириус
 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
15.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Вестерос
 0:2 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:2 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Эльфсборг
 2:0 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Юргорден
 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 0:2 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:2 4 3 0 1 10 - 3 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Юргорден
 2:0 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
8.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Сириус
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 2:0 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 0:2 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Эльфсборг Хедлунд Симон 4
Кальмар Тренсков Якоб 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 4
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Максим Ларссон получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Фаллениус Оскар сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Samuel Leach Holm бьет в цель!
  • 23'
    Samuel Leach Holm получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ничья
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