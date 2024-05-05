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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 8714
Вестерос
0:2
Конец матча
Юргорден
0'
23' Желтая карточка
Samuel Holm
0:1
31' Гол
Samuel Holm
40' Желтая карточка
Max Larsson
52' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
0:1
54' Не забитый пенальти
Marcus Linday
0:2
54' Гол
Фаллениус Оскар
90'+9

Ход матча

23'
 
Samuel Holm
31'
0:1
Samuel Holm
(Фаллениус Оскар)
40'
Max Larsson
 
46'
 
Радетинац Харис
Lucas Bergvall
46'
 
Хуммет Денис
Викхейм Густав
52'
 
Даниэльссон Маркус
54'
Marcus Linday
0:1
54'
0:2
Фаллениус Оскар
64'
 
Эрикссон Магнус
Samuel Holm
65'
Йенссон Исак
Нсабиумва Фредерик
 
79'
Jens Magnusson
Ахлинви Маттео
 
79'
Оффия Генри
Йоханссон Саймон
 
79'
Диабате Ибрахим
Jabir Abdihakim Ali
 
79'
 
Ларссон Якоб
Экдаль Альбин
80'
 
Теркильдсен Петер
Фаллениус Оскар
85'
Рибейро Педро
Max Larsson
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
35
Браттберг
Йохан
23
Маркес
Микаэль
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
8
Ахлинви
Маттео
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
8
Экдаль
Альбин
23
Викхейм
Густав
21
Lucas
Bergvall
15
Фаллениус
Оскар
16
Гулликсен
Тобиас
Вестерос
3-4-3
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
Юргорден

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
3:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 1 0.14
Диабате Ибрахим 1 0.14
Гефверт Симон 1 0.14
Patric Aaslund 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samuel Holm 2 0.29
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.29
Нгуэн Токмак 2 0.29
Хуммет Денис 2 0.29
Фаллениус Оскар 1 0.14
Гулликсен Тобиас 1 0.14
Lucas Bergvall 1 0.14
Тенхо Миро 1 0.14
Радетинац Харис 0 0
Samuel Dahl 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 2 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Ахлинви Маттео 1 0
Alex Douglas 1 0
Patric Aaslund 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 3 0
Samuel Holm 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Викхейм Густав 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0

Результаты матчей

Вестерос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Юргорден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Вестерос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
6
Вестерос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Юргорден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
4
33%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1
Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0
Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2

Результаты матчей

Вестерос
Юргорден

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
АИК
 3:0 7 4 2 1 11 - 8 14
3.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
4.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 9 - 12 12
6.
Мьельбю
 7 3 2 2 11 - 8 11
7.
Хаммарбю
 0:0 7 3 1 3 10 - 8 10
8.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
ИФК Норрчепинг
 0:3 7 3 1 3 9 - 15 10
10.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
11.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Сириус
 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
15.
Вернаму
 0:0 7 1 2 4 5 - 13 5
16.
Вестерос
 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3:0 4 4 0 0 8 - 0 12
2.
Хаммарбю
 0:0 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
4.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
ИФК Норрчепинг
 0:3 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 0:0 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
8.
Вернаму
 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Сириус
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
ИФК Норрчепинг
 0:3 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3:0 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 0:0 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Эльфсборг Хедлунд Симон 4
Кальмар Тренсков Якоб 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 4
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Максим Ларссон получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Фаллениус Оскар сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Samuel Leach Holm бьет в цель!
    • 23'
      Samuel Leach Holm получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 0:2 Юргорден онлайн

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