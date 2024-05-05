Тур: 7. Стадион: Iver Arena. Зрители: 8714
0'
23' Желтая карточкаSamuel Holm
0:1
31' ГолSamuel Holm
40' Желтая карточкаMax Larsson
52' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
0:1
54' Не забитый пенальтиMarcus Linday
0:2
54' ГолФаллениус Оскар
90'+9
Ход матча
23'
31'
0:1
40'
54'
0:1
54'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 8
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
44
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
-
34 Elis Wahl
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Вестерос
Юргорден
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|1
|0.14
|Диабате Ибрахим
|1
|0.14
|Гефверт Симон
|1
|0.14
|Patric Aaslund
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samuel Holm
|2
|0.29
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.29
|Нгуэн Токмак
|2
|0.29
|Хуммет Денис
|2
|0.29
|Фаллениус Оскар
|1
|0.14
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.14
|Lucas Bergvall
|1
|0.14
|Тенхо Миро
|1
|0.14
|Радетинац Харис
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Юргорден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Вестерос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
6
Вестерос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Юргорден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
4
33%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хаммарбю - Вестерос 2:1 Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1
Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0
Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2
Результаты матчей
Вестерос
Юргорден
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
16
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|2.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|16.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|4
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|4
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|3