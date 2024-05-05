  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 7. Стадион: .
Эльфсборг
2:0
Второй тайм: 73'
Мальмё
0'
25' Желтая карточка
Jalal Abdulai
1:0
34' Гол
Зенели Арбер
51' Желтая карточка
Розенгрен Отто
2:0
63' Гол
Хедлунд Симон

Ход матча

6'
Jalal Abdulai
Фрик Пер
 
25'
Jalal Abdulai
 
34'
Зенели Арбер
(Оума Тимоти)
1:0
46'
Касем Ахмед
Зенели Арбер
 
51'
 
Розенгрен Отто
60'
 
Рикс Сёрен
Телин Исаак
60'
 
Йоргенсен Себастьян Винтер
Розенгрен Отто
63'
Хедлунд Симон
(Buhari Ibrahim)
2:0
67'
Camil Jebara
Хедлунд Симон
 
68'
 
Тиннерхольм Антон
Elison Makolli
68'
 
Кристиансен Андерс
Али Таха Абди

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 21 Владение мячом, % 79
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Мальмё
4.30
Реклама, pari.ru
4.40
Реклама, betboom.ru
6.42
Все Коэффициенты
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
4
Хенрикссон
Густав
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
17
Фрик
Пер
9
Зенели
Арбер
1
Фридрих
Рикардо
33
Elison
Makolli
18
Янссон
Понтус
13
Ольссон
Мартин
22
Али
Таха
Абди
7
Розенгрен
Отто
8
Пенья
Серхио
11
Нанаси
Себастьян
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
Эльфсборг
4-3-3
Мальмё
3-5-2

История личных встреч

Эльфсборг
Мальмё

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
40%
13 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед

42 матча

31%
16.7%
52.3%
13 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

19%
45.2%
35.8%
8 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

31%
28.6%
40.4%
13 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

А
1:0
А
3:0
А
3:2
А
1:1
А
0:1
ТМК
2:0
А
2:1
ТМК
1:3
ТМК
4:0
А
1:1
А
1:0
А
0:3
А
4:1
А
2:0
А
1:2
А
6:0
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
2:2
С
2:2
А
1:2
А
0:1
А
0:2
А
2:1
А
4:1
А
1:0
ТМС
2:3
А
2:1
ТМС
2:2
А
3:0
А
1:0
ТМС
2:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
5:0
А
1:0
ТМС
4:0
А
4:0
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.81
0.9

Среднее время на гол

49
99

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.9
1.24

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

78
45

Голов в среднем за матч

1.86
1.07

Тотал матчей

2.5
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 4 0.57
Michael Baidoo 2 0.29
Зенели Арбер 2 0.29
Седерберг Ноа 1 0.14
Фрик Пер 1 0.14
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Касем Ахмед 0 0
Buhari Ibrahim 0 0
Оума Тимоти 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 6 0.86
Ботхейм Эрик 4 0.57
Нанаси Себастьян 4 0.57
Корнелиус Дерек 1 0.14
Рикс Сёрен 1 0.14
Веккья Стефано 1 0.14
Али Таха Абди 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 3 0
Jalal Abdulai 3 0
Michael Baidoo 1 1
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Кайб Рами 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Розенгрен Отто 2 0
Телин Исаак 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальмё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
7
Эльфсборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Мальмё
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
13%
3
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0
Мальмё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0
Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Мальмё

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:2 7 6 0 1 18 - 3 18
2.
Юргорден
 2:0 7 4 1 2 12 - 7 13
3.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
4.
Хальмстад
 7 4 0 3 9 - 12 12
5.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
6.
Мьельбю
 7 3 2 2 11 - 8 11
7.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
8.
Эльфсборг
 2:0 7 3 1 3 10 - 11 10
9.
Хаммарбю
 6 3 0 3 10 - 8 9
10.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
11.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Сириус
 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
15.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Вестерос
 0:2 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:2 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Эльфсборг
 2:0 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Юргорден
 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 0:2 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:2 4 3 0 1 10 - 3 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Юргорден
 2:0 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
8.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Сириус
 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 2:0 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 0:2 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Эльфсборг Хедлунд Симон 4
Кальмар Тренсков Якоб 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 4
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Оума Тимоти сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Зенели Арбер бьет в цель!
  • 25'
    Jalal Abdulai получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Фрик Пер уходит с поля. Jalal Abdulai выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Мальмё
4.30
Реклама, pari.ru
4.40
Реклама, betboom.ru
6.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 2:0 Мальмё онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эльфсборг
Мальмё
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный