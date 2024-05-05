Тур: 7. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 11145
0'
25' Желтая карточкаJalal Abdulai
1:0
34' ГолЗенели Арбер
51' Желтая карточкаРозенгрен Отто
2:0
63' ГолХедлунд Симон
72' Желтая карточкаОума Тимоти
3:0
74' Гол в свои воротаОльссон Мартин
79' Желтая карточкаЛарссон Йохан
3:1
80' ГолЙоргенсен Себастьян Винтер
90' Желтая карточкаКристиансен Андерс
90' Желтая карточкаРикс Сёрен
90' Желтая карточкаХульт Никлас
90' Желтая карточкаMarcus Bundgaard
90' Желтая карточкаТиннерхольм Антон
90'+8
Ход матча
25'
34'
1:0
51'
63'
2:0
72'
74'
3:0
79'
80'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 6
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
19 Владение мячом, % 81
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Camil Jebara
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Эльфсборг
Мальмё
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
40%
13 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед
42 матча
31%
16.7%
52.3%
13 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
19%
45.2%
35.8%
8 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
31%
28.6%
40.4%
13 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
1.81
0.9
Среднее время на гол
49
99
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.9
1.24
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
78
45
Голов в среднем за матч
1.86
1.07
Тотал матчей
2.5
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хедлунд Симон
|4
|0.57
|Michael Baidoo
|2
|0.29
|Зенели Арбер
|2
|0.29
|Седерберг Ноа
|1
|0.14
|Фрик Пер
|1
|0.14
|Хульт Никлас
|0
|0
|Ларссон Йохан
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
|Оума Тимоти
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|6
|0.86
|Ботхейм Эрик
|4
|0.57
|Нанаси Себастьян
|4
|0.57
|Рикс Сёрен
|1
|0.14
|Корнелиус Дерек
|1
|0.14
|Веккья Стефано
|1
|0.14
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.14
|Али Таха Абди
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Jalal Abdulai
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Terry Yegbe
|0
|1
|Хульт Никлас
|1
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальмё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
7
Эльфсборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Мальмё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
13
4
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0
Мальмё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0
Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Мальмё
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|2.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|16.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|4
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|4
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|3