  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 11145
Эльфсборг
3:1
Конец матча
Мальмё
0'
25' Желтая карточка
Jalal Abdulai
1:0
34' Гол
Зенели Арбер
51' Желтая карточка
Розенгрен Отто
2:0
63' Гол
Хедлунд Симон
72' Желтая карточка
Оума Тимоти
3:0
74' Гол в свои ворота
Ольссон Мартин
79' Желтая карточка
Ларссон Йохан
3:1
80' Гол
Йоргенсен Себастьян Винтер
90' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
90' Желтая карточка
Рикс Сёрен
90' Желтая карточка
Хульт Никлас
90' Желтая карточка
Marcus Bundgaard
90' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон
90'+8
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
4
Хенрикссон
Густав
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
17
Фрик
Пер
9
Зенели
Арбер
1
Фридрих
Рикардо
33
Elison
Makolli
18
Янссон
Понтус
13
Ольссон
Мартин
22
Али
Таха
Абди
7
Розенгрен
Отто
8
Пенья
Серхио
11
Нанаси
Себастьян
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
Эльфсборг
4-3-3
Мальмё
3-5-2

История личных встреч

Эльфсборг
Мальмё

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
40%
13 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 17 побед

42 матча

31%
16.7%
52.3%
13 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

19%
45.2%
35.8%
8 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

31%
28.6%
40.4%
13 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

А
1:0
А
3:0
А
3:2
А
1:1
А
0:1
ТМК
2:0
А
2:1
ТМК
1:3
ТМК
4:0
А
1:1
А
1:0
А
0:3
А
4:1
А
2:0
А
1:2
А
6:0
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
2:2
С
2:2
А
1:2
А
0:1
А
0:2
А
2:1
А
4:1
А
1:0
ТМС
2:3
А
2:1
ТМС
2:2
А
3:0
А
1:0
ТМС
2:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
5:0
А
1:0
ТМС
4:0
А
4:0
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.81
0.9

Среднее время на гол

49
99

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.9
1.24

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

78
45

Голов в среднем за матч

1.86
1.07

Тотал матчей

2.5
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 4 0.57
Michael Baidoo 2 0.29
Зенели Арбер 2 0.29
Седерберг Ноа 1 0.14
Фрик Пер 1 0.14
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Касем Ахмед 0 0
Buhari Ibrahim 0 0
Оума Тимоти 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 6 0.86
Ботхейм Эрик 4 0.57
Нанаси Себастьян 4 0.57
Рикс Сёрен 1 0.14
Корнелиус Дерек 1 0.14
Веккья Стефано 1 0.14
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.14
Али Таха Абди 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 3 0
Jalal Abdulai 3 0
Michael Baidoo 1 1
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Хульт Никлас 1 0
Ларссон Йохан 1 0
Кайб Рами 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Оума Тимоти 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Розенгрен Отто 2 0
Кристиансен Андерс 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальмё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
7
Эльфсборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Мальмё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

13
4
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0
Мальмё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0
Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Мальмё

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
АИК
 3:0 7 4 2 1 11 - 8 14
3.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
4.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 9 - 12 12
6.
Мьельбю
 7 3 2 2 11 - 8 11
7.
Хаммарбю
 0:0 7 3 1 3 10 - 8 10
8.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
ИФК Норрчепинг
 0:3 7 3 1 3 9 - 15 10
10.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
11.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Сириус
 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
15.
Вернаму
 0:0 7 1 2 4 5 - 13 5
16.
Вестерос
 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3:0 4 4 0 0 8 - 0 12
2.
Хаммарбю
 0:0 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
4.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
ИФК Норрчепинг
 0:3 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 0:0 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
8.
Вернаму
 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Сириус
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
ИФК Норрчепинг
 0:3 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3:0 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 0:0 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Эльфсборг Хедлунд Симон 4
Кальмар Тренсков Якоб 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 4
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 3
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч Эльфсборг 3:1 Мальмё онлайн

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