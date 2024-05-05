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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 6.
Эстерсунд
1:1
Конец матча
Эребру
0'
1:0
3' Гол
Мусолитин Николай
57' Желтая карточка
Сульич Али
79' Желтая карточка
Хопкатт Джейми
1:1
86' Пенальти
Хольмберг Карл
90' Желтая карточка
Simon Marklund
90' Желтая карточка
Кейта Али
90'+7
1
Кейта
Али
II
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
27
Ziad
Ghanoum
28
Аджумани
Янник
11
Мусолитин
Николай
20
Michael
Oluwayemi
8
Брэндон
Эрик
21
Кроон
Симон
15
Хопкатт
Джейми
14
Ордоньес
Аркимидес
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
28
Adam
Bark
15
Бергмарк
Никлас
6
Крона
Себастьян
9
Гваргис
Питер
10
Бакман
Виктор
17
Хольмберг
Карл
Эстерсунд
4-4-2
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Эстерсунд
Эребру

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
4:3
С
0:0
С
2:0
С
1:0
А
2:0
А
5:0
А
0:0
А
0:0
А
2:0
А
1:3
А
2:1
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:5
А
2:4
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2
0.78

Среднее время на гол

45
115

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Среднее время на гол

67
62

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусолитин Николай 1 0.17
Ордоньес Аркимидес 1 0.17
Jakob Hedenquist 1 0.17
Аджумани Янник 0 0
Хопкатт Джейми 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 4 (1) 0.67
Саид Мохаммед 2 0.33
Tobias Bjoernstad 1 0.17
Гваргис Питер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крона Себастьян 2 1
Lucas Shlimon 3 0
Маккью Эрик 1 1
Гваргис Питер 2 0
Вальгейрссон Вальгейр 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Бергмарк Никлас 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Эстерсунд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эребру
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
5
Эстерсунд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0
Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0
Эребру
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1
Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Эребру

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Утсиктенс
 6 3 2 1 8 - 4 11
3.
Оддевольд
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Эстер
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
8.
Эребру
 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Сундсвалль
 6 2 1 3 5 - 6 7
10.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Треллеборг
 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Эстер
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Ландскруна
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
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  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 4 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 4 (1)
Утсиктенс Бук Робин 3 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Эребру Lucas Shlimon 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 3'
      Хопкатт Джейми сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Мусолитин Николай бьет в цель!
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