Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
0'
0:1
2' ГолПатулидис Эвангелос
0:2
23' ГолMarko Bacanin
45' Желтая карточкаJonas Enkerud
45' Желтая карточкаПатулидис Эвангелос
53' Желтая карточкаJoakim Latonen
65' Желтая карточкаОяла Юхани
0:3
71' ГолImani Lanquedoc
73' Желтая карточкаDavid Agbo
90'+3
Ход матча
2'
23'
45'
53'
65'
71'
0:3
73'
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
77 Oliver Whyte
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
Гнистан
Хака
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|4 (2)
|0.8
|Татар Беньямин
|2
|0.4
|Jonas Enkerud
|1
|0.2
|Roope Pyyskaenen
|1
|0.2
|Vertti Haenninen
|1
|0.2
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.2
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|3
|0.6
|Фриберг Никлас
|1
|0.2
|Marko Bacanin
|1
|0.2
|Maissa Fall
|1
|0.2
|Juho Kilo
|1
|0.2
|Imani Lanquedoc
|1
|0.2
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Магута Райан
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Ояла Юхани
|3
|0
|Кабаши Армеш
|2
|0
|Пеннинкангас Теему
|2
|0
|Jussi Leppaelahti
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Татар Беньямин
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Saku Heiskanen
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|1
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Maissa Fall
|2
|0
|Guilherme Morais
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Патулидис Эвангелос
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
3
Гнистан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
10%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1
Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0
Хака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2
СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2
Результаты матчей
Гнистан
Хака
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гнистан
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
14
14
14
14
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|3 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|3
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2
|Гнистан
|Ояла Юхани
|3
|Ильвес
|Попович Антон
|3