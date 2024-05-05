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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
0:3
Конец матча
Хака
0'
0:1
2' Гол
Патулидис Эвангелос
0:2
23' Гол
Marko Bacanin
45' Желтая карточка
Jonas Enkerud
45' Желтая карточка
Патулидис Эвангелос
53' Желтая карточка
Joakim Latonen
65' Желтая карточка
Ояла Юхани
0:3
71' Гол
Imani Lanquedoc
73' Желтая карточка
David Agbo
90'+3
12
Нилльсон
Маттиас
3
Saku
Heiskanen
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
27
Пеннинкангас
Теему
18
Roope
Pyyskaenen
26
Ерёменко
Роман
6
Hannes
Woivalin
17
Сарр
Момоду
9
Jonas
Enkerud
10
Joakim
Latonen
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
10
Патулидис
Эвангелос
9
Marko
Bacanin
7
Мастокангас
Элиас
Гнистан
Хака

История личных встреч

Гнистан
Хака

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
И
1:1
И
2:1
И
0:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 4 (2) 0.8
Татар Беньямин 2 0.4
Jonas Enkerud 1 0.2
Roope Pyyskaenen 1 0.2
Vertti Haenninen 1 0.2
Pauli Katajamaeki 1 0.2
Сарр Момоду 0 0
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 3 0.6
Фриберг Никлас 1 0.2
Marko Bacanin 1 0.2
Maissa Fall 1 0.2
Juho Kilo 1 0.2
Imani Lanquedoc 1 0.2
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
Магута Райан 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Enkerud 4 0
Ояла Юхани 3 0
Кабаши Армеш 2 0
Пеннинкангас Теему 2 0
Jussi Leppaelahti 2 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Татар Беньямин 1 0
Сарр Момоду 1 0
Joakim Latonen 1 0
Saku Heiskanen 1 0
Аяла Элиас 1 0
David Agbo 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 1 1
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Maissa Fall 2 0
Guilherme Morais 2 0
Лепола Антон 1 0
Патулидис Эвангелос 1 0
Juho Kilo 1 0

Результаты матчей

Гнистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
3
Гнистан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
10%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1
Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0
Хака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2
СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2

Результаты матчей

Гнистан
Хака

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 9 - 6 12
3.
КуПС
 5 2 3 0 8 - 5 9
4.
ХИК
 6 2 3 1 11 - 8 9
5.
Хака
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Ильвес
 5 2 1 2 8 - 9 7
7.
Гнистан
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 7 - 7 5
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Оулу
 5 0 2 3 8 - 11 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 2 3 5 - 8 2
12.
Лахти
 5 0 2 3 1 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ХИК
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Мариехамн
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ильвес
 3 1 1 1 7 - 8 4
8.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Хака
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
6.
Ильвес
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Гнистан Joakim Latonen 4
Оулу Ренникс Джастин 3 (1)
ВПС Mads Borchers 3 (1)
Ильвес Риски Роопе 3
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Jonas Enkerud 4
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Гнистан Ояла Юхани 3
Ильвес Попович Антон 3
Весь список
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