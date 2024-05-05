  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 7. Стадион: .
АИК
3:0
Перерыв
ИФК Норрчепинг
0'
8' Желтая карточка
Daniel Eid
1:0
16' Гол
Беширович Дино
33' Желтая карточка
Marcus Baggesen
2:0
37' Гол
Тюкосен Мадс
41' Желтая карточка
Салетрос Антон
3:0
45' Гол
Питтас Яннис

Ход матча

8'
 
Daniel Eid
16'
Беширович Дино
(Тюкосен Мадс)
1:0
33'
 
Marcus Baggesen
37'
Тюкосен Мадс
(Модесто Руй)
2:0
41'
Салетрос Антон
 
45'
Питтас Яннис
(Тюкосен Мадс)
3:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
ИФК Норрчепинг
3.90
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Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
10
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
8
Исмаила
Кулибали
19
Беширович
Дино
28
Питтас
Яннис
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
4
Amadeus
Soegaard
3
Marcus
Baggesen
23
Сисей
Йозеф
11
Лушаку
Исмет
6
Ссеванкамбо
Исак
9
Траустасон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
22
Прица
Тим
АИК
4-4-2
ИФК Норрчепинг
4-4-2

История личных встреч

АИК
ИФК Норрчепинг

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

36 матчей

52.8%
22.2%
25%
19 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
30.6%
19.4%
18 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.6%
38.9%
30.5%
11 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

А
3:1
ТМК
1:2
А
0:3
А
2:4
А
1:0
А
1:0
А
2:0
А
2:2
А
1:4
А
0:2
А
0:0
А
2:0
А
3:3
А
1:0
А
0:0
ТМК
2:0
А
6:0
А
4:1
ТМК
4:1
А
1:2
А
2:2
ТМК
0:0
ТМС
0:0
А
2:4
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
5:2
ТМС
0:1
А
0:1
А
3:0
ШК
1:2
А
2:0
ТМС
3:2
А
1:2

Голы

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.1

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

59
46

Голов в среднем за матч

1.64
1.28

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 0.29
Питтас Яннис 2 0.29
Целина Берсант 1 0.14
Хансен Беньямин 1 0.14
Беширович Дино 1 0.14
Эд Эскил 1 0.14
Abdihakin Ali 1 0.14
Фараж Омар 0 0
Тюкосен Мадс 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 3 0.43
Прица Тим 2 0.29
Нюман Кристоффер 2 0.29
Сигюргейрссон Исак 1 0.14
Лушаку Исмет 1 0.14
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Салетрос Антон 1 0
Целина Берсант 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Исмаила Кулибали 1 0
Эд Эскил 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 3 0
Kevin Jansson 2 0
Ватсон Макс 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Каллей Яхья 1 0
Салихович Дино 1 0

Результаты матчей

АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
5
АИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
4
40%
2
22%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1
Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1

Результаты матчей

АИК
ИФК Норрчепинг

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АИК
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
АИК
 3:0 7 4 2 1 11 - 8 14
3.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
4.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 9 - 12 12
6.
Мьельбю
 7 3 2 2 11 - 8 11
7.
Хаммарбю
 0:0 7 3 1 3 10 - 8 10
8.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
ИФК Норрчепинг
 0:3 7 3 1 3 9 - 15 10
10.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
11.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Сириус
 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
15.
Вернаму
 0:0 7 1 2 4 5 - 13 5
16.
Вестерос
 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3:0 4 4 0 0 8 - 0 12
2.
Хаммарбю
 0:0 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
4.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
ИФК Норрчепинг
 0:3 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 0:0 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
8.
Вернаму
 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Сириус
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
ИФК Норрчепинг
 0:3 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3:0 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 0:0 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Эльфсборг Хедлунд Симон 4
Кальмар Тренсков Якоб 3 (4)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 4
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 3
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Где смотреть матч АИК 3:0 ИФК Норрчепинг онлайн

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АИК
ИФК Норрчепинг
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