Тур: 7. Стадион: Френдс Арена.
3:0
Перерыв
0'
8' Желтая карточкаDaniel Eid
1:0
16' ГолБеширович Дино
33' Желтая карточкаMarcus Baggesen
2:0
37' ГолТюкосен Мадс
41' Желтая карточкаСалетрос Антон
3:0
45' ГолПиттас Яннис
Ход матча
8'
16'
1:0
33'
37'
2:0
41'
45'
3:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
28
Питтас
Яннис
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
23
Сисей
Йозеф
11
Лушаку
Исмет
22
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
24 Lamine Dabo
-
-
45 Taha Ayari
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сисей ЙозефПолузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
АИК
ИФК Норрчепинг
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
36 матчей
52.8%
22.2%
25%
19 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
30.6%
19.4%
18 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.6%
38.9%
30.5%
11 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.44
1.1
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
59
46
Голов в среднем за матч
1.64
1.28
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|2
|0.29
|Питтас Яннис
|2
|0.29
|Целина Берсант
|1
|0.14
|Хансен Беньямин
|1
|0.14
|Беширович Дино
|1
|0.14
|Эд Эскил
|1
|0.14
|Abdihakin Ali
|1
|0.14
|Фараж Омар
|0
|0
|Тюкосен Мадс
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|3
|0.43
|Прица Тим
|2
|0.29
|Нюман Кристоффер
|2
|0.29
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.14
|Лушаку Исмет
|1
|0.14
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Исмаила Кулибали
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|3
|0
|Kevin Jansson
|2
|0
|Ватсон Макс
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Результаты матчей
АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
5
АИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
4
40%
2
22%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальмё - АИК 5:0 АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1
Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1
Результаты матчей
АИК
ИФК Норрчепинг
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АИК
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|18
|2.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|16.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|16.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|4
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|4
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|ИФК Норрчепинг
|Daniel Eid
|3