Тур: 7. Стадион: Теле2 Арена.
0'
0:1
50' ГолБерг Виктор
1:1
64' ГолПинас Шакилль
1:2
68' ГолHampus Naesstroem
70' Желтая карточкаХасич Эмин
88' Желтая карточкаХаммар Фредрик
90' Желтая карточкаSamuel Kotto
90'+7
Ход матча
50'
0:1
64'
1:1
68'
70'
88'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 8
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Deniz Gul
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
-
-
-
23 Samuel Kotto
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
История личных встреч
Хаммарбю
Вернаму
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.33
1.17
Среднее время на гол
270
77
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3
|0.43
|Jusef Erabi
|2
|0.29
|Пинас Шакилль
|1
|0.14
|Куртулус Эдвин
|1
|0.14
|Джуканович Виктор
|1
|0.14
|Теки Тесфальдет
|1
|0.14
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.14
|Deniz Gul
|0
|0
|Hampus Skoglund
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|0.43
|Берг Виктор
|2
|0.29
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.14
|Hampus Naesstroem
|1
|0.14
|Энгвалль Густав
|0
|0
|Frank Junior Adjei
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Хаммар Фредрик
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Хасич Эмин
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вернаму
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
2
Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вернаму
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
0
0
Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вернаму
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
4
29%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0
Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4
Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3
Результаты матчей
Хаммарбю
Вернаму
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
25
25
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|4 (2)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|4
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3