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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 7. Стадион: .
Хаммарбю
1:2
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
50' Гол
Берг Виктор
1:1
64' Гол
Пинас Шакилль
1:2
68' Гол
Hampus Naesstroem
70' Желтая карточка
Хасич Эмин
88' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
90' Желтая карточка
Samuel Kotto
90'+7

Ход матча

46'
Deniz Gul
Маркус Карлссон
 
50'
0:1
Берг Виктор
(Энгвалль Густав)
59'
Вагич Павле
Hampus Skoglund
 
59'
Маджед Монтадер
Саиди Абдельрахман
 
64'
Пинас Шакилль
(Куртулус Эдвин)
1:1
68'
1:2
Hampus Naesstroem
(Frank Junior Adjei)
70'
 
Хасич Эмин
78'
Хаммар Фредрик
Джуканович Виктор
 
78'
Marc Llinares
Фенгер Мадс
 
85'
 
Samuel Kotto
Энгвалль Густав
85'
 
Kenan Bilalovic
Johnbosco Samuel Kalu
88'
Хаммар Фредрик
 
90'
 
Samuel Kotto
90'
 
Бастос Марко
Albin Lohikangas

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 8
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
7
Джуканович
Виктор
23
Саиди
Абдельрахман
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
4
Хасич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
28
Frank
Junior
Adjei
6
Hampus
Naesstroem
11
Оливейра
Вендерсон
3
Берг
Виктор
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
14
Энгвалль
Густав
Хаммарбю
4-2-3-1
Вернаму
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
Вернаму

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

А
0:0
А
0:2
А
1:2
А
1:0
С
0:2
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.33
1.17

Среднее время на гол

270
77

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 0.43
Jusef Erabi 2 0.29
Пинас Шакилль 1 0.14
Куртулус Эдвин 1 0.14
Джуканович Виктор 1 0.14
Теки Тесфальдет 1 0.14
Саиди Абдельрахман 1 0.14
Deniz Gul 0 0
Hampus Skoglund 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 3 (1) 0.43
Берг Виктор 2 0.29
Оливейра Вендерсон 1 0.14
Hampus Naesstroem 1 0.14
Энгвалль Густав 0 0
Frank Junior Adjei 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 2 0
Хаммар Фредрик 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Энгвалль Густав 2 0
Хасич Эмин 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Frank Junior Adjei 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вернаму
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вернаму
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

0
0
Хаммарбю
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вернаму
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
4
29%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хаммарбю - Вестерос 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0
Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0
Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вернаму - Хальмстад 1:3 АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4
Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3

Результаты матчей

Хаммарбю
Вернаму

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
АИК
 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
4.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 9 - 12 12
6.
Мьельбю
 7 3 2 2 11 - 8 11
7.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
ИФК Норрчепинг
 7 3 1 3 11 - 18 10
9.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Хаммарбю
 7 3 0 4 11 - 10 9
11.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Сириус
 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Вернаму
 7 2 1 4 7 - 14 7
15.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
16.
Вестерос
 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Сириус
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
АИК Питтас Яннис 4 (2)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 4
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Весь список
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    • 50'
      Г О О О О Л - Берг Виктор бьет в цель!
    • 46'
      Маркус Карлссон уходит с поля. Deniz Guel выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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