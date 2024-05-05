Тур: 6. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
99
Зугеля
Нино
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Будё/Глимт
Стрёмсгодсет
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
52%
12%
36%
13 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
2.64
1.71
Среднее время на гол
34
52
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.71
1.91
Среднее время на гол
52
47
Всего голов
53
45
Голов в среднем за матч
2.12
1.8
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
42
50
Бомбардиры внутри турнира
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зугеля Нино
|3
|0.5
|Хог Каспер Ваарст
|2
|0.33
|Грёнбек Альберт
|2
|0.33
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.17
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.17
|Салтнес Ульрик
|1
|0.17
|Берг Патрик
|1
|0.17
|Эвьен Хэкон
|1
|0.17
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгель Херман
|2
|0.33
|Томассон Логи
|1
|0.17
|Валсвик Густав
|1
|0.17
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.17
|Jesper Taaje
|1
|0.17
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0.17
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Карточки
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Хёуге Йенс
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Marko Lawk Farji
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Будё/Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Будё/Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
3
Будё/Глимт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
11
3
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
2
67%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Будё/Глимт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1
КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1
Результаты матчей
Будё/Глимт
Стрёмсгодсет
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Будё/Глимт
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|14.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 6
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1