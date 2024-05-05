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  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Будё/Глимт
0:0
Первый тайм: 19'
Стрёмсгодсет
0'

Ход матча

8'
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Будё/Глимт
Ничья
Стрёмсгодсет
1.30
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6.20
Реклама, betcity.ru
9.17
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
8
Грёнбек
Альберт
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
21
Marko
Lawk
Farji
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
Будё/Глимт
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Будё/Глимт
Стрёмсгодсет

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

52%
12%
36%
13 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
7:2
Э
1:2
Э
3:2
ТМК
0:5
Э
1:3
Э
2:0
ТМК
0:5
Э
4:0
Э
2:2
ТМК
2:1
Э
4:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
3:5
Э
0:4
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

2.64
1.71

Среднее время на гол

34
52

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.71
1.91

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

53
45

Голов в среднем за матч

2.12
1.8

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

42
50

Бомбардиры внутри турнира

Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 3 0.5
Хог Каспер Ваарст 2 0.33
Грёнбек Альберт 2 0.33
Миккельсен Эугуст 1 0.17
Бьоркан Фредерик 1 0.17
Салтнес Ульрик 1 0.17
Берг Патрик 1 0.17
Эвьен Хэкон 1 0.17
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.33
Томассон Логи 1 0.17
Валсвик Густав 1 0.17
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.17
Jesper Taaje 1 0.17
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.17
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0

Карточки

Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Хёуге Йенс 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Красники Крешник 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Marko Lawk Farji 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Будё/Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Будё/Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
3
Будё/Глимт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
2
67%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Будё/Глимт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1
КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1

Результаты матчей

Будё/Глимт
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Будё/Глимт
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Мольде
 0:0 7 4 2 1 11 - 4 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Стрёмсгодсет
 0:0 6 3 2 1 7 - 7 11
5.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Фредрикстад
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Одд
 0:0 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Лиллестрём
 0:0 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Хёугесунн
 0:0 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
КФУМ Осло
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
12.
Викинг
 5 1 3 1 6 - 6 6
13.
Сарпсборг-08
 0:0 6 1 2 3 5 - 6 5
14.
Хам-Кам
 0:0 7 0 3 4 2 - 6 3
15.
Саннефьёрд
 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 0:0 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Будё/Глимт
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Одд
 0:0 4 0 3 1 6 - 7 3
10.
КФУМ Осло
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сарпсборг-08
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Хёугесунн
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
14.
Лиллестрём
 0:0 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Хам-Кам
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
4.
Хёугесунн
 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Одд
 0:0 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
КФУМ Осло
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Фредрикстад
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Мольде
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
14.
Викинг
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Весь список
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