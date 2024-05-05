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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 5961 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Будё/Глимт
1:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
24' Желтая карточка
Fredrik Kristensen Dahl
45' Желтая карточка
Marko Lawk Farji
1:0
74' Гол
Эвьен Хэкон
90'+6

Ход матча

8'
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
 
24'
 
Fredrik Kristensen Dahl
45'
 
Marko Lawk Farji
46'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Marko Lawk Farji
61'
Хог Каспер Ваарст
Миккельсен Эугуст
 
65'
 
Менерт Маркус
Мелькерсен Элиас Хофф
74'
Эвьен Хэкон
1:0
79'
 
Andreas Heredia-Randen
Красники Крешник
87'
 
Jostein Ekeland
Андерсен Эйрик Улланд
87'
Вембангомо Брис
Сёренсен Адам
 
87'
Сёрли Сондре
Зугеля Нино
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 631 Количество передач 321
  • 66 Владение мячом, % 34
12
Хайкин
Никита
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
8
Грёнбек
Альберт
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
21
Marko
Lawk
Farji
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
Будё/Глимт
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Будё/Глимт
Стрёмсгодсет

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

52%
12%
36%
13 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
7:2
Э
1:2
Э
3:2
ТМК
0:5
Э
1:3
Э
2:0
ТМК
0:5
Э
4:0
Э
2:2
ТМК
2:1
Э
4:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
3:5
Э
0:4
Э
2:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

2.64
1.71

Среднее время на гол

34
52

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.71
1.91

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

53
45

Голов в среднем за матч

2.12
1.8

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

42
50

Бомбардиры внутри турнира

Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 3 0.5
Эвьен Хэкон 2 0.33
Хог Каспер Ваарст 2 0.33
Грёнбек Альберт 2 0.33
Миккельсен Эугуст 1 0.17
Бьоркан Фредерик 1 0.17
Салтнес Ульрик 1 0.17
Берг Патрик 1 0.17
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.33
Томассон Логи 1 0.17
Валсвик Густав 1 0.17
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.17
Jesper Taaje 1 0.17
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.17
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0

Карточки

Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Хёуге Йенс 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Красники Крешник 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Будё/Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Будё/Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
3
Будё/Глимт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Стрёмсгодсет
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
2
67%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
23%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
100%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Будё/Глимт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1
КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1

Результаты матчей

Будё/Глимт
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Будё/Глимт
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Мольде
 7 4 1 2 12 - 7 13
4.
Фредрикстад
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Стрёмсгодсет
 6 3 1 2 7 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
КФУМ Осло
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 8 - 8 9
9.
Одд
 7 2 2 3 9 - 12 8
10.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 6 - 6 7
11.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Викинг
 1:1 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Хёугесунн
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Саннефьёрд
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Хам-Кам
 7 0 3 4 3 - 7 3
16.
Тромсё
 1:1 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Викинг
 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
ФК Кристиансунн
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Саннефьёрд
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
16.
Тромсё
 1:1 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Фредрикстад
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Тромсё
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Викинг
 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Marko Lawk Farji получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Fredrik Kristensen Dahl получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Бьоркан Фредерик получил травму и заменен. Сёренсен Адам выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
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