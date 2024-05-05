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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Одд
0:0
Первый тайм: 19'
Фредрикстад
0'

Ход матча

16'
Аас Сайвер
Свендсен Тобиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Фредрикстад
3.60
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3.70
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2.46
Все Коэффициенты
30
Peder
Nygaard
Klausen
13
Samuel
Skree
Skjeldal
17
Овусу
Соломон
5
Миеттинен
Тони
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
24
Нжи
Билал
30
Jonathan
Fischer
22
Воледзи
Максвелл
17
Квиле
Сигур
6
Philip
Sandvik
Aukland
7
Ольсен
Брандур
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
5
Simen
Rafn
20
Кьяер
Йеппе
29
Ага
Оскар
Одд
3-4-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Одд
Фредрикстад

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:2
К
1:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
36

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свендсен Тобиас 2 0.29
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.29
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.29
Ингебритсен Микаэль 1 0.14
Миеттинен Тони 1 0.14
Аас Сайвер 1 0.14
Хуссейн Эцаз 0 0
Нжи Билал 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Samuel Skree Skjeldal 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 2 0.33
Stian Stray Molde 2 0.33
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.17
Квиле Сигур 1 0.17
Sondre Soerloekk 0 0
Траоре Маи 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mihajlo Ivancevic 1 1
Хуссейн Эцаз 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Квиле Сигур 2 0
Mikkjal Thomassen 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0

Результаты матчей

Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фредрикстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фредрикстад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Одд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0
Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1
Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0

Результаты матчей

Одд
Фредрикстад

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Одд
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Мольде
 0:0 7 4 2 1 11 - 4 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Стрёмсгодсет
 0:0 6 3 2 1 7 - 7 11
5.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Фредрикстад
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Одд
 0:0 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Лиллестрём
 0:0 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Хёугесунн
 0:0 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
КФУМ Осло
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
12.
Викинг
 5 1 3 1 6 - 6 6
13.
Сарпсборг-08
 0:0 6 1 2 3 5 - 6 5
14.
Хам-Кам
 0:0 7 0 3 4 2 - 6 3
15.
Саннефьёрд
 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 0:0 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Будё/Глимт
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Одд
 0:0 4 0 3 1 6 - 7 3
10.
КФУМ Осло
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сарпсборг-08
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Хёугесунн
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
14.
Лиллестрём
 0:0 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Хам-Кам
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
4.
Хёугесунн
 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Одд
 0:0 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
КФУМ Осло
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Фредрикстад
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Мольде
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
14.
Викинг
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
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Одд
Ничья
Фредрикстад
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